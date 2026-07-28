La mise à jour One UI 9 de Samsung corrigerait enfin ce défaut d’affichage qui gâche certaines applications

Les réglages d’affichage d’un smartphone s’appliquent aujourd’hui à toutes les applications sans distinction. Samsung travaillerait à une option bien plus fine pour One UI 9. Les propriétaires de Galaxy Z Fold 8 pourraient en profiter dès le mois d’août.

Tous les smartphones Android proposent des réglages destinés à améliorer la lisibilité de l’écran. La taille du texte, la loupe ou le zoom général figurent dans le menu accessibilité. Ces options s’appliquent pourtant à l’ensemble du système, sans distinction entre les logiciels installés. Un réglage confortable dans une messagerie devient parfois illisible dans une application de navigation. Plusieurs outils d’accessibilité de One UI 9 avaient fuité bien avant l’annonce officielle, preuve que le sujet mobilise déjà les constructeurs.

Samsung s’apprêterait à combler ce manque avec One UI 9, la surcouche livrée sur ses derniers pliants. Des lignes de code repérées dans le logiciel du Galaxy Z Fold 8 Ultra décrivent un réglage inédit. Chaque application pourrait recevoir son propre niveau de zoom, indépendamment du reste du système. Un outil de recherche emprunté aux Google Pixel accompagne déjà cette nouvelle mouture de One UI, signe que le constructeur soigne particulièrement cette génération.

One UI 9 proposerait six niveaux de zoom différents pour chaque application des Samsung Galaxy

Le réglage repéré dans One UI 9 porte le nom d’App screen zoom, soit zoom de l’écran par application. Selon Android Authority, qui a analysé les chaînes de texte du logiciel, six choix seraient disponibles. La liste comprendrait Très petit, Petit, Moyen, Grand et Très grand, en plus du niveau système par défaut. Un utilisateur pourrait donc agrandir fortement une application de lecture tout en gardant son écran d’accueil intact. Une fois la valeur enregistrée, elle resterait figée même si le zoom général du smartphone Samsung Galaxy évoluait.

La fonction n’apparaît pas encore sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra confié à la presse. Ces exemplaires ne tournent pas sur la version commerciale du logiciel, ce qui expliquerait son absence. Le réglage arriverait plutôt avec la première mise à jour, après la sortie des pliants prévue le 7 août. Rien n’obligerait ensuite Samsung à réserver cette option à ses seuls appareils pliables. Les modèles plus anciens éligibles à One UI 9 pourraient en hériter par la suite. Le confort de lecture deviendrait alors réglable au cas par cas sur une large partie de la gamme.