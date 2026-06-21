Galaxy S27 : Samsung pourrait faire un énorme compromis à cause de la crise de la RAM

Les écrans OLED Samsung Display, c’est peut-être bientôt fini sur les smartphones Galaxy. Un rapport suggère en effet que le fabricant sud-coréen s’apprêterait à faire appel à un autre fabricant pour son futur Galaxy S27.

Galaxy S27 ultra
Crédits photo : Phonandroid

La crise de la RAM aura fait bien des victimes. Celle-ci, en grande partie provoquée par l’explosion de l’intelligence artificielle, touche la plupart des fabricants d’appareils électroniques. Et Samsung n’est pas épargnée. L’entreprise a même récemment lancé un avertissement, en affirmant que la crise de la RAM pourrait s’aggraver en 2027. Dans ce contexte, le fabricant sud-coréen chercherait à limiter les dépenses au maximum.

Et c’est une mauvaise nouvelle pour le Galaxy S27, qui viendra bientôt succéder au Galaxy S26 Ultra, que Samsung brade déjà avec une remise de plusieurs centaines d’euros. En effet, selon un récent rapport, le patron de Samsung s’apprêterait à se rendre en Chine pour une raison bien particulière.

Crise de la RAM : Samsung chercherait-il à limiter la casse ?

Le directeur général de Samsung Electronics, TM Roh, s’apprêterait ainsi à rendre visite à BOE, l’un des principaux fabricants d’écrans du pays. Dans ce cadre, Samsung pourrait finaliser un accord permettant au fabricant sud-coréen d’utiliser les dalles OLED de la marque BOE pour son futur Galaxy S27 d’entrée de gamme.

En d’autres termes, Samsung abandonnerait les écrans OLED de sa filiale Samsung Display. Les modèles d’entrée de gamme du Galaxy S27 bénéficieraient ainsi d’une dalle OLED BOE. En revanche, les modèles plus avancés, tels que les Galaxy S27 Plus et Ultra, devraient bien recevoir un écran OLED directement fabriqué par Samsung. On en sait d’ailleurs plus sur le Galaxy S27 Pro, le nouveau smartphone compact premium de Samsung.

En pratique, les écrans OLED de BOE seraient similaires en tout point à ceux fabriqués par Samsung Display. Il serait ainsi difficile pour le commun des mortels de distinguer une dalle Samsung d’un écran OLED BOE. En revanche, ces derniers sont nettement moins chers à l’achat, ce qui permettrait à Samsung d’éviter d’augmenter le prix de son Galaxy S27.

Et pour cause : les Galaxy S26 et d’autres smartphones Samsung vont coûter plus cher en Europe, toujours en raison de la crise de la RAM. D’ailleurs, le prix du Galaxy A27 va en refroidir plus d’un


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