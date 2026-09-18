eSIM Ubigi : la solution la plus simple pour rester connecté partout au Japon

Entre les gares reculées et les villages de montagne, le réseau ne suit pas toujours au Japon. L’eSIM Ubigi couvre l’ensemble du territoire dès l’atterrissage, sans matériel à gérer ni carte à activer sur place. On vous explique tout ci-dessous.

Ubigi Japon

Comment avoir internet partout au Japon, sans mauvaise surprise ni contrainte à gérer pendant le séjour ? La question se pose pour quasiment tous les voyageurs. Le pocket wifi reste une option répandue, mais il faut le récupérer, le recharger chaque soir et le rendre à un point précis avant le vol retour, sous peine de perdre la caution. La carte SIM locale, elle, suppose de comprendre des offres en japonais dans un aéroport ou une boutique, sans toujours parler la langue. Le wifi public existe dans certaines gares et konbini, mais reste ponctuel, pas fiable pour un usage continu, et reste peu sécuritaire. Quant au roaming avec un forfait français, le Japon étant hors zone Europe, la facture grimpe vite.

Ubigi est un opérateur spécialisé dans les eSIM de voyage : une carte SIM virtuelle, sans support physique, qui s’installe directement dans le téléphone. Toute l’installation se fait avant le départ, en quelques minutes, depuis son canapé : on choisit son forfait en ligne, on reçoit un QR code par e-mail, on le scanne, et la connexion est prête pour l’arrivée au Japon.

Les forfaits eSIM Ubigi pour le Japon :

  • 1 Go / 30 jours : 4 euros
  • 10 Go / 30 jours : 16,50 euros
  • 25 Go / 30 jours : 32 euros
  • Illimité / 8 jours : 25 euros
  • Illimité / 30 jours : 65 euros

Et avec le code PHONANDROID, Ubigi vous propose 10 % de remise sur votre facture sur le premier achat, quelle que soit l’option choisie. De quoi partir au Japon avec l’assurance de rester connecté et ce, sans vous ruiner ni perdre un temps fou à l’aéroport.

Des grandes villes aux zones plus rurales, la connexion suit

Tokyo et Osaka concentrent l’essentiel des touristes, mais un voyage au Japon passe aussi souvent par des étapes plus isolées, un onsen à la montagne, un village dans les Alpes japonaises, une île moins fréquentée. Là où un pocket wifi peut perdre en qualité de signal et où une carte SIM locale limite parfois la couverture à certaines zones, l’eSIM Ubigi s’appuie sur les meilleurs réseaux disponibles sur l’ensemble du territoire.

Le forfait s’active automatiquement à l’atterrissage grâce à Smart Start, sans manipulation à faire en sortant de l’avion. Si les données viennent à manquer en cours de route, la recharge se fait directement depuis l’application, même sans Wi-Fi. Le partage de connexion reste ouvert aussi, pour dépanner un compagnon de voyage sans matériel supplémentaire.

Un voyage au Japon donne déjà assez de choses à découvrir sans avoir à chercher du réseau en plus. Et pour rappel, avec le code PHONANDROID, vous profitez de -10% de remise sur le premier achat.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.


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