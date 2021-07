Soldes été enceintes connectées 2021 : les meilleures offres à ne pas rater

Pendant les soldes d'été 2021, les enceintes connectées sont proposées en promotion. On peut s'équiper des enceintes de la gamme Echo seules ou en pack avec des ampoules connectées Philips Hue à moindre coût mais aussi des écrans connectés Echo Show 5 et 8. Voici les meilleures offres sur les enceintes connectées pendant les soldes d'été 2021.

Si vous envisagez de vous équiper d'une enceinte connectée, les soldes d'été permettent de le faire à prix réduit. Pas mal d'offres permettent de faire de belles économies. Il y a par exemple pour ne citer que lui, un pack qui permet de se procurer l'enceinte connectée Echo Dot 4 avec un kit de démarrage Philips Hue à 119,99 € au lieu de 199,99 €.

Nous vous invitons aussi à jeter un oeil à nos récapitulatifs regroupant les meilleures offres soldes été 2021, sur les TV 4K et 8K, smartphones 4G et 5G, smartphones Samsung et Xiaomi, mais aussi celles sur les casques, écouteurs et enceintes audio ou les PC portables, les tablettes ou celles sur les meilleurs forfaits mobiles.

Le top des offres soldes d'été 2021 sur les enceintes connectées

Echo Dot 3 à 29,99 € 49,99 €

On commence notre sélection des meilleures offres sur les enceintes connectées pendant les soldes d'été 2021. L'echo Dot 3 fait l'objet d'une promotion un peu moins intéressante que lors du Prime Day puisqu'il est proposé à 29,99 € (il était à 24,99 € pour les membre Prime). Cela dit, cette promotion permet de l'avoir pour 20 € moins cher que son prix conseillé de 49,99 € soit à 29,99 €. Amazon et Boulanger le proposent à ce tarif avantageux.

L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…).

Echo Dot 4 à 39,99 € 59,99 €

L'Echo Dot 4 passe à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Lors du dernier Prime Day, il était possible de se le procurer à 29,99 €. C'est donc cette fois-ci un peu moins intéressant, mais ça reste tout de même un bon prix pour les personnes qui n'ont pas la patience d'attendre jusqu'au Black Friday. Il est possible de l'avoir à ce tarif du coté des enseignes Amazon et Boulanger.

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Pack Amazon Echo Dot 3 + 2 ampoules Philips Hue White à 39,99 € 69,99 €

Pendant les soldes d'été 2021 Boulanger, vous pouvez vous équiper du pack connecté comprenant un assistant vocal Amazon Ech Dot 3 ainsi que 2 ampoules Philips Hue White à petit prix. S'il faut généralement débourser 69,99 € pour l'acquérir, il passe pour l'occasion à 39,99 € soit une réduction de 33 % !

Pour en revenir au pack, l'assistant vocal Echo Dot 3 d'Amazon est équipé d'un haut-parleur et est connecté avec Alexa. Il est possible de demander de la musique, des nouvelles ou encore des informations. Vous pouvez également appeler toute personne qui possède un appareil Echo ou l'application Alexa, et contrôler les appareils connectés compatibles par simple commande vocale.

De leur côté, les deux ampoules LED fonctionnent avec l’application de contrôle Philips Hue Bluetooth ou par l'intermédiaire du pont Hue (non fourni). Elles délivrent une lumière blanche de haute qualité et vous pouvez contrôler la lumière de vos pièces via cette appli ou les assistants vocaux.

Echo Dot 4 avec horloge à 49,99 € 69,99 €

L'Echo Dot 4 reprend en tous points les caractéristiques et fonctionnalités que l'Echo Dot 4 si ce n'est qu'il est équipé d'une horloge qui permet d'avoir l'heure en un coup d'oeil. Ce dernier fait aussi l'objet d'une promotion sur Amazon pour les soldes d'été Amazon et Boulanger 2021. Il est à 49,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction de 20 euros.

Echo Show 5 à 49,99 € 89,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un écran connecté, le bon plan que proposent Amazon et Boulanger sur l'Echo Show 5 dans le cadre des soldes d'été 2021 pourrait vous séduire. Ce dernier est en effet à 49,99 € au lieu de 89,99 €.

Son écran de 5.5 pouces vous permet d'avoir un rapide aperçu de votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Deux façons s'offrent à vous pour contrôler vos appareils connectés : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Echo Dot 4 + 2 ampoules Philips Hue White E27 à 54,99 € 89,99 €

On continue notre sélection des meilleures offres soldes d'été 2021 sur les enceintes connectées avec ce pack proposé par Boulanger. Il comprend l'enceinte connectée Echo Dot 4 avec deux ampoules connectées White de la marque Philips Hue. Il est possible de s'en équiper à moindre coût, à 54,99 € au lieu de 89,99 € soit une réduction de 35 euros.

Echo 4 à 79,99 € 99,99 €

L'Echo 4 d'Amazon est doté d'Alexa, l'assistant vocal que l'on retrouve sur tous les produits de la gamme Echo. Par simple commande vocale, vous pouvez écouter des titres en streaming sur Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus. Lancez la lecture de musiques, livres audio et podcasts dans toute votre maison grâce au Multiroom pour votre musique.

Vous pouvez également contrôler tous les appareils de votre maison connectée et utiliser votre voix pour par exemple allumer les lumières, régler le thermostat et verrouiller les portes. Le nouvel Echo 4 livre des aigus clairs, des médiums dynamiques et des basses profondes pour un son riche et détaillé qui s'adapte automatiquement à n'importe quelle pièce. Il est à 79,99 € au lieu de 99,99 € chez Boulanger et Amazon.

Echo Show 8 à 84,99 € 109,99 €

Le principal concurrent du Google Nest Hub, l'Amazon Echo Show 8 fait lui aussi l'objet d'une réduction de 23% faisant passer son prix de 109,99 € à 84,99 €. L'Echo Show 8 intègre l'assistant vocal Alexa et embarque une caméra et un microphone.

Vous pourrez grâce à eux passer des appels vidéo, communiquer avec des proches, visionner des vidéos, films ou séries, écouter tous types de contenus audio, ou encore contrôler vocalement votre maison connectée.

Echo Dot 4 + kit de démarrage Philips Hue à 119,99 € 199,99 €

Enfin on termine notre sélection des meilleures offres des soldes d'été 2021 sur les enceintes connectées avec un pack comprenant l'Echo Dot 4 et un pack de démarrage Philips Hue. Ce dernier est composé d'un pont de connexion Hue ainsi que deux ampoules Philips Hue White & Color. Boulanger le propose à 119,99 € au lieu de 199,99 € soit une réduction de 40%.