iOS : les applications de votre iPhone plantent soudainement ? C’est Google le coupable

Des milliers d’applications iOS se sont soudainement mises à planter lundi 28 septembre. Et le responsable de ce bug s’avère être Google. Non, le géant de la tech n’a pas cherché à saboter son rival à la pomme croquée. La raison de ce dysfonctionnement est bien loin de ces considérations de lutte de pouvoir. On vous explique.

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Décidément, il ne fait pas bon d’être propriétaire d’iPhone ces derniers temps. La sortie d’iOS 27 a laissé quelques déconvenues : ralentissement, écran figé, animations saccadées… Et les dysfonctionnements inhérents à la nouvelle mise à jour de l’OS d’Apple ne sont pas l’unique problème rencontré par les utilisateurs d’un smartphone estampillé d’une pomme croquée.

Ils ont en effet fait face à des applications qui refusaient de s’ouvrir. Et ce bug n’était pas dû à une mise à jour. Surtout, sa portée était loin d’être limitée. Non, ce lundi 28 septembre, ce sont des milliers d’applications iOS qui ont été victimes de plantage. Vous l’avez vu dans le titre : le coupable de ce bug d’envergure n’est autre que Google. « Mais que vient faire le géant de Mountain View dans cette histoire ? » vous demandez-vous probablement – et ce serait tout à fait légitime. Voici la réponse.

Lire aussi – iOS 27 : attention, un bug bloque complètement votre iPhone (mais il existe une solution)

Google a cassé (puis réparé) des milliers d’applications iOS

Lorsqu’un développeur crée une application, il peut recourir à un SDK (Software Development Kit) pour réutiliser une fonctionnalité existante sans avoir à la coder depuis le début. En l’occurrence, Google fournit aux développeurs un SDK baptisé Firebase. Il leur permet notamment de suivre les statistiques, grâce à l’intégration de Google Analytics.

Et puisque le nombre d’applications iOS reposant sur Firebase se compte en milliers, un bug de Google Analytics au sein de ce SDK a provoqué des milliers de plantages. Cela a suscité la panique des développeurs, certains pensant même être responsables du bug de leurs applications ; tandis que les utilisateurs se retrouvaient dans l’incapacité de lancer leurs applis.

L’ampleur était telle que certaines applications ont enregistré un nombre de plantages plus de 5 000 fois supérieur à la normale.

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On ignore encore la cause de ce dysfonctionnement comme le souligne Android Authority, mais Google a corrigé le bug en deux heures. La firme de Mountain View a toutefois précisé que les plantages pourraient se poursuivre jusqu’à quatre heures après le déploiement du correctif à cause de la mise en cache.

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