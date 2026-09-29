Les Google Pixel victimes d’un nouveau bug, le panneau de notification ne fonctionne plus

La dernière mise à jour des Google Pixel a, semble-t-il, fait plus de mal que de bien, avec un nouveau bug venant de faire son apparition sur divers modèles. Depuis plusieurs jours, de nombreux utilisateurs se plaignent que leur panneau de notification ne se met plus à jour et se bloque complètement.

Il ne fait pas toujours bon vivre d’être un utilisateur de smartphones Pixel. Certes, Google privilégie toujours ses propres téléphones lorsqu’il s’agit de déployer de nouvelles mises à jour… Mais cela signifie aussi que ceux-ci sont les premiers à souffrir de bugs inhérents à ces nouvelles versions tout juste sorties du four. On le voit bien avec Android 17 QPR1, la dernière grosse mise à jour de l’OS.

Depuis quelques jours, les Pixel rencontrent un problème généralisé avec Google Photos, qui décide subitement de ne plus répondre. Mais l’application n’est pas la seule à avoir été mise sens dessus dessous par la mise à jour. Un autre bug gâche lui aussi la vie des utilisateurs depuis quelque temps. Sur Reddit, ils sont plusieurs à rapporter que leur panneau de notifications ne fonctionne plus correctement.

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Un bug détraque complètement le panneau de notifications des smartphones Pixel

« Ma barre d’état est bloquée. Elle n’affiche aucune notification. Tous les boutons sont bien là, mais quand on clique dessus, ils ne réagissent pas », écrit un internaute impacté. Les symptômes sont similaires d’un utilisateur à un autre. Subitement, le Pixel ne parvient plus à mettre à jour sa barre d’état ni à afficher les dernières notifications. Le menu des réglages rapides cesse lui aussi de répondre.

Plusieurs utilisateurs impactés ont directement interpellé Google, dans l’espoir de trouver une solution rapidement ou, à défaut, temporaire. Malheureusement, la réponse donnée par le constructeur n’a pas satisfait grand monde, tous les conseils qu’il a livrés s’étant révélés inefficaces. Un autre internaute précise même que redémarrer son smartphone a bien fait disparaître le problème quelque temps, mais que ce dernier a fini par réapparaître.

Pour l’heure, on dirait qu’il n’existe aucun moyen de corriger le bug. On espère donc que Google trouvera rapidement une solution.