Disney+ va diffuser de la publicité aux abonnés Standard et Premium, les déceptions s’enchaînent avec la plateforme de streaming

Disney+ a modifié ses conditions d’utilisation, ouvrant la porte à la diffusion de publicités à tous ses abonnés, même ceux qui ont souscrit l’offre Standard et Premium.

Disney+
Crédits : 123RF

Si vous êtes abonnés à Disney+, vous devriez avoir reçu un email de la part de la plateforme intitulé “Mise à jour des Conditions générales d’abonnement”. Il est probable que vous ne l’ayez pas lu, les changements de conditions générales d’abonnement sont souvent rébarbatifs, et celui-ci n’échappe pas à la règle. Et pourtant, vient s’y glisser une nouveauté que l’on attendait pas et qui ne faire plaisir à personne.

“Nous avons clarifié le fait que tous les abonnements peuvent inclure : (i) du contenu promotionnel, (ii) des messages de parrainage et (iii) des publicités avant/après la lecture du Contenu et sur les chaînes, dans les programmes en direct ou en léger différé, lors d’événements spéciaux, ainsi que dans tout contenu fourni par des services tiers”, explique Disney+. La plateforme de streaming se donne ainsi le droit de diffuser de la pub aux clients qui ont souscrit la formule Standard ou Premium, qui en étaient jusqu’ici exemptés.

Disney+ annonce l’arrivée de la publicité pour les abonnés Standard et Premium

La formulation n’est pas claire et laisse libre d’une certaine interprétation, comment souvent avec les conditions générales de ce type de service. L’idée pour les entreprises est de se montrer le plus vague possible pour éviter les attaques en justice et s’autoriser certaines décisions impopulaires auprès des consommateurs. On peut penser que la publicité ne concernera que certains contenus spécifiques : les matchs de La Liga espagnole par exemple, ajoutés sans surcoût il y a peu, ou les programmes de M6 qui vont bientôt débarquer sur Disney+.

Si de la pub est diffusée pour les films et séries par contre, même si ce n’est qu’avant le lancement du contenu et sans coupure par la suite, la grogne risque de monter. Surtout que Disney+ a déjà dû supprimer la 4K et le HDR en France pour des problèmes de violation de brevet. En l’espace de quelques mois, les abonnés Premium perdraient ainsi quasi tous les avantages de leur offre, tout en continuant à payer le prix fort.

Plus loin dans le message, il est précisé que “certaines offres d’abonnement peuvent inclure des publicités qui viennent interrompre le contenu comme les films et les séries (ce qui signifie que les publicités sont diffusées pendant la lecture du contenu), en plus des publicités diffusées avant ou après la lecture du contenu”. On comprend que ces lignes font référence à l’abonnemenent le moins cher avec publicité, qui continuera donc à couper les films, épisodes et documentaires avec des spots publicitaires.

Comment résilier son abonnement à Disney+

Une récente étude comparant la durée moyenne de diffusion de publicités sur les services de SVOD plaçait Disney+ loin devant HBO Max, Prime Video et Netflix, avec une augmentation des réclames entre le début d’année 2026 et l’été 2026. Les plateformes ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux abonnés. Pour continuer à faire croître leurs revenus et contenter les actionnaires, elles cherchent désormais à générer plus d’argent avec la clientèle qui est déjà acquise à leur cause. Mais celle-ci ne restera peut-être pas fidèle bien longtemps, surtout avec une qualité di’mage détériorée, et alors que Disney a ralenti la production de programmes liés à Star Wars et au MCU.

L’email nous apprend que ces modifications entreront en vigueur dans 30 jours. Dès le mois prochain, il est donc possible que les abonnés Standard et Premium voient de la pub avant et après leurs programmes. Si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, vous pouvez résilier votre abonnement mensuel normalement si vous n’êtes pas engagé auprès d’un opérateur ou fournisseur tiers. Dans le cas d’un abonnement annuel, il faut contacter Disney+ par téléphone ou via le chat dans les 30 jours suivant la réception de l’e-mail pour effectuer une demande résiliation.

Nous avons reçu le message le 16 septembre 2026, probablement comme tous les abonnés français. Vous avez donc jusqu’au 15 octobre pour vous manifester auprès de Disney+ si vous avez souscrit un abonnement annuel, mais mieux vaut prendre ses dispositions le plus tôt possible. Vous pouvez contacter le support via le Centre d’aide. “Nous rencontrons actuellement des temps d’attente plus longs que d’ordinaire sur nos lignes téléphoniques et sur le chat. Un conseiller sera à votre disposition dès que possible”, prévient le service, qui semble déjà devoir gérer le mécontentement de ses clients.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Amazon arrête la livraison gratuite de livres via lockers en France

Accusé de contourner la loi, Amazon a décidé de renoncer à la livraison gratuite de livres retirés en lockers en France. La réduction de 5 % est aussi supprimée.  Conformément…

L’excellent aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty passe à prix cassé avec ce code

Vous cherchez un aspirateur balai efficace, mais pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! Normalement en en vente à 399€, le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe…

100 € en moins sur les Galaxy Buds 4 Pro chez Samsung : les écouteurs perdent 40% de leur prix

Samsung propose une réduction de 100 € sur les Galaxy Buds 4 Pro. Les écouteurs à réduction de bruit passent ainsi sous la barre des 150 € sur la boutique…

Test Samsung Galaxy Z Flip8 : j’ai troqué mon iPhone contre ce smartphone pliant, ai-je vraiment envie de revenir en arrière ?

Cet été, Samsung a renouvelé sa gamme de smartphones pliants. Parmi les modèles présentés figure le Galaxy Z Flip8 et son format à clapet. Design affiné, fiche technique améliorée… C’est…

Nous avons essayé les Vive Eagle, voici notre avis sur les lunettes connectées de HTC

Le 3 septembre dernier, HTC dévoilait ses lunettes connectées pour concurrencer les Ray-Ban Meta. Se déclinant en deux montures et avec verre solaires ou standards, cet accessoire arrive progressivement chez…

Voitures électriques : plus besoin d’extraire du lithium neuf, Porsche vient de le prouver sur ses propres batteries

Les constructeurs cherchent à réduire leur dépendance aux métaux extraits pour leurs batteries. Porsche vient de franchir une étape avec la start-up allemande cylib, en produisant une cellule dont la…

On a joué à Marvel’s Wolverine sur PS5 : trois raisons de ne pas perdre votre temps avec ce jeu

Marvel’s Wolverine était assurément un des jeux les plus attendus de l’année, et surtout du côté des possesseurs de PlayStation 5. Clairement en manque d’une exclusivité grand public et cinématographique,…

Voici comment synchroniser Samsung Galerie et Google Photos sur votre smartphone Galaxy

Avec la fin de la synchonisation entre la Galerie de Samsung et OneDrive, de nombreux utilisateurs vont se tourner vers la nouvelle option tout juste rendue disponible : Google Photos….

AliExpress lance sa French Week et fait chuter les prix : voici les offres à saisir

Du 14 au 20 septembre 2026, AliExpress fait sa French Week. De nombreux produits Tech bénéficient d’une grosse baisse de prix. Voici les offres à ne pas manquer. La French…

iPhone 18 Pro : Apple augmente le prix du remplacement de la batterie

Faire remplacer la batterie de son iPhone 18 Pro ou de son iPhone 18 Pro Max directement par Apple va coûter plus cher que pour les autres modèles. C’est aujourd’hui,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.