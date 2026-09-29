Roborock F25 RT : ce puissant aspirateur laveur est à moitié prix chez Carrefour, vite !

Vous n’allez jamais croire le prix de ce nettoyeur de sol ultra performant. Il s’agit pourtant d’un modèle Roborock qui offre une puissance d’aspiration de 20 000 Pa. Si vous avez un budget de moins de 150 euros, c’est évidemment le choix incontournable en ce moment.

Roborock F25 RT

Les aspirateurs balais sans fil sont présents dans presque tous les foyers. Beaucoup plus pratiques au quotidien, ils ont tout simplement remplacé les vieux aspirateurs traîneaux à fil. Mais il existe aujourd’hui des modèles encore plus intéressants qui vont remplacer non seulement votre vieil aspirateur mais aussi votre serpillère. Ce sont des nettoyeurs de sol capables de laver et aspirer vos sols en un seul passage.

Vous avez peur du prix ? Détrompez-vous ! Vous pouvez trouver des modèles très biens et très abordables. C’est le cas du Roborock F25 RT actuellement en promotion chez Carrefour. Normalement, ce modèle est en vente pour 299 euros. Mais vous pouvez aujourd’hui vous l’offrir à moitié prix, soit seulement 149 euros. C’est un rapport qualité-prix tout simplement hallucinant quand on connaît les qualités de ce modèle.

Nettoyer vos sols n’a jamais été aussi simple (et pas cher)

Si l’on doit résumer en quelques mots le Roborock F25 RT, on peut se mettre d’accord sur puissance, efficacité, simplicité et prix mini. En effet, avec son moteur 200 W, il offre une puissance d’aspiration de 20 000 Pa. C’est amplement suffisant pour vous assurer qu’aucune particule de poussière ne restera incrustée. Il a été conçu pour nettoyer les bords des murs ainsi que sous les meubles puisque vous pouvez le mettre complètement à plat sans perte d’aspiration.

Mais ce modèle ne fait pas qu’aspirer. Il lave aussi avec sa brosse rouleau capable de tourner à 450 tours par minute. Si vous avez un animal, vous serez heureux de savoir que le F25 RT est équipé d’un système de crépine qui sépare les poils des liquides pour garder un nettoyage optimal. Cerise sur le gâteau, vous n’aurez pas à vous soucier du nettoyage de votre rouleau après chaque passage puisqu’il dispose d’un précieux mode auto-nettoyant qui lave le rouleau à l’eau chaude à 90°C et le sèche ensuite à l’air chaud.

Ce nettoyeur de sol est doté d’un système de double réservoirs pour séparer l’eau propre et sale et ainsi s’assurer que le nettoyage se fait toujours à l’eau claire. Le réservoir d’eau propre peut contenir 870 ml et celui d’eau sale, 720 ml. Vous pouvez donc nettoyer votre maison en long en large et en travers sans avoir à repasser par la case robinet. Vous n’aurez pas non plus à repasser par la case prise électrique puisque vous disposez d’une autonomie max de 40 minutes. Enfin grâce à l’écran LED intégré, vous pourrez voir en temps réel l’autonomie qu’il vous reste et l’état de votre filtre.


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