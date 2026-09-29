Kindle (nouvelle génération) : l’excellente liseuse Amazon voit son prix chuter à moins de 90 €, vite !

Amazon propose depuis de nombreuses années maintenant toute une gamme de liseuses très appréciée des amateurs de littérature. Son modèle Kindle est le plus simple et le moins cher. Pour autant, il propose une expérience utilisateur impeccable avec un éclairage efficace, un écran anti-reflet agréable à lire et une autonomie de 6 semaines. En ce moment, Amazon propose une vente flash à -42%. C’est le moment de s’équiper !

Kindle 2024

Vous aimez lire mais vous en avez marre de devoir trimballer à chaque fois avec vous des gros livres qui prennent de la place et alourdissent votre sac ? Vous avez déjà une liseuse mais celle-ci commence à dater et le confort de lecture pourrait être amélioré ? Vous êtes au bon endroit. Amazon propose en ce moment une très belle promotion sur sa dernière génération de Kindle. On vous explique tout.

Sortie en 2024, la dernière génération de Kindle est vendue normalement à 154,99 euros avec des publicités et 169,99 euros sans publicités. Mais grâce à une offre exceptionnelle à durée limitée, vous pouvez avoir ces deux versions à prix cassée. Ainsi le modèle avec publicité est en promotion pour seulement 89,99 euros et la version sans publicité est disponible pour 99,99 euros. Vous pouvez également choisir entre les deux coloris disponibles : le très classique noir ou le plus original vert matcha.

Kindle 2024 : la liseuse d’Amazon la moins chère voit son prix baisser

La Kindle 2024 est la dernière génération de la liseuse d’entrée de gamme ultra-compacte et légère d’Amazon. Elle est dotée d’un écran antireflet de 6 pouces qui offre un contraste élevé et une résolution de 300 ppp. Le plaisir de lecture est amélioré grâce à un éclairage intégré et réglable 25% plus puissant que la génération précédente. Pour lire la nuit, vous pouvez aussi opter pour le très pratique mode sombre. La Kindle nouvelle génération est aussi plus réactive avec des changements de pages plus rapides.

Pour ce qui est du stockage, vous profitez d’un espace de stockage de 16 Go qui vous permettra d’emmener partout avec vous des milliers de livres numériques. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, la Kindle 2024 peut être utilisée pendant 6 semaines sans avoir à la recharger. La recharge complète se fait en moins de 2 heures.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Steam adopte une méthode contre-intuitive pour rendre le jeu en streaming enfin instantané

Valve continue d’améliorer le jeu en streaming à domicile dans le client Steam. La dernière bêta ajoute Pyrowave, un codec vidéo conçu pour réduire la latence à presque rien. Le…

Windows 11 26H2 : la mise à jour majeure est enfin là, voici toutes ses nouveautés

Depuis début 2026, les nouveautés apportées par le changement de version de Windows 11 se précisent. Elles sont désormais concrètes : Microsoft est en train de déployer l’itération 26H2 sur tous…

GTA 6 : date de sortie, prix, plateformes… le point sur toutes les infos

GTA 6 est sans conteste le jeu le plus attendu de la planète. Un titre dont l’ampleur est inédite dans l’histoire du jeu vidéo. Dans ce dossier, on a compilé…

Samsung The Frame Pro 2026 : jusqu’à 500 € de réduction sur la TV qui prolonge le spectacle après le film

La TV The Frame Pro 2026 fait l’objet d’une belle réduction sur le site de Samsung, avec des réductions allant jusqu’à 509 € sur les références de 55 à 75…

Ce petit logiciel gratuit fait trembler l’industrie de la musique, qui réclame son inscription sur une liste noire

L’industrie musicale mondiale hausse le ton contre les outils de téléchargement. Sa fédération internationale vient de demander à la Commission européenne d’inscrire le logiciel libre yt-dlp sur sa liste noire…

ChatGPT peut conduire une Toyota Corolla à votre place sans entraînement, la preuve

Pas besoin d’une IA spécialement entraînée à la conduite pour que votre voiture se déplace toute seule. ChatGPT suffit. Enfin presque. Trois ingénieurs ont mené une expérience amusante, mais prometteuse….

ChatGPT va bientôt brider votre abonnement et gentiment vous proposer de payer deux fois plus

OpenAI vient de lancer l’abonnement ChatGPT le plus cher de son histoire. Les abonnés du palier juste en dessous découvrent au même moment une mauvaise surprise. Leurs quotas fondent de…

Pixel 11a : design, fiche technique et nouveau coloris sublime, cette fuite dévoile tout !

Plusieurs mois avant son annonce officielle, le Pixel 11a fait l’objet d’une grosse fuite qui dévoile presque tout à son sujet. Ne vous laissez pas berner par son design très…

Super Mario Galaxy arrive bientôt sur PC, le jeu Wii a été décompilé à 100 %

Super Mario Galaxy devient le premier jeu Wii décompilé à 100 %. Une étape indispensable pour le porter (de manière non officielle) sur d’autres plateformes comme les PC ou les…

iPhone Duo : Apple dévoile enfin quand vous pourrez préparer votre précommande

C’est à l’occasion de sa keynote du 9 septembre qu’Apple a enfin présenté son tout premier smartphone pliant : l’iPhone Duo. Si l’on connaissait déjà la date d’ouverture des précommandes, la…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.