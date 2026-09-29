Samsung One UI 9 : nouveautés, modèles compatibles, disponibilité… tout savoir sur la mise à jour des Galaxy

One UI est la surcouche maison de Samsung basée sur Android et on la retrouve sur tous les appareils Galaxy. La marque sud-coréenne procède actuellement au déploiement progressif de sa toute dernière version : One UI 9. Si cette dernière n’est pas aussi révolutionnaire que l’était One UI 7, la mise à jour apporte tout de même quelques évolutions bienvenues. On fait le point.

One UI est aux smartphones Galaxy ce qu’est HyperOS aux terminaux de Xiaomi ou encore ce qu’est ColorOS aux téléphones estampillés Oppo. Il s’agit de l’interface maison dont Samsung équipe ses appareils Android. Elle apporte un design cohérent d’un appareil à l’autre, ainsi que des fonctionnalités exclusives. Et la dernière itération, qui fait suite à One UI 8.5, s’appelle One UI 9 et elle est basée sur Android 17.

One UI 9 a été inaugurée par les derniers pliants de Samsung : les Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra et Z Flip8 ; tandis que le Galaxy S26 FE est le premier membre de la famille Galaxy S26 à l’avoir reçu. Les anciennes générations et les séries moins haut de gamme devraient recevoir la mise à jour d’ici la fin de l’année – on l’espère.

Voici les appareils qui recevront One UI 9

Les premiers smartphones à avoir accueilli la mise à jour sont donc les derniers Galaxy Z et le Galaxy S26 FE. D’autres modèles devraient bientôt suivre. Par gamme, voici les appareils qui devraient être concernés. Commençons avec les séries Galaxy S :

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Poursuivons avec les pliants de la gamme Galaxy Z :

Galaxy Z Fold8 et Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Flip7 et Z Flip7 FE

Galaxy Z Fold6

Z Flip6

Z Fold5

Z Flip5

Et les modèles d’entrée et milieu de gamme de la série Galaxy A n’ont pas été oubliés. Voici ceux qui devraient recevoir One UI 9 :

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A27, A26, A25, A24

Galaxy A17, A16, A15

Galaxy A07, A06

Et n’oublions pas les tablettes :

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+

Galaxy Tab A11, Tab A11+, Tab A9+, Tab A9

Tab S6 Lite

Des changements d’interface discrets mais bienvenus avec One UI 9

Si One UI 9 n’apporte pas de changements graphiques drastiques, la mise à jour introduit tout de même quelques améliorations discrètes mais bienvenues au niveau de l’interface, qui se veut toujours plus pratique et intuitive.

Plusieurs nouveautés à retrouver dans les Paramètres

Plusieurs modifications sont à retrouver dans l’application Paramètres. La première est l’apparition d’une section Garantie et Care, qui abrite l’assistance et la protection des appareils enregistrés via un même compte Samsung. Il est ainsi possible de consulter leur couverture Samsung Care+ directement depuis les Paramètres, mais également de lancer des Diagnostics ou de prendre rendez-vous en quelques « taps » seulement.

La page À propos du téléphone a également profité d’un petit lifting. Sous One UI 8.5, le haut de cette section affiche une grande image de l’appareil et relègue donc au second plan certaines informations bien plus utiles et pertinentes. Avec One UI 9, exit le visuel pour se concentrer sur ce qui importe vraiment : le nom de l’appareil, du produit, du modèle et son numéro de série.

Quelques changements pour un écran d’accueil plus pratique

L’écran d’accueil a également droit à quelques nouveautés. Pour la première, il faut d’abord aller voir du côté des Paramètres pour l’activer. Cette option inédite, c’est la possibilité d’afficher sur l’écran d’accueil à la fois Google et Finder pour la recherche – alors que jusqu’à présent les propriétaires d’un smartphone Galaxy devaient choisir entre les deux.

Autre nouveauté : l’intégration de widgets Bixby, proposés en plusieurs tailles. Leur but : permettre à l’utilisateur d’interagir plus rapidement avec l’assistant – désormais IA – de Samsung.

One UI 9 introduit également une nouvelle icône aux côtés de celles déjà affichées en haut à droite de l’écran des appareils Galaxy (batterie avec ou sans pourcentage, barres de réseau, Wi-Fi…). Pour l’activer, il faudra néanmoins passer par le module Quick Star de Good Lock, l’application de personnalisation phare de Samsung. Et cette fameuse icône inédite, elle vous dispense de lancer un speedtest, puisqu’elle affiche votre vitesse de connexion.

Le transfert entre iOS et One UI plus que jamais facilité

Autre nouveauté – et pas des moindres si vous souhaitez passer d’un iPhone à un smartphone Galaxy ou inversement –, c’est l’introduction par One UI 9 d’une nouvelle version de Smart Switch. Cette dernière simplifie et améliore le processus de transfert sans fil de l’application.

