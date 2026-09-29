Jusqu’à 300€ de remise sur ces 3 robots Ecovacs : lequel choisir ? Notre comparatif

Poils d’animaux, taches séchées dans la cuisine ou grande baie vitrée : chaque problème a son robot chez Ecovacs. Pendant les Prime Big Deal Days, du 29 septembre au 7 octobre, trois modèles baissent jusqu’à 300 euros. On les a comparés pour vous aider à trouver le robot qui correspondra le mieux à vos besoins.

Découvrir les Prime Big Deal Days Ecovacs

Nous avons passé au crible toute la gamme Ecovacs à l’occasion de ces Prime Big Deal Days. Trois choses méritent d’être soulignées d’emblée : le X12S Omnicyclone est le modèle le plus avant-gardiste sur le plan technologique cette fois-ci, le T90S Pro Omni est celui dont les caractéristiques d’aspiration sont les plus « contre-intuitives », et le W3 Omni est le seul à résoudre le problème du nettoyage des grandes baies vitrées dans les appartements. Jusqu’à 700 euros de réduction sur toute la gamme, mais tous les modèles ne méritent pas la même attention.

Les offres courent du 29 septembre au 7 octobre. Et le bon choix dépend surtout de votre logement, de ce qui se retrouve sur votre sol en général et du temps que vous voulez encore consacrer au ménage. On les passe en revue un par un.

T90S Pro Omni Care Kit : 40 000 Pa pour les maisons où les poils ne s’arrêtent jamais

Un chat qui mue, un chien qui rentre de balade les pattes pleines de terre, des cheveux longs qui s’accumulent dans le couloir. Et au milieu du salon, un tapis qui retient tout. Dans ce genre de foyer, l’aspiration passe avant le reste. C’est là que le T90S Pro Omni surprend.

Le côté contre-intuitif tient en deux chiffres. Avec sa technologie BLAST, le T90S Pro Omni monte à 40 000 Pa d’aspiration. Le X12S Omnicyclone, affiché 500 euros plus cher en prix public, s’arrête à 27 000 Pa. Le moins cher des deux aspire donc plus fort. Pour les poils et les cheveux, il ajoute ZeroTangle 4.0, un système anti-enchevêtrement qui limite ce qui s’enroule autour de la brosse. Moins de nœuds, moins de brosse à démonter.

Il ne fait pas qu’aspirer. Son OZMO ROLLER 3.0 lave le sol avec un rouleau rincé en continu à l’eau propre pendant le passage, pendant qu’un racleur récupère l’eau sale. Vous ne repassez pas avec une surface déjà chargée de saleté. AI Stain Detection 2.0 évalue le niveau de salissure pour adapter le nettoyage à la zone, et AIVI 3D 4.0 reconnaît les obstacles du quotidien (câbles, meubles, affaires des animaux) pour ajuster sa trajectoire. PowerBoost Charging Plus lui permet de récupérer 10 % de batterie en 3 minutes pendant le lavage du rouleau, de quoi enchaîner les grandes surfaces sans rentrer se recharger en plein cycle. De retour sur sa station Omni, il vide son bac à poussière, lave et sèche son rouleau.

Il convient surtout aux foyers avec animaux, aux logements qui mélangent tapis et sols durs, et à ceux qui veulent un maximum de puissance sans monter en gamme.

Le compromis ? Il n’a pas FocusJet, le système qui pulvérise de l’eau sur les taches séchées avant le passage du rouleau, ni la station sans sac Omnicyclone. Du coup, si vos sols sont surtout durs, sans animaux, et que votre vrai souci c’est le café renversé ou la sauce qui colle au carrelage de la cuisine, sa puissance vous servira moins que le prétraitement du X12S.

Vendu habituellement 799 euros, il passe à 699 euros pendant les Prime Big Deal Days, soit 100 euros de remise. Notre verdict : c’est le meilleur rapport puissance/prix de la sélection, et le choix le plus logique dès qu’un animal partage votre sol.

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X12S Omnicyclone Care Kit : le robot qui s’attaque aux taches avant de laver

Le café renversé le matin et découvert le soir. La sauce qui a séché au pied du plan de travail. Les traces de pattes qui ont eu le temps de durcir sur le carrelage. Un robot laveur classique passe dessus, étale un peu, et la tache est toujours là au passage suivant. Dans une cuisine ouverte ou une grande maison, c’est précisément ce type de salissure qui fait ressortir la serpillière.

