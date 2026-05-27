Les smartphones Android se vendent moins bien partout, sauf là où on l’attendait le moins

Les ventes mondiales de smartphones Android reculent dans presque toutes les régions du globe. C'est le pire premier trimestre jamais enregistré pour l'OS de Google. Apple en profite, sans pour autant menacer la suprématie de son rival.

Le marché mondial des smartphones traverse une période difficile. La demande massive des serveurs d'intelligence artificielle a créé des tensions sur les composants mémoire et fait grimper les prix. Les prévisions pointaient déjà vers une chute historique des expéditions mondiales cette année. Dans ce contexte, les ventes ont reculé de 6 % au premier trimestre 2026.

Ce recul touche principalement les constructeurs sous Android. Les ventes de Samsung et de Xiaomi avaient déjà fortement chuté en début d'année. L'écosystème Google absorbe le plus gros de la crise. Un nouveau rapport vient d'analyser la répartition des ventes mondiales par système d'exploitation au premier trimestre 2026.

Android tombe à 73 % de parts de marché mondial, son plus mauvais score pour un premier trimestre

Android n'a jamais aussi mal commencé une année. Selon Counterpoint Research, l‘OS de Google a capté 73 % des ventes mondiales de smartphones au premier trimestre 2026. C'est le score le plus bas jamais enregistré pour un premier trimestre. L'écart avec iOS s'est réduit de 57 points en Q1 2025 à 51 points en Q1 2026. iOS affiche 22 % de parts de marché, contre 24 % au dernier trimestre 2025. Apple reste malgré tout très loin de menacer la domination d'Android.

La progression d'iOS tient en grande partie à la série iPhone 17. Les trois modèles de la gamme ont dominé le classement mondial des smartphones les plus vendus sur la période. Le lancement tardif du Galaxy S26 a également profité à Apple. Le succès précoce de l'iPhone 17e a aussi pesé dans la balance.

La situation varie cependant selon les marchés. Aux États-Unis, iOS dépasse Android de 18 points de pourcentage. En Chine, seulement 63 % des smartphones vendus tournent sous Android. Ce n'est pas iOS qui en profite le plus, mais HarmonyOS de Huawei. L'OS du géant chinois devance Apple sur son marché national et capte déjà 5 % des ventes mondiales. En Inde, Android reste écrasant avec 90 % de parts de marché, contre 92 % un an plus tôt. Même le dernier grand bastion de l'OS de Google n'est donc pas épargné.