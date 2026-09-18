Test Samsung Galaxy Z Flip8 : j’ai troqué mon iPhone contre ce smartphone pliant, ai-je vraiment envie de revenir en arrière ?

Cet été, Samsung a renouvelé sa gamme de smartphones pliants. Parmi les modèles présentés figure le Galaxy Z Flip8 et son format à clapet. Design affiné, fiche technique améliorée… C’est la première fois que nous testons un smartphone pliant : on vous révèle ce qu’il vaut dans ce test complet.

C’est à l’occasion de la conférence Unpacked de cet été que Samsung a dévoilé ses trois nouveaux smartphones pliants : le tout nouveau Galaxy Z Fold8, le Galaxy Z Fold8 Ultra et le Galaxy Z Flip8. Et si l’an dernier la firme sud-coréenne avait décliné son modèle à clapet en deux versions, pas de Galaxy Z Flip8 FE cette année – à moins que la marque ne nous le réserve pour plus tard ?

C’est donc sur le successeur direct du Galaxy Z Flip7, le Galaxy Z Flip8, que va se concentrer notre test. Parmi tous les smartphones pliants de Samsung, la gamme Z Flip s’adresse davantage à une clientèle féminine – le nom du format « poudrier » est un bon indice. Si l’on oublie les clichés genrés qui s’y attachent, il faut reconnaître que, pliés, ces modèles sont les moins encombrants – ce qui est idéal pour rentrer dans un sac à main ou une poche, celles des vêtements « pour femmes » étant souvent plus petites que celles des vêtements « pour homme ».

Mais est-ce là son seul argument ? Des inconvénients inhérents à ce format existent-ils ? C’est le premier smartphone pliant – à clapet de surcroît – que teste votre fidèle « serviteuse ». Différences avec le Galaxy Z Flip7, comparaison avec la concurrence, fiche technique revue et design affiné… On fait le point sur ce que vaut à l’usage le Galaxy Z Flip8.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip8 se décline en quatre coloris : rose (la couleur de notre exemplaire de test), blanc et graphite – vert d’eau étant une teinte disponible uniquement sur le site officiel de Samsung. Dans la boîte figure, en plus du smartphone, de la documentation habituelle et du traditionnel éjecteur de carte SIM se trouve un câble de charge. Pour le chargeur et une éventuelle coque, il faudra passer à la caisse.

Deux configurations du Galaxy Z Flip8 sont disponibles, aussi bien sur le site de Samsung que chez les revendeurs partenaires :

256+12 Go : 1 299 euros

512+12 Go : 1 499 euros

Vous connaissez maintenant la chanson dans le contexte économique actuel : le Galaxy Z Flip8 a pris 100 euros par rapport à son prédécesseur, mais c’est principalement à cause de la crise des composants.

Chez la concurrence des smartphones pliants à clapet disponible en France, on retrouve dans cette gamme de prix la série Motorola Razr 70. Du fait des spécifications, on peut citer plus particulièrement le modèle Plus, même s’il est moins cher que le Galaxy Z Flip8, puisqu’il n’existe qu’une configuration : 512+12 Go à 1 199 euros. On peut également mentionner le Xiaomi MIX Flip, aujourd’hui à 649 euros sur le site de la marque qui indique un prix de vente conseillé de 1 303 euros.

Design et interface

Commençons ce test par le design du Galaxy Z Flip8. Ses dimensions sont quasiment identiques à celles de son prédécesseur. Le petit nouveau est un peu plus grand : 85,7 x 75,4 mm contre 85,5 x 75,2 mm pour le Galaxy Z Flip7. Il a fait une cure d’amincissement : déplié il fait 6,1 mm d’épaisseur, contre 6,5 mm pour son prédécesseur ; et pèse 8 grammes de moins (180 g contre 188 g). Cela fait du Galaxy Z Flip8 le plus léger de la gamme Z Flip à ce jour.

