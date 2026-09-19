Samsung détrône Apple, la pénurie de RAM bouleverse le marché des smartphones

La pénurie de composants semble avoir profité à Samsung. En effet, face à Apple, le fabricant sud-coréen vient de reprendre la première place du marché mondial des smartphones.

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Crédits photo : Samsung

Dans un futur proche, on se souviendra probablement de l’année 2026 comme étant celle de la crise de la RAM. Également baptisée RAMageddon, celle-ci est provoquée par l’explosion de l’intelligence artificielle, et des centres d’entraînement qui vont avec. Ces derniers ont besoin d’une énorme quantité de composants pour fonctionner, ce qui provoque une pénurie mondiale. Et celle-ci a bien des conséquences.

La demande dépassant l’offre, la RAM est devenue de plus en plus chère. Et certains fabricants n’hésitent pas à répercuter directement ces augmentations sur le consommateur. Apple a par exemple procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 € pour certains appareils. Le fabricant de la Xbox, Microsoft, en a fait de même, les prix de ses Xbox Series X/S ayant considérablement augmenté le mois dernier.

Apple vs Samsung : quel fabricant aura le dernier mot ?

Et ces augmentations massives de prix ont rapidement impacté les ventes de smartphones. En début d’année, les ventes de Samsung et Xiaomi dégringolaient. D’ailleurs, le marché des smartphones se dirige vers une chute historique à cause de la pénurie de mémoire.

Mais, si en 2025, Samsung perdait sa première place sur le marché des smartphones face à Apple, il semblerait que le fabricant sud-coréen soit en train de reprendre du poil de la bête. En effet, selon Counterpoint Research, Samsung s’est taillé 23 % de part de marché au premier semestre 2026. De son côté, Apple doit se contenter de « seulement » 22 %.

Pourtant, Apple fait de son mieux pour se démarquer de la concurrence. En effet, si Samsung est incontestablement le pionnier en matière de smartphones pliables, à l’image du récent Galaxy Z Fold 8, la marque à la pomme contre-attaque. Celle-ci vient de lancer son propre téléphone pliable, l’iPhone Duo.

Toutefois, si l’iPhone Duo devait freiner le Samsung Galaxy Z Fold 8, c’est tout l’inverse qui se produit. En effet, il est important de rappeler que, pour chaque iPhone Duo vendu, Apple fait la fortune


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