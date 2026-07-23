One UI 9 : une option inspirée des Google Pixel débarque sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra

Samsung a officialisé les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 lors de son Galaxy Unpacked. C’est sur ces nouveaux smartphones pliants que One UI 9 fera ses premiers pas. Parmi ses nouveautés se trouve une option d’écran d’accueil inédite inspirée des Google Pixel : elle permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience de recherche.

samsung galaxy z fold8 ultra
Crédits : Phonandroid

À l’occasion d’une conférence Galaxy Unpacked dédiée le 22 juillet, Samsung a présenté toute une salve de nouveaux produits. Les vedettes de cet événement étaient sans conteste les nouveaux smartphones pliants de la marque : les Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Ils seront livrés avec One UI 9 et inaugureront ainsi toutes les nouveautés de la mise à jour. À ce propos, on vous a fait une sélection de celles qui nous paraissent les plus importantes. Pour autant, la prochaine version de la surcouche de Samsung basée sur Android 17 introduit aussi une nouvelle option d’écran d’accueil inspirée des Google Pixel et elle mérite que l’on s’y attarde.

Lire aussi – Samsung acte son entrée dans l’ère de l’IA agentique avec Google : découvrez Gemini Intelligence

Cette fonction de One UI 9 inaugurée sur les Samsung Galaxy Z Fold 8 personnalise l’expérience de recherche

Les smartphones Android, comme leur nom l’indique, fonctionnent sous le système d’exploitation de Google. Mais les constructeurs sont libres de développer leur surcouche, qui vient personnaliser Android, de l’interface jusqu’aux fonctions exclusives en passant par les applications natives.

Mais certains outils spécifiques aux Pixel font parfois de l’œil aux autres fabricants, même si cela signifie unifier quelque peu l’expérience sur leurs smartphones avec celle propre aux terminaux de Google. Une nouvelle option d’écran d’accueil introduite par One UI 9 en est un bon exemple et les nouveaux Galaxy Z Fold 8 sont les appareils idéaux pour l’inaugurer.

Jusqu’à présent, les propriétaires d’un smartphone Galaxy devaient choisir entre Finder et Google pour leur expérience de recherche. Le premier est accessible en balayant l’écran vers le haut, le second l’est sous forme de widget situé, par défaut, sur la page d’accueil.

Désormais, les utilisateurs pourront choisir l’une ou l’autre de ces options, les deux ou aucune via une section dédiée dans les paramètres de l’écran d’accueil de leur appareil. Comme le souligne Android Authority, c’est un changement subtil qui joue davantage sur la forme que sur le fond.

écran d'accueil option Google Finder Samsung Galaxy Z Fold 8 One UI 9
Crédits : Android Authority

Mais après tout, entre Google et Finder : pourquoi choisir quand l’écran déplié des Galaxy Z Fold 8 est suffisamment grand pour abriter les deux ? Les barres de recherche apparaîtront ancrées tout en bas de l’écran, juste au-dessus du dock d’applications favorites.

One UI 9 écran d'accueil option Google Finder Samsung Galaxy Z Fold 8
Crédits : Android Authority

La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce code repéré dans iOS 27 révèle comment Apple pourrait punir les mauvais payeurs

Louer son iPhone plutôt que l’acheter deviendra bientôt possible aux États-Unis. La bêta d’iOS 27 révèle déjà les moyens de pression prévus en cas d’impayé. Seule une petite dizaine d’applications…

Windows 11 : votre PC installe peut-être des mises à jour dont il n’a pas besoin, voici comment l’en empêcher

Suite à l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité au sein de Windows Update, Windows 11 s’est mis à installer des mises à jour dont tout le monde n’a pas besoin. Cela a…

Ce jeu culte de la GameCube sera bientôt disponible sur PC et Android sans avoir besoin d’un émulateur

L’émulation, c’est bien, mais c’est toujours moins pratique qu’un simple fichier exécutable qu’il suffit d’ouvrir pour lancer un jeu. Ça tombe bien, une petite équipe de développeurs s’est justement mis…

Un homme accuse ChatGPT de l’avoir dissuadé d’aller à l’hôpital, il attaque OpenAI en justice

De plus en plus d’Américains confient leurs symptômes à un chatbot avant d’appeler leur médecin. Un pasteur de Floride affirme aujourd’hui que cette habitude a failli lui coûter la vie….

WhatsApp se met à jour et fait le plein de nouveautés, les voici

Meta annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés dans l’application de messagerie WhatsApp. Elles sont assez variées pour satisfaire plusieurs types d’utilisateurs. Voyons cela en détail. WhatsApp ne cesse d’évoluer. Au départ…

Le Pixel 11 se dévoile sous tous les angles (et toutes ses couleurs) dans cette gigantesque fuite de visuels

Plus que quelques jours avant le lancement officiel des Pixel 11 et les fuites continuent de se bousculer. Cette fois, nous avons droit à une multitude de rendus du smartphone…

Les astronomes viennent de retrouver la matière manquante de l’univers, elle se cachait sous leur nez

L’univers contient beaucoup moins de matière visible que les calculs des astronomes ne l’annoncent. Une immense partie restait introuvable, malgré des décennies d’observations. Une nouvelle étude vient enfin de révéler…

Échec pour Tesla, la France bloque le déploiement du FSD (conduite autonome)

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a expliqué en vidéo pourquoi la France refuse d’autoriser le FSD de Tesla sur le territoire. La technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD)…

ChatGPT lance une cyberattaque sans qu’on lui demande : OpenAI annonce un incident “sans précédent”

OpenAI a rendu public un incident impliquant le piratage par ses modèles d’IA de la plateforme Hugging Face. Voici ce qui s’est passé. Le 16 juillet 2026, la plateforme Hugging…

Jusqu’à 600 € de remise sur les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra avec les Buds 4 Pro offerts : Samsung démarre fort

Les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra profitent d’une offre de lancement qui permet d’économiser jusqu’à 600 €. Les Galaxy Buds 4 Pro sont également offerts au panier,…