En revanche, on reste sur la même taille d’écrans interne et externe, respectivement 6,9 pouces et 4,1 pouces. En façade de l’écran principal, la caméra selfie prend la forme d’un poinçon central et permet le déverrouillage par reconnaissance faciale. L’écran externe prend la moitié du dos et entoure deux objectifs photo plutôt protubérants, ainsi que le flash LED.

Le tiroir à carte SIM est sur la tranche gauche du smartphone, tandis que la tranche droite abrite les boutons de volume et de verrouillage. Ce dernier est réquisitionné pour la lecture d’empreintes, mais les utilisateurs avec des petites mains pourraient trouver qu’il est situé un peu haut.

La charnière renforcée du Galaxy Z Flip8 lui confère une ouverture facile. L’extérieur de cette charnière demeure d’ailleurs estampillée « Samsung » en haut-de-casse.

La prise en main est agréable, bien qu’on puisse ressentir un léger déséquilibre : cela est dû à une hauteur équivalente à celle des « grands formats », associée à une largeur qui s’apparente davantage à celle des formats compacts.

Pour la durabilité, on reste sur un cadre en Aluminium Armor renforcé et sur un verre Corning Gorilla Glass Victus 2. En revanche, les smartphones pliants sont plus sensibles aux éclaboussures et à la poussière que les appareils qui ne le sont pas : comme son prédécesseur ou les modèles de la gamme Z Fold8, le Galaxy Z Flip8 ne dispose que de la certification IP48 – alors que le Galaxy S26, par exemple, est certifié IP68.

Le Galaxy Z Flip8 est livré avec une version optimisée de la surcouche de Samsung basée sur Android 17 : One UI 9. Avec cette dernière, comme avec One UI 8, Samsung mise sur la personnalisation et la performance pour les deux écrans.

Sur l’écran principal, on retrouve les traditionnels écrans d’accueil, le tiroir d’applications, les volets distincts pour les notifications à gauche et les paramètres rapides à droite. L’interface compte de nombreuses applications préinstallées, dont la suite Google et plusieurs applications commerciales : Facebook, Instagram et Spotify – mais la pression publicitaire n’est pas exagérée : heureusement pour un smartphone à ce prix-là nous direz-vous.

Sur l’écran externe, Now Brief vous accueille, ainsi que le raccourci pour l’Appareil photo. Une fois déverrouillé, vous pouvez personnaliser les widgets de la page d’accueil en en sélectionnant jusqu’à 5. Balayez l’écran et vous arrivez aux applications principales. Là encore, vous êtes libres d’en ajouter dans la section « Labs ».

Évidemment, l’IA est bien présente au sein du Galaxy Z Flip8, que ce soit avec la présence de Gemini ou avec la suite Galaxy AI. On évoquait déjà Now brief, mais on retrouve également les outils d’édition photo au sein de la Galerie (Effaceur IA, Créer, Style…), Now nudge et les nombreux « Assistants » : Notes, Appel, Messages, Retranscription, Photo ou encore Web.

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Écran, performances et batterie

Intéressons-nous maintenant aux écrans. Commençons par l’écran interne. Comme sur le Galaxy Z Flip7, on retrouve une dalle FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, une résolution de 2520 × 1080, une luminosité maximale de 2 600 nits en pic et un taux de rafraîchissement adaptatif 1-120 Hz. Concernant la colorimétrie, le Galaxy Z Flip8 propose deux schémas de couleur : Vif, sélectionné par défaut, et Naturel.

Pour analyser la précision des couleurs de ces deux profils, nous nous sommes de nouveau munis de notre sonde. Il ressort des résultats obtenus que c’est le mode Naturel qui est le plus fidèle à la réalité : il enregistre un score Gamma moyen parfait de 2,2 ; ainsi qu’un excellent delta E moyen de 1,7. Avec le schéma Vif, les scores restaient tout de même très bons : 2,2 et 2,3 respectivement.

