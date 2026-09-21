Samsung Galaxy S26 FE : une meilleure autonomie… en échange d’une batterie prématurément usée ?

Parmi les évolutions apportées par Samsung à son Galaxy S26 FE, on note une meilleure autonomie de la batterie – malgré une capacité et une vitesse de recharge filaire maximale identiques à celles du Galaxy S25 FE. Mais la dégradation de ce composant essentiel pourrait être plus rapide… Allons-nous être obligés de changer la batterie du Galaxy S26 FE avant la fin de son support en 2033 ?

Samsung Galaxy S26 FE batterie autonomie
Crédits : Phonandroid

Quand on consulte le comparateur du site officiel de Samsung et que l’on oppose le tout récent Galaxy S26 FE à son prédécesseur, on se retrouve face au jeu des 7 différences tant elles sont minimes entre les deux générations. Mais il en existe. Notamment au niveau de la batterie. Si sa vitesse de recharge filaire maximale demeure à 45 W et sa capacité reste de 4 900 mAh, Samsung promet une meilleure autonomie avec le Galaxy S26 FE : jusqu’à 29 heures de lecture vidéo, contre 28 heures pour le Galaxy S25 FE. Et cette différence tient notamment au SoC maison de Samsung : l’Exynos 2500 – que l’on retrouve dans le Galaxy Z Flip7.

Mais si l’on creuse un peu, on remarque ce qui s’apparente à un revers de la médaille : si l’endurance est meilleure au quotidien, la longévité de la batterie est moindre : 1 200 cycles contre 2 000 cycles pour le S25 FE. Et alors que Samsung promet 7 ans de mises à jour de l’OS et autant de patchs de sécurité, nous sommes en droit de nous demander : la batterie tiendra-t-elle autant de temps avant d’être usée ?

Samsung Galaxy S26 S25 FE batterie autonomie

Un changement de batterie obligatoire à mi-parcours ?

Samsung ne s’est pas exprimé à propos de cette baisse des cycles supportés par ses derniers smartphones – smartphone au pluriel oui, puisque le Galaxy S26 FE n’est pas le seul modèle concerné : toute la gamme Galaxy S26 l’est. Android Police soumet plusieurs hypothèses. La première suggère que l’entreprise a soumis un seuil minimal plus conservateur aux régulateurs européens cette année ; la seconde suppose que la firme a changé de fournisseur de batterie.

Pour rappel, un cycle de charge correspond au nombre total de recharges que la batterie est capable d’encaisser avant de tomber sous le seuil (fixé par l’Union européenne) des 80 % de sa capacité – et donc avant qu’il ne faille sortir son chargeur plus régulièrement. Faisons donc un rapide calcul pour estimer au bout de combien de temps la batterie du Galaxy S26 FE sera considérée comme usée.

Samsung Galaxy S26 S25 FE batterie cycles

Selon nos confrères, un utilisateur moyen épuise un cycle par jour, soit : 1200 / 365 = 3,3 ans si on arrondit. Ainsi, il faudrait changer la batterie du smartphone à mi-parcours du support total de l’appareil. Si l’on consulte la page dédiée au service Smart Repair de Samsung, on observe que le remplacement de la batterie de la gamme S26 et du Galaxy S25 FE coûte 89 euros – probablement sans compter le prix de l’envoi et du retour.

Samsung Galaxy S26 FE batterie réparation service Smart Repair

Une somme qu’il faudrait alors fatalement ajouter au prix du smartphone si vous le gardez jusqu’à la fin de son support en 2033. Ceci est peu probable – on garde son smartphone en moyenne 5 ans. Et, au pire, cela ne vaut-il pas le coup si c’est pour gagner sur l’autonomie quotidienne ?

Un résultat à nuancer et la véritable question à se poser

Nous pouvons toutefois nuancer ce chiffre. Dans le cadre de l’écriture de notre test complet du Galaxy S26 FE, nous avons soumis l’appareil au test PCMark. La dernière génération de smartphone Fan Edition de Samsung a enregistré une autonomie continue de 18 heures 23 minutes avant que la batterie ne tombe à 20 %. On peut traduire ce résultat par un peu plus de deux jours d’endurance en utilisation standard (navigation web, édition photo…).

On pourrait donc considérer qu’un propriétaire de Galaxy S26 FE n’aura besoin de charger son téléphone que tous les deux jours. Ce qui porte la longévité de la batterie avant « usure » à 6,6 ans – soit la quasi totalité du support du smartphone.

Samsung Galaxy S26 FE autonomie et Protection de la batterie
Crédits : Phonandroid

Surtout, il existe des solutions natives pour préserver la santé de la batterie – et donc sa durée de vie. Le Galaxy S26 FE, comme de nombreux autres smartphones, est en effet doté de fonctionnalités de Protection de la batterie.

Mais la véritable question à se poser est : le Galaxy S26 FE est-il vraiment le modèle pour lequel vous devriez opter ? La réponse, bientôt, dans notre test complet.


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