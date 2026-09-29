Nothing officialise le Headphone (1) Pro : son casque haut de gamme le plus abouti (et le plus cher)

Nothing a lancé l’an dernier son premier casque circum-oral, le Headphone (1), qui n’avait rien à envier à la concurrence déjà bien installée. Puis la marque est revenue avec un deuxième casque plus abordable : le Headphone (a). Avec le Nothing Headphone (1) Pro officialisé aujourd’hui, elle s’aventure encore plus loin sur le segment du haut de gamme. Spécifications, disponibilité, prix : voici tout ce qu’il faut retenir de ce nouveau produit phare.

Nothing Headphone (1) Pro x Metropolis
Crédits : Nothing

En juillet 2025, fort de son expérience avec les Ear, Nothing s’est lancé sur un nouveau segment : celui des casques audio haut de gamme. Le représentant de cette nouvelle gamme n’était autre que le Headphone (1). Mais lancé à 299 euros, son prix n’était pas un atout pour son accessibilité. Est donc né son petit frère, le Heaphone (a), conçu comme une alternative plus abordable.

Mais Nothing dévoile aujourd’hui le nouveau membre de la famille, qui prend le contrepied du Headphone (a) puisqu’il s’agit d’un casque haut de gamme : le Headphone (1) Pro. Et ce dernier ne veut faire aucun compromis puisqu’il allie fonctionnalités aujourd’hui indispensables au quotidien et outils de qualité studio.

Une architecture repensée pour un son toujours plus riche et immersif

Afin de proposer une expérience qui combine écoute quotidienne et professionnelle, le Headphone (1) Pro s’appuie sur une architecture à trois haut-parleurs (haut-parleur dynamique dédié au basse, haut-parleur dynamique de précision et haut-parleur xMEMS) : chacun spécialisé dans une partie de la gamme des fréquences (basses, mediums et aigus), mais qui fonctionnent de concert pour offrir une qualité audio la plus détaillée – et la plus personnalisable – possible.

Nothing Headphone 1 (Pro) coloris noir et blanc
Crédits : Nothing

Parmi les fonctionnalités essentielles au quotidien pour certains auditeurs figure l’ANC. Le Headphone (1) Pro est doté de la réduction de bruit active en temps réel la plus avancée de la marque, qui repose sur un système à dix microphones – et sur des coussinets repensés – et peut atteindre jusqu’à 46 dB.

Un design signature qui mise sur la transparence et le confort

Le design a aussi été revisité, tout en gardant la signature visuelle de Nothing – la transparence. Les oreillettes en verre minéral Panda 9H résistant aux chocs et aux rayures permettent d’entrevoir l’architecture à trois haut-parleurs mentionnée plus haut. Le Headphone (1) Pro est aussi certifié IP52 contre la poussière et les éclaboussures.

Pour davantage de confort, l’arceau du casque a été élargi et son rembourrage épaissi, tandis que ses coussinets sont désormais plus mous. Le cadre est en aluminium. Nothing a même réussi à réduire le poids en remplaçant l’acier par du titane : 327 g contre 329 pour le Headphone (1).

Nothing Headphone 1 (Pro) architecture transparence
Crédits : Nothing

Un confort nécessaire face à son autonomie – qui reste moindre que sur ses prédécesseurs. Comme le Headphone (a), il embarque une batterie de 1 060 mAh. Il est compatible avec une recharge filaire rapide permettant de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute (sans ANC) en seulement 5 minutes – et jusqu’à 2 heures d’écoute avec ANC. D’après la marque anglaise, son autonomie peut aller jusqu’à 68 heures sans ANC et jusqu’à 30 heures lorsqu’elle est activée.

Une expérience d’écoute haut de gamme et personnalisable

Le Headphone (1) est bien évidemment compatible avec l’application Nothing X, qui révèle tout son potentiel : contrôles tactiles personnalisables, configurations de studio avec Metropolis Studio, mode faible latence, égaliseurs simple et avancé, connexion multipoint, localisation du casque, audio spatial dynamique avec suivi de la tête.

Ce casque offre également une belle interopérabilité, Nothing X étant disponible sur Android et iOS. Surtout, le casque est compatible Bluetooth 6.1 et Auracast et il prend en charge plusieurs codecs : AAC, SBC, LDAC et LC3.

Le Headphone (1) se décline en deux coloris : noir et blanc. Il est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de Nothing, ainsi que chez les revendeurs partenaires (Fnac, Boulanger, Son-Vidéo, LDLC et Amazon). Pour l’obtenir, il faudra toutefois vous délester de 349 euros. Les vaut-il ? Réponse très bientôt dans notre test complet.


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