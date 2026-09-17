L’iPhone Duo devait freiner le Samsung Galaxy Z Fold 8, c’est tout l’inverse qui se produit

L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables promettait de rebattre les cartes. Beaucoup s’attendaient à voir le Samsung Galaxy Z Fold 8 ralentir après la présentation de l’iPhone Duo. En Corée du Sud, les premières données de vente dessinent pourtant une tout autre tendance.

iphone duo

Depuis près de sept ans, Samsung domine largement le marché des smartphones pliables. Sa nouvelle génération, lancée cet été, a encore consolidé cette avance. Les commandes ont afflué très vite. En Corée du Sud, de nombreux possesseurs d’iPhone passés au Galaxy Z Fold 8 ont même délaissé iOS pour l’occasion. Cet engouement a retardé certaines livraisons de plusieurs semaines.

De son côté, la firme de Cupertino préparait depuis longtemps sa réponse. La présentation de l’iPhone Duo lors de la keynote de septembre a officialisé son arrivée sur ce segment. Beaucoup prédisaient alors un net ralentissement pour le Samsung Galaxy Z Fold 8, dont le format passeport ressemble à celui du nouvel iPhone. Le géant sud-coréen s’est même permis de railler publiquement son nouveau concurrent.

Les ventes du Samsung Galaxy Z Fold 8 grimpent de 10 % en Corée du Sud après l’annonce de l’iPhone Duo

D’après l’agence de presse Yonhap, les ventes du Samsung Galaxy Z Fold 8 ont progressé d’environ 10 % en Corée du Sud durant la semaine qui a suivi l’annonce de l’iPhone Duo. La hausse se mesure par rapport aux sept jours précédents. Ce mouvement a pris le marché de court. Selon des sources du secteur des télécoms, des consommateurs avaient repoussé leur achat pour découvrir le pliable d’Apple. Ils se seraient finalement tournés vers le modèle sud-coréen. Leur décision aurait aussi dépendu du tarif et de la fiche technique du nouvel iPhone.

Côté tarif, l’écart pèse lourd. Dans le pays, la version 256 Go de l’iPhone Duo coûte 3,29 millions de wons, soit environ 2 070 euros. Son rival démarre à près de 1 430 euros. Aux États-Unis, la différence se limite à une centaine de dollars. Reste la question du calendrier. Le pliable détaillé dans notre test du Galaxy Z Fold 8 est en boutique depuis le mois d’août, alors qu’Apple ne livrera pas son iPhone avant plusieurs semaines. Ces chiffres ne concernent toutefois qu’un seul pays, où Samsung joue à domicile. Tout se jouera vraiment quand les deux appareils se retrouveront côte à côte en vitrine.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Galaxy S27 Ultra : après des années sans amélioration, Samsung va enfin augmenter la capacité de la batterie

Samsung devrait passer à la technologie silicium-carbone pour la batterie des Galaxy S27 Ultra et S27 Pro. La capacité de l’accumulateur du modèle Ultra serait revue à la hausse pour…

Garmin Forerunner 165 : la montre connectée pour les coureurs est à prix cassé pour quelques heures encore

Si vous faites du sport régulièrement, il est indispensable de s’équiper d’une montre connectée adaptée. Elle vous permettra de suivre votre évolution, d’adapter vos entraînements, mais aussi de récupérer plus…

Des robots fabriquent des robots dans cette usine chinoise, au rythme d’un toutes les dix minutes

La course aux robots humanoïdes s’accélère en Chine, et la production quitte peu à peu le stade des ateliers pilotes. Un fabricant chinois vient de lancer une usine pensée pour…

-60 % sur le Tineco Floor ONE S6 Stretch Lite : l’aspirateur laveur chute sous les 200 €

Le Tineco Floor ONE S6 Stretch Lite voit son prix passer sous la barre des 200 €. Lancé à 499 €, l’aspirateur laveur est aujourd’hui à 179 € sur AliExpress….

Sony WH-1000XM5 : l’excellent casque à réduction de bruit active passe à prix mini, c’est une affaire !

Vous voulez acheter le meilleur casque audio possible, mais attendez une belle offre pour craquer ? Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit ! En ce moment sur AliExpress,…

ILIFE A30 Pro : cet aspirateur robot aspire, lave et se vide automatiquement pour moins de 120 €, vite !

Vous voulez vous équiper d’un aspirateur robot performant et complet avec une station de vidage de poussière automatique mais vous avez un budget limité ? Pas de souci ! Nous…

Windows 11 : l’écran de verrouillage devient enfin plus lisible par défaut

Microsoft fait le ménage sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Il sera bientôt beaucoup moins chargé qu’actuellement en terme de widgets. Du moins par défaut, puisque vous aurez toujours…

Un bébé de la taille de Jupiter vient de battre un record que personne n’attendait

Les astronomes traquent depuis longtemps les planètes en train de se former autour des jeunes étoiles. L’une d’elles, baptisée Elias 2-24 b, vient d’être repérée dans de vieilles archives d’observation….

eSIM Ubigi : la solution la plus simple pour rester connecté partout au Japon

Entre les gares reculées et les villages de montagne, le réseau ne suit pas toujours au Japon. L’eSIM Ubigi couvre l’ensemble du territoire dès l’atterrissage, sans matériel à gérer ni…

YouTube : cet énième bug rend la barre de progression inaccessible, voici l’astuce toute simple pour le contourner

De nombreux utilisateurs de YouTube rencontrent, depuis avril pour certains, un bug assez handicapant : les suggestions débordent sur le lecteur et empêchent d’accéder à sa barre de progression – et…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.