Passons maintenant à la luminosité. En mode naturel, la luminosité manuelle maximale dépasse les 420 nits. Mais le Galaxy Z Flip8 possède un mode Luminosité supplémentaire : la luminosité maximale manuelle dépasse alors les 720 nits. Une valeur excellente pour ceux qui utilisent leur smartphone en extérieur, notamment lorsque l’appareil leur sert de GPS ou à prendre des photos.

Quant à la température moyenne, elle s’approche de la valeur idéale qui est de 6 500° : elle est de 6 511°. Il en va de même pour le blanc qui, à 200 nits, enregistre une valeur de 6 529.

Sans transition, enchaînons avec l’écran externe. Là encore : circulez, il n’y a rien à voir. On retrouve la même formule qu’avec le Galaxy Z Flip7 : une dalle Super AMOLED de 4,1 pouces, une résolution de 1048 × 948, une fréquence de rafraîchissement de 60 ou 120 Hz et une luminosité maximale en pic de 2 600 nits.

Pour la luminosité, on reste sur des valeurs similaires à celles obtenues pour l’écran interne : la luminosité manuelle maximale dépasse les 440 nits et culmine même à plus de 730 nits avec le mode Luminosité supplémentaire.

On est en revanche sur un gamma moyen et un delta E moyen un peu moins excellents – mais ils restent tout de même très bons : pour les deux, il enregistre un score de 2,1. La température moyenne et le blanc à 200 nits sont également un peu moins bons : respectivement 6 222° et 6 257°.

Passons maintenant aux performances. Sous le capot du Galaxy Z Flip8 ? Un SoC maison taillé pour ce modèle d’après Samsung : l’Exynos 2600, qui est soutenu par 12 Go de RAM.

On peut comparer le Galaxy Z Flip8 avec le Xiaomi MIX Flip, mais ce dernier étant sorti il y a déjà deux ans, il est attendu que le dernier pliant à clapet de Samsung soit plus performant – et heureusement. Quant au Motorola Razr 70, le Galaxy Z Flip8 semble plutôt aligné avec les résultats du modèle Ultra – bien qu’un peu en deçà, mais il n’y a rien d’étonnant à cela.

La stabilité du Galaxy Z Flip8 est plutôt moyenne : lorsque l’appareil a été poussé dans ses retranchements lors de nos tests les plus exigeants, elle a culminé à 46 % et a chuté à 35,7 %. C’est probablement dû à la chaleur car le Galaxy Z Flip8 a une tendance à la chauffe. On ne peut donc pas dire que l’appareil soit optimisé pour le gaming.

Passons maintenant à la batterie. Rien de nouveau sous le soleil dans ce domaine. Le Galaxy Z Flip8 est doté, comme son prédécesseur, d’une batterie avec une capacité de 4 300 mAh – ce que le constructeur traduit par jusqu’à 31 heures de lecture vidéo.

Avec le test PCMark qui simule une utilisation standard (navigation web, retouche photo…), le Galaxy Z Flip8 a enregistré une autonomie continue de 17 h 40 avant de tomber à 20 %. On peut traduire ce résultat par un peu plus de deux jours d’utilisation standard.

Une fois vide, il faut bien la recharger cette batterie. Le Galaxy Z Flip8 est compatible avec une puissance de recharge maximale de 25 W en filaire et de 15 W en sans fil. La marque garantit qu’avec des conditions de recharge optimales – c’est-à-dire avec un chargeur Samsung de minimum 25 W –, l’appareil peut gagner 55 % de batterie en 30 minutes. Pour le vérifier, nous nous sommes munis de notre chargeur Samsung 45 W. Et le pari est tenu, pile poil même !

