One UI 9 : voici le prochain look de l’interface Samsung

Nous avons un premier aperçu de ce que sera l'interface des smartphones Samsung avec la mise à jour One UI 9. Un changement de design sera opéré pour de nombreux éléments de la surcouche.

Samsung s'apprête à lancer One UI 8.5, sa grande mise à jour de début d'année qui sera disponible avec les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque, les Galaxy S26. Cette version va notamment apporter un assistant Bixby amélioré. Mais en interne, le développement de One UI 9 a déjà débuté, et on pourrait même avoir des informations officielles à son sujet plus tôt que prévu étant donné que Google a accéléré son calendrier de déploiement pour Android 17, version sur laquelle sera basé One UI 9.

Une capture d'écran du menu Quick Share sous One UI 9 avait déjà fuité il y a quelques jours, révélant un changement de design mineur. Désormais, nous avons accès à de nouvelles images, qui donnent un bien meilleur aperçu de ce à quoi il faut s'attendre avec One UI 9. Les visuels ont été partagés par SammyGuru, qui a eu accès à des fichiers APK de versions futures des applications de Samsung.

Samsung Internet fait sa mue sur One UI 9

On constate par exemple des évolutions esthétiques au niveau des écrans d'accueil et de mise à jour, qui reflètent bien la nouvelle identité visuelle mise en avant par One UI 9. Mais ce n'est pas le plus important, étant donné qu'on ne voit pas si souvent ces menus.

Du côté de Samsung Internet par contre, les changements sont plus notables. Le navigateur web se dote d'une nouvelle barre de recherche flottante compacte, positionnée en bas, qui permet d'interagir avec l'application depuis un autre écran, sans obligation d'y entrer. Celle-ci est plus discrète que les options de barre flottante déjà disponibles, qui occupent toute la largeur et plus de hauteur de l'affichage. Elle inclut la recherche web, le mode IA, l'accès aux onglets ouverts et le menu à trois points pour plus d'options. La barre disparaît automatiquement lors d'un défilement vers le bas et réapparaît lors d'un défilement vers le haut.

Dans One UI 9, Samsung Internet proposera aussi la fonction Poser une question à l'IA (Ask AI), qui permet de demander du contexte ou une information supplémentaire à l'IA quand on consulte une page web. Cette option pourra être désactivée.