En effet, les propriétaires d’iPhone n’ont plus besoin de télécharger Smart Switch et de nouveaux types de données peuvent désormais être transférées sans fil d’iOS vers One UI.

D’autres modifications subtiles ont été disséminées au sein de l’interface, comme une page Galaxy AI des Paramètres épurée, ou encore un affichage de l’heure ramené sur une seule ligne sur l’écran de verrouillage.

Mais au sein de One UI 9, l’accent a surtout été mis sur Galaxy AI.

One UI 9 met l’accent sur Galaxy AI

Mais les changements les plus importants opérés par One UI 9 se trouvent sans aucun doute du côté de Galaxy AI. Cette suite d’outils d’IA est déjà bien pourvue en fonctionnalités avancées, mais One UI 9 apporte sa pierre à l’édifice. La mise à jour enrichit non seulement certaines fonctions, mais elle en introduit également des inédites.

One UI 9 introduit des fonctionnalités inédites au sein de Galaxy AI

Intéressons-nous d’abord aux fonctionnalités inédites. Figure parmi celles-ci l’option Résumé de l’appel : lors d’un appel, elle affiche automatiquement sur l’écran les événements ou autres informations pertinentes.

La seconde est baptisée Ma Cam suivi. Après avoir enregistré une vidéo, cette option accessible depuis la Galerie vous permet de sélectionner une personne afin de la maintenir automatiquement au centre de la séquence. Remarquez : cela ne fonctionne pas – au moment où nous l’avons essayé du moins – avec les animaux.

One UI 9 enrichit les fonctionnalités de Galaxy AI

Mais One UI 9 vient également améliorer certaines fonctions de Galaxy AI. D’abord, elle ajoute à Now Brief les Cartes personnalisées. Concrètement, vous pouvez créer vos propres cartes (Météo, Vidéos ou Santé), les customiser en fonction des informations qui vous intéressent le plus et choisir à quel moment de la journée elles apparaîtront dans Now Brief.

Si Now Nudge a été lancé en février avec One UI 8.5 sur la gamme Galaxy S26, One UI 9 va permettre d’étendre sa disponibilité sur davantage d’appareils et de l’améliorer.

Studio Création est un outil de génération d’image qui dispose de sa propre application. Il peut désormais vous suggérer des idées en fonction des événements à venir. Si l’anniversaire de l’un de vos proches arrive, vous pourriez recevoir une invitation à Créer une carte de vœux personnalisée.

L’Interprète a quant à lui gagné une interface revisitée : elle permet de mieux suivre les échanges traduits, tout en affichant l’historique de la discussion en cours. L’accent est également mis sur le naturel, grâce à une lecture plus rapide avec les Galaxy Buds compatibles et une traduction accélérée en mode Conversation.

L’enregistreur vocal bénéficie lui aussi d’améliorations. D’abord, il peut vous suggérer des noms pour vos enregistrements. Ensuite, ses résumés gagnent en clarté et lisibilité des informations cruciales : par exemple, ils intègrent désormais des tableaux ou bien des portions de texte écrites en rouge plutôt qu’en noir.

La Numérisation de documents a également été améliorée : elle permet de scanner avec moins de réglages manuels des supports même lorsque les conditions sont complexes (pages cornées, feuilles pliées…). De plus, les résultats de numérisation sont généralement plus nets et exploitables, notamment grâce à la fonctionnalité d’effacement des doigts.

One UI 9 muscle son arsenal de sécurité

Avec One UI 9, Samsung renforce la sécurité de votre appareil et votre confidentialité. Plusieurs améliorations complémentaires vont en ce sens.

La première est le Brief Sécurité : cet outil vous aide à identifier les risques pour agir à temps en intégrant les principales mises à jour de sécurité et de confidentialité.

Ensuite, la mise à jour introduit les Alertes de Confidentialité : grâce à l’IA, les menaces, comme les tentatives inutiles d’accès aux autorisations en arrière-plan, sont détectées.

One UI 9 nous réserve encore des surprises

Mais la mise à jour n’a pas encore dévoilé tous ses secrets : à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous avons un Galaxy Z Flip8 et un Galaxy S26 FE sous la main, tous deux sous One UI 9. Pourtant, certaines fonctionnalités découvertes plus tôt dans les versions bêta de cette itération sont absentes de ces deux appareils.

Pour certaines, comme Scam Alert qui reste pour le moment une exclusivité des États-Unis, il est probablement question de normes liées à la confidentialité.

Pour d’autres fonctions, Samsung prévoit peut-être de les déployer plus tard ; mais il est aussi possible que la firme sud-coréenne ait décidé de les abandonner (au moins temporairement). Seul l’avenir nous le dira. Nous pouvons néanmoins mentionner ces fonctionnalités :

Ainsi, le déploiement stable de One UI 9 n’est pas une fin en soi. Même lorsque tous les smartphones compatibles avec la mise à jour l’auront reçue, d’autres itérations suivront jusqu’au prochain changement de version.