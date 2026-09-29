Préparez votre séjour au ski cet hiver avec la nouvelle HUAWEI Watch GT 7 Series

Mode ski et snowboard repensé, GPS renforcé, autonomie qui tient toute la semaine : la nouvelle HUAWEI Watch GT 7 Series a de quoi convaincre les amateurs de sports d’hiver. Et jusqu’au 18 octobre, une offre de lancement vous fait économiser 70 €.

Huawei Watch GT 7

Vous préparez déjà votre liste avant de partir aux sports d’hiver ? Skis, combinaison, crème solaire adaptée à l’altitude, etc. Et vous avez pensé à votre montre connectée ? HUAWEI vient de sortir une nouvelle montre connectée que vous allez vouloir mettre dans votre valise pour les sports d’hiver. La HUAWEI Watch GT 7 Series propose en effet un mode ski et snowboard repensé, un GPS renforcé pour ne jamais perdre le fil de la piste, et une autonomie qui tient toute la semaine sans recharge. De quoi partir serein, avec en prime une offre de lancement qui fait baisser la facture.

Jusqu’au 18 octobre, si vous utilisez le code A20GT7PA, vous pouvez en effet profiter d’une remise de 20 €, cumulable avec une réduction immédiate de 50 €, soit 70 € d’économie sur toute la série GT 7 :

  • La HUAWEI Watch GT 7 (41 mm) est à 229,99 € au lieu de 299,99 €
  • La HUAWEI Watch GT 7 (41 mm) coloris blanc est à 249,99 € au lieu de 319,99 €
  • La HUAWEI Watch GT 7 Pro (46 mm) est à 359,99 € au lieu de 429,99 €
  • La HUAWEI Watch GT 7 Pro (46 mm) Édition Titane (pour un look intemporel) est à 449,99 € au lieu de 519,99 €

Mesure de la force G et 3000 cartes de stations : un mode ski et snowboard complet

Sur les pistes, une montre connectée classique se contente souvent de compter les calories et d’afficher l’heure. La HUAWEI Watch GT 7 Series va plus loin avec 5 modes de ski améliorés (extérieur, intérieur, et même ski de fond), et une première dans le secteur : le mode ski et snowboard fonctionne aussi en intérieur, pratique pour tester la montre avant de partir ou pour les séances sur piste artificielle. Pour ça, elle s’appuie sur plusieurs capteurs qui suivent les changements de posture et d’altitude, sans même avoir besoin d’un signal GPS, et parvient à déterminer la durée active, la vitesse, la distance parcourue et le dénivelé.

En extérieur, elle reconnaît aussi automatiquement l’activité en cours, remontées mécaniques comprises, sans avoir à changer de mode à chaque montée. Sur le terrain, elle détecte automatiquement vos virages grâce à la mesure de la force G et propose des mesures de performance dignes des pros : nombre de virages, type de virages, fréquence. 10 programmes d’entraînement vidéo, tournés avec des professionnels, viennent compléter l’expérience pour progresser entre deux descentes. Et pour retrouver ses pistes préférées ou en découvrir de nouvelles, la montre embarque plus de 3000 cartes de stations de ski du monde entier, avec indicateurs de niveau de difficulté.

Un GPS qui ne vous perd jamais sur les pistes

huawei snow

Un GPS qui perd le signal en pleine poudreuse, vous connaissez sûrement. C’est justement le problème que HUAWEI attaque avec le système AI-XDR, qui gagne 50 % de précision par rapport aux générations précédentes. Résultat : dans une vallée encaissée ou en pleine tempête de neige, la trace reste fiable là où d’autres montres décrochent.

Cette précision fait toute la différence sur des pistes techniques, où un GPS imprécis peut fausser la lecture d’une descente ou faire perdre le fil d’un itinéraire hors-piste. Elle profite aussi aux autres sports de plein air, que vous soyez plutôt trail, running ou vélo entre deux sorties au ski.

Autonomie et matériaux, pour tenir toute la saison

Rien de plus frustrant qu’une montre qui réclame sa charge en pleine semaine de ski. La HUAWEI Watch GT 7 Series mise sur des batteries à haute teneur en silicium, avec une autonomie qui grimpe jusqu’à 21 jours en usage modéré (14 jours pour le modèle 41 mm), contre 12 jours en usage normal. Même en pleine sortie, elle tient la distance : jusqu’à 51 heures en mode trail.

Côté robustesse, la version Pro associe un boîtier en alliage de titane, une lunette en céramique nanocristalline et un verre saphir, pensés pour encaisser les chutes autant que les frottements contre les bâtons ou les fixations. Les modèles classiques ne sont pas en reste, avec un boîtier en acier inoxydable, certifié IP69 et 5 ATM, largement suffisant pour une saison de ski sans avoir à s’en soucier.

Et le reste de l’année ?

huawei ski

La HUAWEI Watch GT 7 Series ne se limite pas aux pistes. À vélo, elle affiche le dénivelé segment par segment, alerte avant un virage serré avec Smart Turn, et propose des statistiques complètes après l’entraînement pour analyser sa séance dans le détail. En course à pied comme en trail, le même système AI-XDR qui fait ses preuves sur les pistes garde une trace fiable, même sur des parcours techniques.

Côté santé, la montre embarque un socle complet : fréquence cardiaque et variabilité, détection de l’arythmie par onde de pouls, suivi de la glycémie. Chaque matin, un résumé de la nuit est calculé à partir de plusieurs facteurs, dont l’indice de sommeil et le stress, pour démarrer la journée avec de vraies données. La montre reste compatible iOS et Android, et permet aussi de payer sans contact directement au poignet grâce au NFC, de quoi la garder au quotidien une fois la saison de ski terminée.

Une montre qui vous suit aussi bien en septembre qu’en février, ce n’est pas si courant. Reste à savoir combien de pistes vous ajouterez à votre historique une fois sur place.

Et pour ceux qui hésitent encore, l’offre reste valable jusqu’au 18 octobre, largement de quoi se décider avant les premières neiges.

 

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


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