One UI 9 : Samsung pourrait bientôt étendre cette fonction anti-arnaque à davantage de smartphones Galaxy

La fonction de détection des arnaques de Google proposée sur les smartphones Galaxy reste limitée à un nombre restreint de modèles. Et alors que Samsung pourrait l’étendre à d’autres régions, de nouveaux indices suggèrent que Scam Detection pourrait également gagner davantage de modèles – anciens et à venir.

samsung galaxy s26 test

Nous serons tous d’accord avec ce qui est désormais un lieu commun : les arnaques téléphoniques sont un véritable fléau. Les constructeurs – et même les applications de messagerie instantanée, comme WhatsApp – développent progressivement plusieurs fonctionnalités afin de toutes les contrer.

C’est dans ce cadre que Google avait lancé Scam Alert. S’il s’agissait d’une exclusivité des Pixel, elle a fait de l’œil à Samsung qui s’est finalement allié à la firme de Mountain View pour l’intégrer à sa propre application Téléphone – du moins, sur les Galaxy S26 aux États-Unis.

Cette fonction de détection des arnaques est désormais disponible sur les nouveaux pliants de la marque. Sa disponibilité pourrait être étendue : au-delà des frontières du pays de l’Oncle Sam, mais également à d’autres modèles plus anciens – et à venir.

Samsung pourrait déployer la détection d’arnaques à d’autres modèles de smartphones Galaxy

C’est au sein de la bêta 7 de One UI 9 qu’Android Authority a découvert du code lié à la fonctionnalité de détection des arnaques. Il mentionne sans surprise les smartphones sur lesquels elle est déjà disponible. Mais il évoque surtout les noms de code d’autres modèles. Plusieurs gammes pourraient ainsi recevoir la fonction de détection des arnaques, à savoir les Galaxy S25 et les avant-dernières générations de pliants de Samsung :

  • Galaxy S25 : SM-S931
  • Galaxy S25 Plus : SM-S936
  • Galaxy S25 Edge : SM-S937
  • Galaxy S25 Ultra : SM-S938
  • Galaxy Z Fold 7 : SM-F966
  • Galaxy Z Flip 7 : SM-F766
  • Galaxy Z TriFold : SM-F968

La future série Galaxy S27 est également citée. Voici les noms de code et les modèles qui correspondraient :

  • Galaxy S27 « classique » : SM-S952
  • Galaxy S27 Plus : SM-S956
  • Galaxy S27 Pro : SM-S957
  • Galaxy S27 Ultra : SM-S958

Et ce n’est pas la seule information que nos confrères ont pu déduire à propos des prochains flagships de Samsung. La présence des mentions « s5e9975 » et « qcom » suggère que la firme sud-coréenne pourrait poursuivre sa stratégie de puces distinctes en fonction des marchés – la première désignant vraisemblablement l’Exynos 2700 et la seconde un SoC signé Qualcomm (sans que l’on connaisse encore le modèle exact).

Pour le moment, tout cela reste encore très incertain : on ignore quand la firme sud-coréenne déploiera cette fonctionnalité – ni même si les modèles mentionnés la recevront finalement.


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