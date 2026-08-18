Samsung Galaxy : cette option de One UI 9 donne vie aux écrans de verrouillage et d’accueil de votre smartphone

La nouvelle gamme de smartphones pliants de Samsung, les Galaxy Z8, est livrée avec la dernière version de la surcouche : One UI 9. Cette dernière introduit une nouvelle option de fond d’écran, qui donne vie aux écrans de verrouillage et/ou d’accueil.

Ces derniers temps, Samsung s’intéresse particulièrement à l’expérience offerte par les fonds d’écran. Surtout, il apparaît qu’en la matière, la firme sud-coréenne n’hésite pas à piocher dans les idées de la concurrence. Par exemple, avec One UI 8.5, elle a transformé l’écran de verrouillage de ses smartphones Galaxy en véritable fenêtre sur la météo, à la manière des Live Effects des Google Pixel.

Mais Samsung semble ne pas avoir dit son dernier mot à propos des fonds d’écran immersifs. La dernière version de sa surcouche basée sur Android 17, One UI 9, vient en effet d’introduire une nouvelle option de fond d’écran, tant pour l’écran d’accueil que celui de verrouillage. Et cette fois-ci, elle n’est pas sans rappeler une fonctionnalité déjà présente sur iOS.

Lire aussi – La mise à jour One UI 9 de Samsung corrigerait enfin ce défaut d’affichage qui gâche certaines applications

Vos écrans d’accueil et de verrouillage prennent vie avec One UI 9

Cette option inédite, repérée par SamMobile, repose sur une fonction de l’appareil photo des appareils Galaxy : les Motion Photos (ou Photo avec mouvement). Avec One UI 9, Samsung offre une nouvelle dimension à ces clichés : la possibilité de les utiliser comme fond d’écran pour votre écran d’accueil, de verrouillage ou pour les deux.

Comme sur iOS avec les Live Photos, sélectionner une Photo avec mouvement dans la galerie de votre Samsung Galaxy pour l’utiliser en tant que fond d’écran affiche un aperçu de l’animation. Si le rendu ne vous plaît pas, vous pouvez très bien désactiver l’option, simplement en appuyant sur l’icône correspondante.

D’après nos confrères, cette fonction de fond d’écran utilisant des Photos avec mouvement est d’ores et déjà disponible sur les nouveaux Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8. En revanche, elle n’apparaît pas encore dans la bêta de One UI 9 dont dispose leur Galaxy S26. Il n’est pas aberrant d’envisager que Samsung la déploiera avec la version stable de la mise à jour.

Sur iOS, le rendu pour l’écran d’accueil n’est pas des plus heureux (il semble ne fonctionner qu’une seule fois sur notre iPhone 15), espérons que One UI 9 le gère mieux sur les appareils Galaxy. Une telle option pose toutefois des questions de consommation d’énergie…