En revanche, le terminal a mis 1 heure 20 pour passer de 0 à 100 % de batterie – ce qui est relativement longuet. Voici quelques étapes intermédiaires :

10 min : 21 %

30 min : 55 %

50 min : 82 %

60 min : 91 %

1 h 10 min : 97 %

Comme la plupart des smartphones aujourd’hui, le Samsung Galaxy Z Flip8 propose des fonctions de Protection de la batterie : le mode basique interrompt la charge lorsque l’appareil atteint les 100 % de batterie, puis la reprend lorsqu’elle tombe à 95 % ; le mode protection Maximale vous permet de définir une limite de recharge entre 80 et 95 % ; et la Protection mode veille interrompt le chargement à 80 % pendant votre sommeil pour le reprendre jusqu’à 100 % avant votre réveil.

Photo, vidéo et audio

Enfin, finissons ce test avec la partie multimédia. On pourrait résumer la configuration photo en une expression : « On prend les mêmes et on recommence ». On retrouve un double module photo arrière assorti d’une caméra avant du Galaxy Z Flip7. Voici la configuration complète :

Capteur grand angle : 50 MP, f/1.8

Capteur ultra grand angle : 12 MP, f/2.2

Capteur selfie : 10 MP, f/2.2

Comme pour son prédécesseur et pour le Galaxy Z Fold8 – et contrairement au Galaxy Z Fold8 Ultra – : pas de zoom optique, seulement un zoom numérique jusqu’à 10x. Voyons ce que cela donne sur le terrain.

Le capteur grand angle livre des clichés de bonne facture. La restitution des couleurs et des textures est convaincante, le niveau de détails plutôt satisfaisant – surtout au centre, puisque le Galaxy Z Flip8 semble avoir une tendance au flou périphérique.

De nuit, le capteur grand angle est davantage en difficulté. Le mode Nuit paraît nécessaire pour obtenir des clichés satisfaisants. Malgré cela, on perd inéluctablement en piqué, on gagne en bruit et le flou périphérique se trouve renforcé.

Continuons sur l’analyse du capteur principal avec le zoom numérique. Les clichés pris au ratio 2x sont plutôt bons, eux aussi : ce zoom présente les mêmes qualités et points perfectibles que le 1x. Le Galaxy Z Flip8 est dépourvu d’un mode Macro : on peut donc utiliser le zoom 2x pour le remplacer et ce dernier n’a pas à rougir – notons que le mode Nourriture peut parfois faire illusion comme mode Macro de substitution).

Les images produites par le zoom 4x sont également réussies, même si le lissage logiciel commence déjà à se faire sentir et la perte de piqué à s’accentuer. C’est d’autant plus vrai avec le zoom 10x, qui a le mérite d’exister puisqu’il livre des clichés qui, sur un écran de smartphone du moins, restent exploitables.

En soirée, les choses se compliquent davantage. Le zoom 2x seul ne suffit plus pour obtenir un semblant de mode Macro : mieux vaut utiliser le zoom 1x ou le mode Nourriture. Pour les scènes davantage paysagères avec de bonnes conditions lumineuses, il reste toutefois efficace ; tout comme le zoom 4x. Mais de nuit, le zoom 10x est peut-être à oublier.

Passons maintenant à l’ultra grand angle. Les photos qu’il produit sont correctes, mais perfectibles. La distorsion est plutôt bien redressée grâce au logiciel et la colorimétrie entre ses photos et celles du capteur principal est cohérente. En revanche, on perd en piqué et en contraste ; tandis que le flou périphérique grignote un peu plus le pourtour.

En soirée, là aussi (et peut-être même plus encore) le mode nuit semble indispensable pour obtenir des clichés qui restent exploitables – sans lui, les images sont totalement bruitées, sans parler de l’aspect de vignettage. Avec le mode nuit, on récupère du détail et du contraste, l’aspect vignetté est un peu gommé.

Nous passerons rapidement sur le capteur selfie, puisqu’activer l’Aperçu sur l’écran externe permet de prendre des autoportraits avec le capteur principal, qui jouit d’une meilleure définition que celui avant.

Ce capteur grand angle avant est toutefois loin d’être mauvais : il offre un bon niveau de détail, les textures et les couleurs sont bien restituées. Mais le bokeh – même sans mode portrait – est mieux géré avec le capteur principal, tout comme le piqué. Disons que ce capteur avant est utile pour le déverrouillage par reconnaissance faciale et pour les visios.

