iOS : les applications de votre iPhone plantent soudainement ? C’est Google le coupable

Des milliers d’applications iOS se sont soudainement mises à planter lundi 28 septembre. Et le responsable de ce bug s’avère être Google. Non, le géant de la tech n’a pas cherché à saboter son rival à la pomme croquée. La raison de ce dysfonctionnement est bien loin de ces considérations de lutte de pouvoir. On vous explique.

Décidément, il ne fait pas bon d’être propriétaire d’iPhone ces derniers temps. La sortie d’iOS 27 a laissé quelques déconvenues : ralentissement, écran figé, animations saccadées… Et les dysfonctionnements inhérents à la nouvelle mise à jour de l’OS d’Apple ne sont pas l’unique problème rencontré par les utilisateurs d’un smartphone estampillé d’une pomme croquée.

Ils ont en effet fait face à des applications qui refusaient de s’ouvrir. Et ce bug n’était pas dû à une mise à jour. Surtout, sa portée était loin d’être limitée. Non, ce lundi 28 septembre, ce sont des milliers d’applications iOS qui ont été victimes de plantage. Vous l’avez vu dans le titre : le coupable de ce bug d’envergure n’est autre que Google. « Mais que vient faire le géant de Mountain View dans cette histoire ? » vous demandez-vous probablement – et ce serait tout à fait légitime. Voici la réponse.

Lire aussi – iOS 27 : attention, un bug bloque complètement votre iPhone (mais il existe une solution)

Google a cassé (puis réparé) des milliers d’applications iOS

Lorsqu’un développeur crée une application, il peut recourir à un SDK (Software Development Kit) pour réutiliser une fonctionnalité existante sans avoir à la coder depuis le début. En l’occurrence, Google fournit aux développeurs un SDK baptisé Firebase. Il leur permet notamment de suivre les statistiques, grâce à l’intégration de Google Analytics.

Et puisque le nombre d’applications iOS reposant sur Firebase se compte en milliers, un bug de Google Analytics au sein de ce SDK a provoqué des milliers de plantages. Cela a suscité la panique des développeurs, certains pensant même être responsables du bug de leurs applications ; tandis que les utilisateurs se retrouvaient dans l’incapacité de lancer leurs applis.

L’ampleur était telle que certaines applications ont enregistré un nombre de plantages plus de 5 000 fois supérieur à la normale.

Comment

byu/thecoolcat67 from discussion

iniOSProgramming

On ignore encore la cause de ce dysfonctionnement comme le souligne Android Authority, mais Google a corrigé le bug en deux heures. La firme de Mountain View a toutefois précisé que les plantages pourraient se poursuivre jusqu’à quatre heures après le déploiement du correctif à cause de la mise en cache.