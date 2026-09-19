On a vu (et entendu) les Cove de JBL, des enceintes qui modernisent l’audio à la maison

Le 1er septembre 2026, JBL annonçait l’arrivée de trois nouvelles enceintes domestiques. Réunies dans une nouvelle gamme appelée Cove, elles s’appellent M1, X1 et P1. Avec elles, la marque veut sa vision de l’audio de la maison. Une vision plus simple, plus intuitive et surtout plus adaptable aux besoins de chacun. Nous avons eu une démonstration de cette vision. Voici notre avis.

Cette année, JBL fête ses 80 ans. Un anniversaire symbolique que la marque a célébré en déployant de nombreux produits depuis le début de 2026. En mai, nous rapportions dans nos colonnes le lancement de deux casques et trois paires d’écouteurs : d’une part les Live 680NC et Live 780NC et d’autre part les Live Flex 4, Live Buds 4 et Live Beam 4. Deux de ces produits ont d’ores et déjà été testés à la rédaction. Et deux autres en bénéficieront aussi dans les prochaines semaines.

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C’était déjà un bon début. Mais la marque ne s’est pas arrêtée là : deux enceintes Partybox, quatre casques gaming Quantum, deux enceintes Summit, les enceintes nomades Xtreme 5 et Go 5, sans oublier la toute nouvelle gamme Cove. Constituée de trois produits, cette dernière a été officialisée le 1er septembre 2026. Et elle représente la nouvelle vision de JBL sur le segment de l’audio domestique. Une vision que la marque qualifie de simple, intuitive et surtout adaptable.

JBL lance trois enceintes pour la maison appelées Cove

Il y a trois modèles. D’abord, la petite M1 à 229 euros. Elle a trois tweeters, un boomer frontal et un radiateur passif à l’arrière. Ensuite l’ambitieuse X1 à 499 euros. Elle a quatre tweeters, dont une voix montante (pour la certification Dolby Atmos), deux boomers actifs avant et arrière et deux radiateurs sur les côtés.

Enfin, la portable P1 à 449 euros. C’est la seule qui fonctionne sur batterie (14 heures d’autonomie), les deux autres étant sur secteur. Elle se recharge par un port USB-C. Elle a une petite poignée pour être transportée plus facilement. Elle pèse 3,26 kg. Elle a quatre tweeters (avec la même voix montante pour le Dolby Atmos), deux boomers actifs et deux radiateurs passifs latéraux.

Elles sont toutes compatibles avec une belle brochette de services musicaux en streaming, dont Tidal, Qobuz et Spotify (pour les utilisateurs d’iPhone, Apple Music n’est pas concerné). Elles prennent en charge Google Home, Alexa et Auracast. Et elles se déclinent toutes en noir ou en blanc.

Avec Cove, JBL fait du multi-room mais pas uniquement

À l’occasion d’une démonstration, JBL a expliqué en quoi consiste cette vision adaptable de l’audio domestique. Les enceintes Cove peuvent trouver leur place dans toutes les pièces de la maison. Elles disposent d’un système d’autocalibrage qui leur permet d’optimiser leur profil sonore selon leur position (hauteur, distance des murs) et l’acoustique. Elles sont connectées en WiFi et s’initialisent en Bluetooth grâce à l’application de « JBL One » qui est différente de l’application pour les casques et les écouteurs.

Chaque enceinte est équipée de plusieurs touches. Nous retrouvons les contrôles musicaux habituels de la marque, ainsi qu’une touche avec une icône en forme de cœur. C’est la touche « Moment ». Cette touche a une double fonction : jouer une playlist préalablement définie, soit reprendre le flux musical d’une autre enceinte Cove positionnée dans la maison. Bien sûr, chaque enceinte peut diffuser simultanément un flux différent… ou le même flux. JBL refuse de parler de « multi-room », même si le principe est tout de même assez proche.

Les enceintes Cove de JBL s’adapte à l’utilisateur (et non l’inverse)

Jusqu’ici, le principe des Cove est assez simple et pas si différent de ce que vous retrouvez chez certains concurrents. Mais JBL va un peu plus loin. L’adaptabilité des Cove ne tient pas seulement en leur capacité à s’autocalibrer. Elles peuvent également être associées les unes aux autres. Deux exemples. D’abord, deux enceintes peuvent être séparées dans la maison, puis réunies pour former un ensemble stéréo. Cela ne fonctionne que si les deux enceintes sont identiques. Et il n’est pas nécessaire de leur indiquer qui est à droite et qui est à gauche : elles s’arrangent entre elles.

Second exemple, deux enceintes peuvent être associées à une barre de son JBL (les dernières générations seulement) pour intégrer un système audio surround. Ainsi, deux Cove peuvent devenir les voix arrière de la barre de son. Aujourd’hui, cela ne fonctionne qu’avec deux P1 ou deux M1. Mais bientôt, il sera possible d’utiliser des X1. Et cela ne s’arrêtera pas là. JBL travaille sur une meilleure interaction entre les barres de son, les enceintes et les systèmes nomades, permettant de passer d’un appareil à un autre automatiquement selon certains scénarios. Une peu comme chez Apple quand on passe d’un Mac à un smartphone ou d’un HomePod à des AirPods.

Les Cove ne manquent pas d’intérêt. JBL s’est visiblement inspiré de ce qu’il se passe dans d’autres segments de la tech, notamment la téléphonie, pour rendre l’expérience musicale à la maison plus intelligente et plus moderne. Certes, tout cela a un coût : au minimum 460 euros pour deux Cove M1 servant de base à un ensemble qui tire parti de ces innovations. Mais c’est prometteur.