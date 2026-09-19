Windows 11 vous laisse enfin reprendre le contrôle du menu Démarrer grâce à cette mise à jour

La build 29671.1000 de Windows 11 est déjà là. Celle-ci comporte plusieurs améliorations, et permet une personnalisation toujours plus poussée du menu Démarrer.

Microsoft n’en finit plus de mettre à jour son dernier système d’exploitation. Et pour cause : Windows 11 est parfois victime de bugs, qui doivent rapidement être corrigés par le géant de l’informatique. Ainsi, le Patch Tuesday de septembre corrige le bug qui rend votre PC triste à souhait. Par ailleurs, en juin dernier, Microsoft corrigeait plusieurs bugs et ajoutait une fonction très utile. En effet, la firme de Richmond ne se contente pas de réparer Windows 11. Celle-ci se paie parfois le luxe de l’améliorer.

Ces derniers temps, Microsoft a décidé d’améliorer petit à petit non seulement l’ergonomie de Windows 11, mais aussi ses possibilités de personnalisation. En début d’année, l’entreprise lançait la personnalisation complète de la barre des tâches et du menu Démarrer. Plus récemment, Microsoft ramenait une option très regrettée de Windows 10, à savoir une barre des tâches toujours plus personnalisable.

Windows 11 : plusieurs options de personnalisation et des bugs en moins

Et le géant de l’informatique continue sur sa lancée. En effet, les participants au programme Insider Experimental (Future Platforms) peuvent d’ores et déjà profiter de la build 29671.1000 de Windows 11, qui s’accompagne de son lot de nouveautés.

Côté personnalisation, donc, Windows 11 vous permet désormais de choisir entre un menu Démarrer de petite ou de grande taille, en plus de l’option Automatique déjà présente. De plus, il est maintenant possible d’afficher ou de masquer les sections Épinglés, Récent et Toutes les applications. Toujours dans le menu Démarrer, Windows 11 vous permet de masquer votre nom et votre photo de profil.

Venons-en maintenant aux bugs. Ou plutôt, à leurs résolutions. Via la build 29671.1000, Microsoft s’attaque à un problème provoquant une chute des performances chez certains utilisateurs. Par ailleurs, le géant de l’informatique est en train d’enquêter sur un bug affectant VMware Workstation Pro 17.6.4.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Windows 11 va enfin permettre de vous débarrasser de la touche Copilot de votre clavier. Par ailleurs, une refonte totale de Windows Insider est en route, de belles surprises vous attendent.