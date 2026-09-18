L’excellent aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty passe à prix cassé avec ce code

Vous cherchez un aspirateur balai efficace, mais pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! Normalement en en vente à 399€, le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty voit son prix chuter avec le code PASN10.

Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty

Les aspirateurs sans fil sont de plus en plus perfectionnés. C’est le cas du Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty qui est doté de 4 technologies de détection pour vous offrir un nettoyage optimal. Mais la performance a un prix : 399 €. Cet aspirateur haut de gamme vous fait de l’oeil et vous attendez une belle offre pour vous l’offrir ?

En renseignant le code PASN10 dans votre panier, vous obtenez 10% de réduction, soit 40 €. Le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty passe donc à 359,99 € seulement avec la livraison gratuite. C’est un excellent prix pour un modèle aussi avancé doté d’une base autovidante

Pourquoi acheter le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty ?

SharkNinja propose des appareils électroménagers qui vous facilitent le quotidien à la maison. Le géant américain propose ainsi des aspirateurs puissants, capable de nettoyer efficacement tous les types de sol. La gamme PowerDetect rassemble des aspirateurs sans fil haut de gamme qui sont à la fois endurants et perfectionnés. Ainsi, le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty profite d’une belle autonomie pouvant atteindre les 60 minutes d’utilisation.

Ce modèle est équipé de 4 technologies de détection différentes. Il dispose de la technologie PowerDetect qui permet de détecter la saleté, le type de sol, les bords et le sens de nettoyage pour ajuster automatiquement la puissance afin de vous offrir un nettoyage optimal.

Le Shark PowerDetect Speed Collection Luxe Clean & Empty est efficace sur tous types de sol. Grâce à son éclairage LED sur la brosse, aucune saleté ne lui échappe. Les débris et les poussières sont révélés et sont aspirés sans difficulté.

Avec son poids de 3,2 kg seulement, vous pouvez facilement le manier. Et comme il est équipé d’un manche pliable, vous pouvez très simplement atteindre les saletés sous les meubles. Enfin, sa base vous permet de stocker automatiquement jusqu’à 45 jours de saletés.


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