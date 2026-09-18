Disney+ va diffuser de la publicité aux abonnés Standard et Premium, les déceptions s’enchaînent avec la plateforme de streaming

Disney+ a modifié ses conditions d’utilisation, ouvrant la porte à la diffusion de publicités à tous ses abonnés, même ceux qui ont souscrit l’offre Standard et Premium.

Si vous êtes abonnés à Disney+, vous devriez avoir reçu un email de la part de la plateforme intitulé “Mise à jour des Conditions générales d’abonnement”. Il est probable que vous ne l’ayez pas lu, les changements de conditions générales d’abonnement sont souvent rébarbatifs, et celui-ci n’échappe pas à la règle. Et pourtant, vient s’y glisser une nouveauté que l’on attendait pas et qui ne faire plaisir à personne.

“Nous avons clarifié le fait que tous les abonnements peuvent inclure : (i) du contenu promotionnel, (ii) des messages de parrainage et (iii) des publicités avant/après la lecture du Contenu et sur les chaînes, dans les programmes en direct ou en léger différé, lors d’événements spéciaux, ainsi que dans tout contenu fourni par des services tiers”, explique Disney+. La plateforme de streaming se donne ainsi le droit de diffuser de la pub aux clients qui ont souscrit la formule Standard ou Premium, qui en étaient jusqu’ici exemptés.

Disney+ annonce l’arrivée de la publicité pour les abonnés Standard et Premium

La formulation n’est pas claire et laisse libre d’une certaine interprétation, comment souvent avec les conditions générales de ce type de service. L’idée pour les entreprises est de se montrer le plus vague possible pour éviter les attaques en justice et s’autoriser certaines décisions impopulaires auprès des consommateurs. On peut penser que la publicité ne concernera que certains contenus spécifiques : les matchs de La Liga espagnole par exemple, ajoutés sans surcoût il y a peu, ou les programmes de M6 qui vont bientôt débarquer sur Disney+.

Si de la pub est diffusée pour les films et séries par contre, même si ce n’est qu’avant le lancement du contenu et sans coupure par la suite, la grogne risque de monter. Surtout que Disney+ a déjà dû supprimer la 4K et le HDR en France pour des problèmes de violation de brevet. En l’espace de quelques mois, les abonnés Premium perdraient ainsi quasi tous les avantages de leur offre, tout en continuant à payer le prix fort.

Plus loin dans le message, il est précisé que “certaines offres d’abonnement peuvent inclure des publicités qui viennent interrompre le contenu comme les films et les séries (ce qui signifie que les publicités sont diffusées pendant la lecture du contenu), en plus des publicités diffusées avant ou après la lecture du contenu”. On comprend que ces lignes font référence à l’abonnemenent le moins cher avec publicité, qui continuera donc à couper les films, épisodes et documentaires avec des spots publicitaires.

Comment résilier son abonnement à Disney+

Une récente étude comparant la durée moyenne de diffusion de publicités sur les services de SVOD plaçait Disney+ loin devant HBO Max, Prime Video et Netflix, avec une augmentation des réclames entre le début d’année 2026 et l’été 2026. Les plateformes ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux abonnés. Pour continuer à faire croître leurs revenus et contenter les actionnaires, elles cherchent désormais à générer plus d’argent avec la clientèle qui est déjà acquise à leur cause. Mais celle-ci ne restera peut-être pas fidèle bien longtemps, surtout avec une qualité di’mage détériorée, et alors que Disney a ralenti la production de programmes liés à Star Wars et au MCU.

L’email nous apprend que ces modifications entreront en vigueur dans 30 jours. Dès le mois prochain, il est donc possible que les abonnés Standard et Premium voient de la pub avant et après leurs programmes. Si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, vous pouvez résilier votre abonnement mensuel normalement si vous n’êtes pas engagé auprès d’un opérateur ou fournisseur tiers. Dans le cas d’un abonnement annuel, il faut contacter Disney+ par téléphone ou via le chat dans les 30 jours suivant la réception de l’e-mail pour effectuer une demande résiliation.

Nous avons reçu le message le 16 septembre 2026, probablement comme tous les abonnés français. Vous avez donc jusqu’au 15 octobre pour vous manifester auprès de Disney+ si vous avez souscrit un abonnement annuel, mais mieux vaut prendre ses dispositions le plus tôt possible. Vous pouvez contacter le support via le Centre d’aide. “Nous rencontrons actuellement des temps d’attente plus longs que d’ordinaire sur nos lignes téléphoniques et sur le chat. Un conseiller sera à votre disposition dès que possible”, prévient le service, qui semble déjà devoir gérer le mécontentement de ses clients.