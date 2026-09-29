AliExpress fait chuter ses prix pendant une semaine : voici les meilleures offres à saisir

Une nouvelle campagne Local Day d’AliExpress commence le 1er octobre 2026. Pendant une semaine, des codes promo seront disponibles, et permettront de réduire le prix de nombreux produits appartenant à des catégories variées : smartphones, tablettes, casques et écouteurs, etc. Découvrez ici notre sélection des meilleures offres high-tech.

Local Dat AliExpress octobre 2026

L’opération prendra fin le 7 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Les prix affichés à la base sur chaque produit sont déjà promotionnels, avant qu’un code promo ne vienne les faire descendre un peu plus. Il ne faut donc pas oublier de saisir les coupons au panier. Et pendant quelques heures, une remise additionnelle de 33 € s’appliquera également si vous payez par PayPal. Le montant minimum éligible pour cette remise est de 299 €

AliExpress annonce par ailleurs des livraisons sous 3 à 5 jours en moyenne. Les produits sont expédiés depuis la France ou un autre pays européen, sans frais. Les prix évoluent très vite et pourront donc varier légèrement au moment de votre achat. La valeur des codes promo reste toutefois constante.

Les codes promo du Local Day

  • PHD02 : 2 € de réduction dès 18 € d’achat
  • PHD06 : 6 € de réduction dès 45 € d’achat
  • PHD12 : 12 € de réduction dès 89 € d’achat
  • PHD20 : 20 € de réduction dès 159 € d’achat
  • PHD30 : 30 € de réduction dès 239 € d’achat
  • PHD45 : 45 € de réduction dès 355 € d’achat
  • PHD60 : 60 € de réduction dès 475 € d’achat

Les meilleures offres sur les smartphones

Honor Magic 8 Lite 5G à 275 €
Au lieu de 399 € avec le code PHD30
275€
Voir
Redmi Note 15 Pro 5G à 235 €
Au lieu de 399 € avec le code PHD30.
235€
Voir
Poco F8 Pro à 369 €
Au lieu de 653 € avec le code PHD45 et en payant par PayPal.
402€
Voir
Galaxy A56 256 Go à 277 €
Au lieu de 529 € avec le code PHD30 et en payant par PayPal.
277€
Voir

Le Honor Magic 8 Lite passe à 275 € avec le code PHD30, sachant qu’il coûte normalement 399,90 €. Vous profitez donc d’une réduction d’environ 125 € sur ce modèle qui dispose d’une batterie de 7 500 mAh, et c’est l’un de ses arguments les plus vendeurs.

Dans la catégorie des smartphones, on retrouvera aussi le Redmi Note 15 Pro 5G à 235 €, toujours avec le même code. Ce modèle milieu de gamme dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais aussi d’un capteur principal photo de 200 MP et d’une batterie de 6 580 mAh. Son prix conseillé est de 403 €, dans la version avec 256 Go qui est en promotion ici.

Deux autres smartphones seront aussi proposés à bon prix : le POCO F8 Pro à 369 € au lieu de 653 € avec le code promo PHD45 et en payant par PayPal. Le Galaxy A56 5G 256 Go quant à lui sera à 277 € au lieu de 529 € à son lancement. Il faut ici appliquer le code PHD30.

Les bons plans tablettes

Honor Pad X8a à 94 €
Au lieu de 199 € avec le code PHD12
94€
Voir
Xiaomi Pad 7 (256 Go) à 232 €
Au lieu de 349 € avec le code PHD30.
232€
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Redmi Pad 2 Pro à 206 €
Au lieu de 299 € avec le code PHD20.
206€
Voir
Poco Pad 10 à 211 €
Au lieu de 399 € avec le code PHD30.
211€
Voir

Si vous cherchez une tablette à petit prix, la campagne Local Day d’AliExpress vous permettra de vous offrir la Honor Pad X8a à 94 €, au lieu d’un prix de départ de 199,90 €. N’oubliez pas de saisir le code promo PHD12 au panier.

La Xiaomi Pad 7 de 256 Go sera à 232 € avec le code PHD30. Sachant que son prix français au lancement était de 481 €, la baisse de prix est d’environ 250 €. Cette tablette dispose d’un écran de 11,2 pouces en 3,2K à 144 Hz et d’une puce Snapdragon 7+ Gen 3.

La Redmi Pad 2 Pro est une autre option intéressante à 206 € au lieu de 349 € avec le code PHD20. La tablette dispose d’un grand écran de 12,1 pouces à 120 Hz et d’une batterie de 12 000 mAh. Cette dalle est confortable pour regarder des vidéos, surfer sur le web ou travailler ponctuellement.