En parlant de portrait, le mode éponyme du Galaxy Z Flip8 offre un détourage du sujet plutôt précis, y compris des mèches rebelles – et même s’il existe de légers ratés, comme sur la photo-ci-dessous où le flou s’est placé sur la moitié haute du visage. En soirée, le mode Nuit est là encore nécessaire pour obtenir des clichés plus définis.

Passons maintenant à la vidéo. Le Galaxy Z Flip8 permet de filmer jusqu’en UHD 60 FPS. Mais pour une captation avec la Super stabilité activée, il faudra se contenter du QHD 30 FPS. La stabilisation par défaut est d’ailleurs très satisfaisante, tout comme la captation audio – y compris lorsqu’il y a du vent. En journée, les zooms 1x et 2x sont bons – les zooms 4x et 10x étant plus capricieux. L’ultra grand angle est une bonne surprise. En revanche, de nuit, il est inexploitable, tout comme les zooms 4x et 10x.

Finissons ce test avec l’audio. Le Galaxy Z Flip8 dispose d’un système de haut-parleurs stéréo qui délivre un son plutôt puissant, mais mieux vaut ne pas le pousser à 100 %. On observe un léger déséquilibre entre les deux haut-parleurs, mais rien qui n’empêche de profiter confortablement d’un épisode de votre série préférée. L’appareil est compatible Dolby Atmos et propose un égaliseur personnalisable avec des profils prédéfinis pour les néophytes.

Alors, on achète ?

Le Galaxy Z Flip8 est un excellent smartphone si vous aimez les smartphones pliants à clapet. S’il présente tout de même quelques bémols, dont les plus importants sont inhérents à son format (tendance à la chauffe, vulnérabilité à la poussière et aux éclaboussures…), il offre surtout une fiche technique complète et son design affiné et raffiné n’est pas pour nous déplaire.

Sa configuration photo est assez polyvalente, son autonomie est satisfaisante et ses performances sont très bonnes. On pourrait toutefois quelque peu regretter la stagnation générale par rapport à la précédente génération, mais Samsung s’est probablement focalisé sur son tout nouveau format : le Galaxy Z Fold8. Ou peut-être sommes-nous face à un plafond de verre ?

Mais si vous hésitez entre le Galaxy Z Flip8 et l’un des derniers Galaxy S, tout dépend de vos besoins. Est-ce que la peur de faire tomber votre smartphone de votre poche, la volonté de pouvoir le glisser partout ou la possibilité de pouvoir prendre des selfies avec la définition du capteur principal comptent davantage que les « faiblesses » du format pliant ou justifient l’écart de prix ? C’est à vous de voir.

C’est la première fois que je teste un smartphone pliant et quel pliant ! Le Galaxy Z Flip8 très agréable à utiliser et il est doté d’atouts indéniables, notamment le fait qu’il passe dans la poche comme une lettre à la poste ou que l’on puisse prendre des autoportraits avec le capteur grand angle. Mais ce n’est pas le format qui me fera basculer vers les appareils pliants. Notez que cet avis subjectif que l’on s’autorise ne fait pas pour autant du Galaxy Z Flip8 un moins bon smartphone : il met juste en lumière que tout dépend de vos propres envies et besoins.

Et si votre hésitation se joue entre le Galaxy Z Flip8 et l’un de ses frères, le Galaxy Z Fold8 ou le Galaxy Z Fold8 Ultra, là encore tout dépend de votre usage et de là où vous placez les curseurs. Si vous êtes un joueur sur mobile invétéré ou que vous passez votre temps à lire ou à regarder des vidéos : c’est peut-être davantage vers l’un des Fold qu’il faudra vous tourner. Et ça tombe bien, on les a testés. Le test du Samsung Galaxy Z Fold8 est déjà disponible ; celui du Galaxy Z Fold8 Ultra arrivera prochainement – restez connecté.