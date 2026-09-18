100 € en moins sur les Galaxy Buds 4 Pro chez Samsung : les écouteurs perdent 40% de leur prix

Samsung propose une réduction de 100 € sur les Galaxy Buds 4 Pro. Les écouteurs à réduction de bruit passent ainsi sous la barre des 150 € sur la boutique officielle du constructeur, grâce à deux réductions cumulables.

Galaxy Buds 4 Pro

Vos écouteurs actuels commencent à donner des signes de fatigue ? Sortis au printemps, les Galaxy Buds 4 Pro, les modèles les plus aboutis de Samsung, bénéficient d’une double remise sur le site de la marque. D’abord, il faut saisir le code MYBUDS au panier pour profiter d’une réduction immédiate de 50 €. Le code est valable jusqu’au 27 septembre 2026.

Et en ce moment, Samsung propose une offre de remboursement de 50 € sur ces mêmes écouteurs. Une fois la commande reçue, déposez votre dossier en ligne avant le 29 novembre, puis comptez quatre semaines pour le virement. Au final, les Buds 4 Pro vous reviennent à 149 € au lieu de 249 €, soit 100 € d’économie. Cela correspond à une réduction de plus de 40%.

Galaxy Buds 4 Pro : un woofer et un tweeter dans chaque oreille

Chaque écouteur embarque un woofer de 11 mm épaulé par un tweeter, et chacun est alimenté par son propre amplificateur. Selon Samsung, la membrane du woofer gagne près de 20% de surface par rapport aux Buds 3 Pro. Branchés à un smartphone Galaxy compatible, les écouteurs exploitent le codec maison SSC et montent jusqu’à 24 bits/96 kHz.

La réduction de bruit se règle sur cinq niveaux. En mode adaptatif, elle ajuste son filtrage à l’environnement et bascule d’elle-même sur le son ambiant dès qu’une sirène retentit. Pour décrocher un appel, un hochement de tête suffit, et on le refuse en secouant la tête de gauche à droite. Des commandes placées sur les tiges permettent également de gérer la musique ou le volume sans sortir le téléphone.

Pour ce qui est de l’endurance, les écouteurs tiennent jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 26 heures au total en comptant les recharges du boîtier. Celui-ci pèse 44,3 g et se recharge en USB-C, sur un chargeur Qi ou même au dos d’un Galaxy doté de la recharge inversée. Notre test des Galaxy Buds 4 Pro confirme cette autonomie, qui a même été légèrement meilleure d’après nos mesures.

Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP57, ce qui les protège de la sueur comme d’une chute dans l’eau. Le boîtier, lui, ne bénéficie d’aucune protection.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Windows 11 vous laisse enfin reprendre le contrôle du menu Démarrer grâce à cette mise à jour

La build 29671.1000 de Windows 11 est déjà là. Celle-ci comporte plusieurs améliorations, et permet une personnalisation toujours plus poussée du menu Démarrer. Microsoft n’en finit plus de mettre à…

Napster se lance dans l’éducation : l’IA pourrait bientôt remplacer vos profs

Le célèbre Napster, désormais reconverti dans l’IA, se lance dans l’éducation à base d’intelligence artificielle. L’entreprise veut en effet proposer des sortes de « jumeaux numériques » des professeurs… De…

-42% sur la Honor Pad X9a : la tablette de 11,5 pouces est à moins de 145 €

La Honor Pad X9a voit son prix fondre sous la barre de 150 €. Malgré son tarif déjà très compétitif, la tablette de 11,5 pouces bénéficie d’une remise de plus…

Vous téléchargez des films sur Internet ? Cette nouvelle menace se cache peut-être sur votre PC

Télécharger des films illégalement n’a jamais été aussi dangereux. C’est en tout cas ce que vient de découvrir Kaspersky, qui a pointé du doigt une vaste campagne d’infections de torrents…

Le Ryzen 7 9800X3D perd 210 € : une belle baisse de prix pour le processeur AMD

Le Ryzen 7 9800X3D voit son prix chuter de plus de 200 €. Grâce à deux réductions cumulables, le processeur gaming d’AMD passe sous la barre des 320 €. Voir…

Samsung détrône Apple, la pénurie de RAM bouleverse le marché des smartphones

La pénurie de composants semble avoir profité à Samsung. En effet, face à Apple, le fabricant sud-coréen vient de reprendre la première place du marché mondial des smartphones. Dans un…

Votre iPhone garde une trace de vos déplacements : voici où les trouver et comment les effacer

Votre iPhone dispose d’une fonction qui enregistre les adresses où vous passez le plus de temps. Elle sert notamment aux suggestions de Plans. Cet historique est accessible dans les réglages…

Marvel’s Wolverine pourrait avoir droit à une suite, cette mystérieuse scène pourrait tout changer

Le jeu Marvel’s Wolverine nous offre plusieurs indices. Certains d’entre eux, situés en fin de partie, laissent entrevoir une suite au titre AAA d’Insomniac Games. On vous explique tout. Au-delà…

Free libère enfin le potentiel de son Wi-Fi avec cette mise à jour très attendue

Free améliore les performances de ses Freebox. L’opérateur élargit en effet sa bande 5 GHz, qui peut désormais fonctionner de manière optimale sur les répéteurs Wi-Fi. Depuis son lancement au…

On a vu (et entendu) les Cove de JBL, des enceintes qui modernisent l’audio à la maison

Le 1er septembre 2026, JBL annonçait l’arrivée de trois nouvelles enceintes domestiques. Réunies dans une nouvelle gamme appelée Cove, elles s’appellent M1, X1 et P1. Avec elles, la marque veut…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.