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One UI 9 : Samsung s’apprêterait à rendre l’interface des smartphones Galaxy bien plus intuitive et efficace

De nouveaux indices issus de One UI 9 suggèrent que Samsung travaille à rendre l’interface de ses smartphones Galaxy plus intuitive et efficace, y compris dans les parties les plus basiques de son système d’exploitation. Voici ce que l’on peut en attendre.

Test Samsung Galaxy S26+ interface
Crédits : Phonandroid

One UI 8.5 n’est même pas encore sorti en version stable – à part sur les derniers smartphones de Samsung qui étaient livrés avec – que la prochaine itération de la surcouche s’est déjà dévoilée à plusieurs reprises. Les spéculations suggèrent un changement de look avec One UI 9, des prévisions météo hebdomadaires dans Now Brief ou encore l’arrivée d’une nouvelle fonction censée vous aider à faire des économies sur vos achats en ligne.

Une nouvelle fuite laisse désormais entrevoir des modifications à plusieurs niveaux de l’interface, mais toutes poursuivent un seul et même but : la rendre plus intuitive et efficace. Ces ajustements interviendraient au niveau de la retouche photo, de la navigation et de la recherche dans les Paramètres. Voici les nouveautés qu’introduirait One UI 9.

One UI 9 pourrait rendre l’interface des smartphones Samsung Galaxy plus intuitive et rapide

Parmi les nouveautés introduites par One UI 9 figureraient des « pilules » de suggestions intelligentes : elles apparaîtraient au-dessus du champ de saisie au sein de l’éditeur de photos et il suffirait d’une simple pression pour appliquer instantanément la modification.

Pour plus de lisibilité, One UI 9 offrirait une version repensée et épurée de la section « À propos » des smartphones Samsung Galaxy. Le haut de la page affiche actuellement une grande image de l’appareil : ce n’est clairement pas le plus utile et cela relègue au second plan certaines informations qui le sont davantage. Pour y remédier, la prochaine itération de la surcouche réduirait la taille du visuel et le repositionnerait dans le coin supérieur gauche.

Viendraient alors se loger à sa droite des données importantes comme le nom de l’appareil, les numéros de modèle et de série ; tandis que l’IMEI et le numéro de téléphone s’afficheraient en dessous sous forme de liste.

One UI 9 interface
Crédits : SammyGuru

One UI 9 devrait introduire des ajustements jusque dans les moindres recoins de l’interface. Par exemple, la barre de recherche de l’application Paramètres est actuellement ce qu’il y a de plus simple. Selon nos confrères d’Android Authority, la prochaine version de la surcouche pourrait lui apporter une mise à jour importante en termes d’animation pour toujours plus de fluidité : elle prendrait la forme d’un mouvement d’extension et de rétractation.

La première bêta de One UI 9, attendue pour juillet 2026, devrait nous apporter davantage d’informations à propos de ces nouveautés.


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