Le X12S Omnicyclone traite le problème à la source avec FocusJet, une première dans le secteur. Quand il repère une tache séchée, il la pulvérise d’abord avec des jets croisés d’eau et de solution nettoyante, laisse agir, puis fait passer son rouleau OZMO ROLLER 3.0. Ce rouleau, rincé en continu à l’eau propre, appuie sur le sol avec une pression de 4 000 Pa. Sur tapis, il se relève et un cache se referme entre lui et les fibres, pour ne pas les mouiller. Côté aspiration, la technologie BLAST monte à 27 000 Pa, et Ecovacs met en avant des tests certifiés SGS : en moyenne 97,44 % des allergènes d’acariens retirés des tapis. PowerBoost Charging Plus récupère 13 % de batterie en 3 minutes pendant le lavage du rouleau, pensé pour les grandes maisons. Et la station Omnicyclone fonctionne sans sac : la poussière part dans un bac réutilisable, plus de sacs à racheter.

Il s’adresse aux grands logements avec beaucoup de sols durs, aux cuisines très sollicitées, et aux foyers où quelqu’un est sensible aux acariens.

Le compromis ? Il aspire moins fort que T90S Pro Omni, 27 000 Pa contre 40 000 Pa, pour un prix public plus élevé. Son intérêt est ailleurs, dans le lavage et l’automatisation. Du coup, si vous vivez dans un petit appartement surtout couvert de moquette, ou si votre priorité ce sont les poils d’animaux, vous payez des fonctions dont vous vous servirez peu.

Proposé à 1 299 euros, il passe à 999 euros pendant les Prime Big Deal Days, soit 300 euros de remise, la plus grosse de la sélection. Notre verdict : c’est le modèle le plus complet de la gamme, et celui à prendre si vous voulez déléguer le lavage des sols pour de bon.

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W3 Omni : les grandes baies vitrées sans corvée de patins

La baie vitrée du salon, c’est souvent la plus belle pièce de l’appartement. C’est aussi celle qui montre tout : traces de doigts, pluie séchée, poussière de la rue, pollen au printemps. Et la laver à la main sur toute sa hauteur prend beaucoup de temps. Les robots lave-vitres aident, mais ils peuvent laisser une tache ingrate derrière eux : rincer à la main des patins pleins de saleté après chaque passage.

Le W3 Omni règle ce point avec Vortex Wash, un système de lavage des patins sans contact. Une fois le robot revenu, la station nettoie les patins en 1 minute, avec 16 buses haute pression et 4 disques de brossage qui tournent à 200 tours par minute. Vous ne les touchez plus. Sur la vitre, la technologie TruEdge abaisse une brosse le long des bords, là où la saleté s’incruste, puis la rétracte ensuite pour ne pas salir le reste. La navigation WIN-SLAM 5.0 repère les obstacles avec une précision de 1 mm. Et côté sécurité, point sensible quand on nettoie une vitre en étage, Ecovacs annonce 12 niveaux de protection, dont un câble de sécurité qui résiste jusqu’à 100 kg. Il fonctionne branché ou sur batterie, avec jusqu’à 130 minutes d’autonomie, pratique quand aucune prise n’est à portée.

Il s’adresse aux appartements et maisons avec de grandes surfaces vitrées, baies coulissantes ou portes-fenêtres, que vous nettoyez régulièrement.

Le compromis ? Sa station est imposante : elle pèse une douzaine de kilos, et il faut la déplacer d’une fenêtre à l’autre. Les patins ne sont pas séchés automatiquement non plus, il faut les laisser sécher à l’air après la séance. Du coup, si vos fenêtres sont petites ou à petits carreaux, ou si porter ce poids d’une pièce à l’autre vous pose problème, il sera plus contraignant qu’utile. Cela dit, Ecovacs propose aussi des modèles plus adaptés aux petites fenêtres, comme le Winbot Mini.

Affiché à 699 euros, il passe à 532 euros pendant les Prime Big Deal Days, soit plus de 150 euros de remise. Notre verdict : c’est le seul de la sélection à résoudre un problème qu’aucun robot aspirateur ne touche, et pour une grande baie vitrée, c’est celui qui vous fera gagner le plus de temps.

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Les offres Ecovacs à saisir jusqu’au 7 octobre

Les trois prix ne tiendront que le temps des Prime Big Deal Days, du 29 septembre au 7 octobre :

Le T90S Pro Omni Care Kit à 699 euros au lieu de 799 euros, soit 100 euros de remise

Le X12S Omnicyclone Care Kit à 999 euros au lieu de 1 299 euros, soit 300 euros de remise

Le W3 Omni à 532 euros au lieu de 699 euros, soit plus de 150 euros de remise

Et si aucun des trois ne correspond à votre intérieur, le reste de la gamme Ecovacs est aussi en promotion jusqu’au 7 octobre, avec jusqu’à 700 euros de réduction selon les modèles. Poils, taches ou vitres : à vous de voir ce qui vous agace le plus à la maison.

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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ecovacs.