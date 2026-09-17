L’iPhone Duo devait freiner le Samsung Galaxy Z Fold 8, c’est tout l’inverse qui se produit

L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables promettait de rebattre les cartes. Beaucoup s’attendaient à voir le Samsung Galaxy Z Fold 8 ralentir après la présentation de l’iPhone Duo. En Corée du Sud, les premières données de vente dessinent pourtant une tout autre tendance.

Depuis près de sept ans, Samsung domine largement le marché des smartphones pliables. Sa nouvelle génération, lancée cet été, a encore consolidé cette avance. Les commandes ont afflué très vite. En Corée du Sud, de nombreux possesseurs d’iPhone passés au Galaxy Z Fold 8 ont même délaissé iOS pour l’occasion. Cet engouement a retardé certaines livraisons de plusieurs semaines.

De son côté, la firme de Cupertino préparait depuis longtemps sa réponse. La présentation de l’iPhone Duo lors de la keynote de septembre a officialisé son arrivée sur ce segment. Beaucoup prédisaient alors un net ralentissement pour le Samsung Galaxy Z Fold 8, dont le format passeport ressemble à celui du nouvel iPhone. Le géant sud-coréen s’est même permis de railler publiquement son nouveau concurrent.

Les ventes du Samsung Galaxy Z Fold 8 grimpent de 10 % en Corée du Sud après l’annonce de l’iPhone Duo

D’après l’agence de presse Yonhap, les ventes du Samsung Galaxy Z Fold 8 ont progressé d’environ 10 % en Corée du Sud durant la semaine qui a suivi l’annonce de l’iPhone Duo. La hausse se mesure par rapport aux sept jours précédents. Ce mouvement a pris le marché de court. Selon des sources du secteur des télécoms, des consommateurs avaient repoussé leur achat pour découvrir le pliable d’Apple. Ils se seraient finalement tournés vers le modèle sud-coréen. Leur décision aurait aussi dépendu du tarif et de la fiche technique du nouvel iPhone.

Côté tarif, l’écart pèse lourd. Dans le pays, la version 256 Go de l’iPhone Duo coûte 3,29 millions de wons, soit environ 2 070 euros. Son rival démarre à près de 1 430 euros. Aux États-Unis, la différence se limite à une centaine de dollars. Reste la question du calendrier. Le pliable détaillé dans notre test du Galaxy Z Fold 8 est en boutique depuis le mois d’août, alors qu’Apple ne livrera pas son iPhone avant plusieurs semaines. Ces chiffres ne concernent toutefois qu’un seul pays, où Samsung joue à domicile. Tout se jouera vraiment quand les deux appareils se retrouveront côte à côte en vitrine.