La Nintendo Switch 2 n’est pas près d’arriver, la date de sortie toujours plus incertaine

La sortie de la Nintendo Switch 2 pour le premier trimestre 2025 parait menacée. La console n'est toujours pas entrée en production de masse et pourrait même être décalée à la fin de l'année 2025.

Mais quand la tant attendue Nintendo Switch 2 sera-t-elle enfin disponible ? D'abord espérée pour cette année 2024, puis pour le premier trimestre 2025, il semble que la prochaine console de Big N va encore se laisser désirer un peu plus longtemps.

La publication Comicbook a repéré le message d'un leaker sur les forums de Famiboards, qui ont déjà été à l'origine de précédentes fuites. D'après un certain RandomlyRandom67, les livraisons de composants pour celle que l'on appelle Nintendo Switch 2 jusqu'à connaitre son nom commercial officiel, semblent indiquer que la console n'est toujours pas entrée en phase de production de masse.

La Nintendo Switch 2 pas avant fin 2025 ?

Lorsque l'on évoquait une sortie de la Switch 2 pour le premier trimestre 2025, on tablait sur un début de la production en août 2024. Finalement, à la fin octobre, elle n'aurait toujours pas commencé. De quoi douter d'un lancement dans les premiers mois de l'année prochaine, surtout que Nintendo a suggéré que l'appareil serait disponible en très grand volume dès la sortie afin que tous les joueurs puissent s'équiper et pour limiter le scalping.

Si la Nintendo Switch 2 n'arrive pas au printemps, il faudra peut-être attendre la fin de l'année 2025 pour la voir débarquer, aux environs de novembre, juste avant Noël, comme PlayStation et Xbox en ont pris l'habitude. Il est en effet très rare de voir une console de salon majeure sortir durant l'été. De plus, Nintendo n'est pas pressé pour lancer sa nouvelle console, les chiffres de ventes de la Switch et des jeux et services associés restant encore très satisfaisants. Le constructeur peut donc se permettre de jouer la montre pour réunir les meilleures conditions de sortie de la Switch 2.

Nintendo devra annoncer et présenter la Switch 2 plusieurs mois avant sa date de commercialisation. À partir du moment où elle commencera à entrer en production de masse, les fuites à son sujet vont se multiplier. Pour éviter ce phénomène, le fabricant n'aura d'autre choix que de communiquer lui-même sur la console bien en amont de sa sortie.

