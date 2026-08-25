One UI 9 : passer d’un iPhone à un Samsung Galaxy n’a jamais été aussi simple

Samsung facilite encore plus le passage d’un iPhone vers un smartphone Galaxy. One UI 9, livrée sur les smartphones pliants de la firme, s’accompagne d’une mise à jour de Smart Switch. Cette dernière introduit un processus de transfert sans fil nettement simplifié et amélioré.

Renforcer l’interopérabilité entre les écosystèmes est l’un des chevaux de bataille des constructeurs Android ces derniers temps. Et, si depuis l’an dernier Quick Share en est devenu le porte-drapeau en devenant compatible avec AirDrop, les fabricants ne s’en contentent pas.

Un autre des enjeux majeurs demeure le transfert de données, le but étant de faciliter le passage d’un iPhone à un appareil Android – une barrière de moins pour finir de convaincre les utilisateurs qui hésiteraient, en somme.

Et ces derniers mois, de grands pas ont été franchis : depuis iOS 26.3, Apple propose même un outil de migration natif vers Android. Mais Samsung ne compte pas rester sur la touche : la firme sud-coréenne vient de déployer une méthode améliorée de transfert de données depuis un iPhone ou un iPad.

Smart Switch : plus besoin d’appli, données supplémentaires… ce qui change avec One UI 9

Les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 sont livrés avec la toute dernière version de la surcouche de Samsung : One UI 9. C’est elle qui introduit une mise à jour de l’application Smart Switch, qui voit son processus de transfert sans fil simplifié et amélioré.

Premièrement, les propriétaires d’iPhone n’ont plus besoin de télécharger Smart Switch dessus pour profiter de ce transfert de données simplifié. Il suffit de lancer l’application sur son smartphone Galaxy, de scanner le QR code affiché avec son iPhone, de sélectionner les données à transférer et de suivre les instructions. Seule condition : l’iPhone doit tourner sous iOS 26.6 (ou iPadOS 26.6 pour un iPad) ou une version ultérieure.

Ensuite, ceux qui optent pour la méthode sans fil ne sont plus lésés : tous les types de données peuvent désormais être transférés, alors qu’ils ne l’étaient autrefois qu’avec un câble. Surtout, de nouveaux types de données peuvent maintenant être transférés sans fil d’iOS vers One UI. En plus des applications et de leurs données, des contacts ou encore des calendriers, Smart Switch permet désormais le transfert des paramètres d’accessibilité, de l’historique des appels, des réseaux Wi-Fi, des eSIM et des mots de passe et clés d’accès.

Pour le moment, puisque la mise à jour de Smart Switch est apportée par One UI 9, il s’agit d’une exclusivité des nouveaux smartphones pliants de Samsung. Et si, comme le souligne SamMobile, elle n’apparaît pas encore dans les versions bêta de One UI 9 sur les Galaxy S26, il y a fort à parier qu’elle sera déployée sur davantage d’appareils Galaxy avec la version stable de la surcouche.