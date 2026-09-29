Photos de nuit ratées, couleurs froides, bruit dans les ombres, le Galaxy S27 Ultra corrigerait tout

Samsung préparerait une refonte discrète du traitement photo sur son Galaxy S27 Ultra. Trois défauts bien identifiés du Galaxy S26 Ultra disparaîtraient d’un coup. Le rendu des images changerait nettement entre les deux générations.

Un smartphone haut de gamme se juge aujourd’hui sur ses photos. Les constructeurs empilent les définitions et les objectifs, sans toujours convaincre une fois la nuit tombée. Chaque génération promet des progrès en basse lumière. Dans les faits, l’écart se joue souvent sur quelques détails. Derrière le matériel, le traitement logiciel pèse autant sur le résultat final. Samsung a dévoilé cet été le module ISOCELL HPC de 200 mégapixels, pensé pour mieux encaisser les scènes très contrastées. Côté algorithmes, la marque coréenne restait en revanche muette.

Depuis février, le dernier Ultra de Samsung traîne les mêmes reproches. Ses couleurs tirent vers le froid, ses hautes lumières saturent, ses ombres bruitent dès que la luminosité baisse. Lors de notre test du Galaxy S26 Ultra, le bloc photo convainquait surtout en plein jour. Rien n’avait vraiment bougé sur ce terrain depuis trois générations, malgré des capteurs toujours plus définis. Une fuite annonce maintenant un changement de cap.

Exclusive, detailed leak: Compared with the Galaxy S26 Ultra, the Galaxy S27 Ultra brings three very noticeable changes to its camera processing: 1. The overall color tone has clearly shifted from cool to warm This is the most obvious change, and something you can notice almost… — Ice Universe (@UniverseIce) September 29, 2026

Le Galaxy S27 Ultra éviterait les taches blanches sur les lumières vives la nuit

Le leaker Ice Universe détaille trois évolutions du Galaxy S27 Ultra. Ses images sortiraient plus chaudes, en rupture avec la colorimétrie froide installée depuis plusieurs générations. Petites enseignes et lampadaires lointains garderaient leur forme et leur teinte au lieu de virer au blanc. Ce gain toucherait aussi bien le capteur principal que le téléobjectif. Dans les zones sombres, enfin, le bruit numérique reculerait nettement. Aucun chiffre et aucun cliché de comparaison n’accompagnent pour l’instant ces promesses.

Ce nouveau rendu s’appuierait sur un composant maison de 200 mégapixels baptisé ISOCELL HP6, dérivé du HPC et doté d’une architecture de photosites capable d’encaisser davantage de lumière. Au passage, Samsung supprimerait le téléobjectif 3x, le recadrage numérique couvrant la plage intermédiaire. Son zoom optique 5x resterait en poste, aux côtés des modules Sony attendus sur l’ensemble des Galaxy S27. Rien n’est officiel pour l’instant. Face à des rivaux chinois qui alignent déjà plusieurs capteurs à très haute définition, la firme coréenne jouerait donc la carte du logiciel plutôt que celle de la surenchère.