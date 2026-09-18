100 € en moins sur les Galaxy Buds 4 Pro chez Samsung : les écouteurs perdent 40% de leur prix

Samsung propose une réduction de 100 € sur les Galaxy Buds 4 Pro. Les écouteurs à réduction de bruit passent ainsi sous la barre des 150 € sur la boutique officielle du constructeur, grâce à deux réductions cumulables.

Profiter de ce bon plan sur les Galaxy Buds 4 Pro

Vos écouteurs actuels commencent à donner des signes de fatigue ? Sortis au printemps, les Galaxy Buds 4 Pro, les modèles les plus aboutis de Samsung, bénéficient d’une double remise sur le site de la marque. D’abord, il faut saisir le code MYBUDS au panier pour profiter d’une réduction immédiate de 50 €. Le code est valable jusqu’au 27 septembre 2026.

Et en ce moment, Samsung propose une offre de remboursement de 50 € sur ces mêmes écouteurs. Une fois la commande reçue, déposez votre dossier en ligne avant le 29 novembre, puis comptez quatre semaines pour le virement. Au final, les Buds 4 Pro vous reviennent à 149 € au lieu de 249 €, soit 100 € d’économie. Cela correspond à une réduction de plus de 40%.

Galaxy Buds 4 Pro : un woofer et un tweeter dans chaque oreille

Chaque écouteur embarque un woofer de 11 mm épaulé par un tweeter, et chacun est alimenté par son propre amplificateur. Selon Samsung, la membrane du woofer gagne près de 20% de surface par rapport aux Buds 3 Pro. Branchés à un smartphone Galaxy compatible, les écouteurs exploitent le codec maison SSC et montent jusqu’à 24 bits/96 kHz.

La réduction de bruit se règle sur cinq niveaux. En mode adaptatif, elle ajuste son filtrage à l’environnement et bascule d’elle-même sur le son ambiant dès qu’une sirène retentit. Pour décrocher un appel, un hochement de tête suffit, et on le refuse en secouant la tête de gauche à droite. Des commandes placées sur les tiges permettent également de gérer la musique ou le volume sans sortir le téléphone.

Pour ce qui est de l’endurance, les écouteurs tiennent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 26 heures au total en comptant les recharges du boîtier. Celui-ci pèse 44,3 g et se recharge en USB-C, sur un chargeur Qi ou même au dos d’un Galaxy doté de la recharge inversée. Notre test des Galaxy Buds 4 Pro confirme cette autonomie, qui a même été légèrement meilleure d’après nos mesures.

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP57, ce qui les protège de la sueur comme d’une chute dans l’eau. Le boîtier, lui, ne bénéficie d’aucune protection.