Casques et écouteurs

Sony WH-1000XM6 à 272 €
Au lieu de 449 € avec le code PHD30 et en payant par PayPal.
272€
Voir
Galaxy Buds 3 Pro à 123 €
Au lieu de 249 € avec le code PHD12.
123€
Voir
Sony WH-1000XM5 à 186 €
Au lieu de 249 € avec le code PHD20.
186€
Voir
SHOKZ OpenRun Pro 2 à 108 €
Au lieu de 199 € avec le code PHD12.
108€
Voir

On commence par la dernière référence haut de gamme des casque de Sony : le WH-1000XM6 sera à 272 € avec le code PHD30, paiement PayPal compris. Pour rappel, la marque a lancé ce modèle à 450 €. Son prédécesseur est encore moins cher tout en restant l’un des meilleurs casques de sa catégorie en 2026. Le WH-1000XM5, passera à 186 € avec le code PHD20. C’est un prix nettement inférieur comparé aux 420 € que demandait Sony à son lancement.

Pour les écouteurs, les Galaxy Buds 3 Pro seront à 123 € avec le code PHD12, contre 249 € au lancement. Ce ne sont pas les écouteurs Samsung les plus récents, mais il n’ont pas grand-chose à envier aux Buds 4 Pro.

Enfin, le Shokz OpenRun Pro 2 apparaît à 108 € est un autre bon plan intéressant du Local Day d’AliExpress. Le casque à conduction osseuse coûte normalement 199 €. Sa conception ouverte permet de continuer à entendre ce qui se passe autour de vous pendant une sortie.

Montres connectées

Garmin Forerunner 165 à 155 €
Au lieu de 279,99 € avec le code PHD20.
155€
Voir
Huawei Watch GT 6 Pro à 211 €
Au lieu de 379 € avec le code PHD30.
211€
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OnePlus Watch 4 à 174 €
Au lieu de 329 € avec le code PHD20.
174€
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Garmin Forerunner 255 à 191 €
Au lieu de 230 € avec le code PHD20
191€
Voir

Comme d’habitude chez AliExpress, les montres Gramin bénéficient d’une forte promotion. Vous retrouverez notamment la Forerunner 165 à 126,97 € avec le code PHD12. Pour rappel, elle a été lancée à 279,99 €. Son écran AMOLED, son GPS et ses outils de suivi de l’entraînement en font un choix accessible pour commencer à courir avec une montre dédiée.

La version plus avancée, la Forerunner 265 sera à 211,67 € avec le code PHD20, soit une réduction de près de 300 € par rapport aux 499,99 € demandés à son lancement. Cette montre connectée sport s’adresse aux coureurs qui veulent aller plus loin dans le suivi de leur préparation.

Autres offres AliExpress

DJI Osmo Pocket 4 à 336 €
Au lieu de 499 € avec le code PHD45 et en payant par PayPal.
336€
Voir
Insta360 X5 à 317 €
Au lieu de 599,99 € avec le code PHD45.
317€
Voir
Meta Quest 3S à 277 €
Au lieu de 328,99€ avec le code PHD30.
277€
Voir
Ryzen 7 7800X3D à 249 €
Au lieu de 509 € avec le code PHD30.
249€
Voir

La DJI Osmo Pocket 4 sera à 351,28 € avec le code PHD45 et en choisissant PayPal comme moyen de paiement. La caméra stabilisée est normalement vendue 499 € pour le pack standard. Ce modèle, parfait pour les créateurs de contenu, repose sur une nacelle à trois axes qui maintient une excellente fluidité des images, même en mouvement.

La VR n’échappe pas aux remises Local Day d’AliExpress : la Meta Quest 3S est annoncé à 253,71 € au lieu de 329,99 € normalement en version 128 Go. Enfin, pour monter un PC de jeu, le Ryzen 7 7800X3D est l’une des références préférées des gamers. Elle sera à 223,74 € avec le code PHD30, au lieu de 509 € à sa sortie en France.

Marque+ : que signifie ce badge ?

Le badge Marque+ désigne sur AliExpress des produits dont l’authenticité a été certifiée par la plateforme, mais qu’il soit absent ne signifie pas qu’un article est une  contrefaçon. Comme sur n’importe quel site de Marketplace, n’hésitez pas à lire les avis sur le vendeur et sur le produit. AliExpress propose également un retour gratuit sous 90 jours si vous n’êtes pas satisfait par votre commande.


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