Alors que Samsung vient de perdre sa place sur le marché des smartphones face à Apple, ce géant chinois s’apprête à leur faire de l’ombre

Pour la première fois depuis des années, Samsung n’est plus le numéro un mondial des ventes de smartphones. Pendant ce temps, d’autres marques gagnent du terrain et bousculent l’équilibre du marché.

L’année 2024 a marqué un tournant dans le monde des smartphones. Après plusieurs années de baisse, le marché a enregistré un rebond avec une croissance de 6,4 %, atteignant un total de 1,24 milliard d’unités livrées, selon le cabinet IDC. Cependant, ce regain d'activité ne profite pas à tous les acteurs. Samsung, leader incontesté depuis des années, a vu sa couronne passer entre les mains d’Apple. Une première sur une année complète, confirmant un changement de dynamique amorcé depuis quelque temps.

En 2024, Apple a écoulé 232,1 millions d’iPhone. La société a ainsi capturé 18,7 % du marché mondial, contre 223,4 millions pour Samsung, soit 18 %. Ce recul du sud coréen s’explique notamment par une stratégie produits moins percutante en fin d’année. La marque avait misé sur le lancement précoce de ses smartphones pliants, comme les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6, pour profiter des Jeux Olympiques de Paris en juillet. Mais l’absence de nouveautés marquantes au second semestre a laissé le champ libre à la marque à la pomme, qui a profité de la sortie de l’iPhone 16 en septembre.

Les fabricants chinois gagnent du terrain sur le marché mondial des smartphones

Si Samsung et Apple ont légèrement reculé en volume, les fabricants chinois, eux, progressent rapidement. En 2024, Xiaomi, numéro trois mondial, a vendu 168,5 millions de smartphones, enregistrant une croissance de plus de 15 %. Au total, les constructeurs chinois ont représenté 56 % des ventes mondiales au quatrième trimestre, un record. Leur succès s’explique par leur expansion sur les marchés européens et africains, où ils proposent des appareils compétitifs en termes de prix et de fonctionnalités, comme le Xiaomi 15.

Pour 2025, les analystes s’attendent à une croissance plus modérée du marché des smartphones. Cependant, plusieurs facteurs pourraient influencer cette tendance, notamment les décisions politiques, comme la hausse des tarifs douaniers aux États-Unis sous la nouvelle administration Trump. Cette situation pourrait freiner certains acteurs, tandis que les fabricants chinois pourraient continuer à bénéficier de leur forte dynamique. Une chose est sûre : la compétition pour le leadership sur ce marché mondial sera plus intense que jamais.

Sources : bloomberg ; idc