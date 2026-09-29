Kindle (nouvelle génération) : l’excellente liseuse Amazon voit son prix chuter à moins de 90 €, vite !

Amazon propose depuis de nombreuses années maintenant toute une gamme de liseuses très appréciée des amateurs de littérature. Son modèle Kindle est le plus simple et le moins cher. Pour autant, il propose une expérience utilisateur impeccable avec un éclairage efficace, un écran anti-reflet agréable à lire et une autonomie de 6 semaines. En ce moment, Amazon propose une vente flash à -42%. C’est le moment de s’équiper !

Acheter la Kindle (nouvelle génération)

Vous aimez lire mais vous en avez marre de devoir trimballer à chaque fois avec vous des gros livres qui prennent de la place et alourdissent votre sac ? Vous avez déjà une liseuse mais celle-ci commence à dater et le confort de lecture pourrait être amélioré ? Vous êtes au bon endroit. Amazon propose en ce moment une très belle promotion sur sa dernière génération de Kindle. On vous explique tout.

Sortie en 2024, la dernière génération de Kindle est vendue normalement à 154,99 euros avec des publicités et 169,99 euros sans publicités. Mais grâce à une offre exceptionnelle à durée limitée, vous pouvez avoir ces deux versions à prix cassée. Ainsi le modèle avec publicité est en promotion pour seulement 89,99 euros et la version sans publicité est disponible pour 99,99 euros. Vous pouvez également choisir entre les deux coloris disponibles : le très classique noir ou le plus original vert matcha.

Kindle 2024 : la liseuse d’Amazon la moins chère voit son prix baisser

La Kindle 2024 est la dernière génération de la liseuse d’entrée de gamme ultra-compacte et légère d’Amazon. Elle est dotée d’un écran antireflet de 6 pouces qui offre un contraste élevé et une résolution de 300 ppp. Le plaisir de lecture est amélioré grâce à un éclairage intégré et réglable 25% plus puissant que la génération précédente. Pour lire la nuit, vous pouvez aussi opter pour le très pratique mode sombre. La Kindle nouvelle génération est aussi plus réactive avec des changements de pages plus rapides.

Pour ce qui est du stockage, vous profitez d’un espace de stockage de 16 Go qui vous permettra d’emmener partout avec vous des milliers de livres numériques. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, la Kindle 2024 peut être utilisée pendant 6 semaines sans avoir à la recharger. La recharge complète se fait en moins de 2 heures.