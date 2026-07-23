One UI 9 : une option inspirée des Google Pixel débarque sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra

Samsung a officialisé les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 lors de son Galaxy Unpacked. C’est sur ces nouveaux smartphones pliants que One UI 9 fera ses premiers pas. Parmi ses nouveautés se trouve une option d’écran d’accueil inédite inspirée des Google Pixel : elle permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de recherche.

À l’occasion d’une conférence Galaxy Unpacked dédiée le 22 juillet, Samsung a présenté toute une salve de nouveaux produits. Les vedettes de cet événement étaient sans conteste les nouveaux smartphones pliants de la marque : les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ils seront livrés avec One UI 9 et inaugureront ainsi toutes les nouveautés de la mise à jour. À ce propos, on vous a fait une sélection de celles qui nous paraissent les plus importantes. Pour autant, la prochaine version de la surcouche de Samsung basée sur Android 17 introduit aussi une nouvelle option d’écran d’accueil inspirée des Google Pixel et elle mérite que l’on s’y attarde.

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Cette fonction de One UI 9 inaugurée sur les Samsung Galaxy Z Fold 8 personnalise l’expérience de recherche

Les smartphones Android, comme leur nom l’indique, fonctionnent sous le système d’exploitation de Google. Mais les constructeurs sont libres de développer leur surcouche, qui vient personnaliser Android, de l’interface jusqu’aux fonctions exclusives en passant par les applications natives.

Mais certains outils spécifiques aux Pixel font parfois de l’œil aux autres fabricants, même si cela signifie unifier quelque peu l’expérience sur leurs smartphones avec celle propre aux terminaux de Google. Une nouvelle option d’écran d’accueil introduite par One UI 9 en est un bon exemple et les nouveaux Galaxy Z Fold 8 sont les appareils idéaux pour l’inaugurer.

Jusqu’à présent, les propriétaires d’un smartphone Galaxy devaient choisir entre Finder et Google pour leur expérience de recherche. Le premier est accessible en balayant l’écran vers le haut, le second l’est sous forme de widget situé, par défaut, sur la page d’accueil.

Désormais, les utilisateurs pourront choisir l’une ou l’autre de ces options, les deux ou aucune via une section dédiée dans les paramètres de l’écran d’accueil de leur appareil. Comme le souligne Android Authority, c’est un changement subtil qui joue davantage sur la forme que sur le fond.

Mais après tout, entre Google et Finder : pourquoi choisir quand l’écran déplié des Galaxy Z Fold 8 est suffisamment grand pour abriter les deux ? Les barres de recherche apparaîtront ancrées tout en bas de l’écran, juste au-dessus du dock d’applications favorites.