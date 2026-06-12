Votre smartphone Samsung va enfin afficher la vitesse de votre connexion grâce à One UI 9

La mise à jour vers One UI 9 va permettre aux utilisateurs d'obtenir un indicateur de vitesse réseau dans la barre d'état de leur smartphone Samsung.

samsung galaxy s26 test
Crédit : Phonandroid

L'expérience utilisateur varie énormément d'un smartphone Android à un autre. Nous avons l'interface Android stock de base, qui n'est presque plus utilisée, même Google préférant recourir à un launcher personnalisé pour ses Pixel. Puis chaque marque dispose de sa propre surcouche logicielle, avec ses particularités d'UI et ses fonctionnalités dédiées.

L'une des options que l'on retrouve toutefois un peu partout est la possibilité d'afficher un indicateur de vitesse réseau dans la barre d'état. Il permet de savoir en un coup d'œil si la qualité de la connexion est satisfaisante. L'utilisateur peut alors préférer choisir de ne pas lancer de jeu en ligne ou une vidéo en streaming si ce n'est pas le cas. Il peut aussi vérifier si le problème vient de sa connexion à internet ou du site qu'il souhaite consulter lorsqu'une page refuse de charger. Étrangement, cette fonction pourtant bien pratique manque à l'appel sur les smartphones de Samsung.

One UI 9 ajoute un indicateur de vitesse réseau via QuickStar Good Lock

La mise à jour vers One UI 9, basée sur Android 17 (dont le lancement de la version stable est imminent), devrait régler cet oubli, rapporte SammyGuru. La mauvaise nouvelle est que l'option ne sera pas activable directement depuis les paramètres du smartphone. Il faudra passer par l'application Good Lock et son module Quick Star, qui permet de personnaliser le système avec plus de précision. Dans le menu “Icônes indicatrices”, dans la catégorie des informations réseau, on peut désormais activer l'option “Vitesse réseau”.

One UI 9 QuickStar vitesse reseau
Crédit : SammyGuru

Les utilisateurs pourront ainsi accéder à cette donnée en un coup d'œil, plutôt qu'en ayant à lancer un speedtest ou en installant une application tierce sur leur appareil. Il faudra attendre la version One UI 9 de Good Lock pour en bénéficier. La mise à jour devrait être déployée sur les premiers smartphones compatibles au mois de juillet. La bêta de One UI 9 est disponible depuis quelques semaines sur certains modèles. Les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 pourraient sortir directement sous One UI 9 cet été.


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