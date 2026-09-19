Gears of War: E-Day est assurément l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année sur consoles et PC, ceci d’autant plus qu’il est intimement lié à plusieurs événements autour de l’univers Xbox. Clairement prévu pour sortir dans le cadre des 25 ans de la marque, il célèbre également les 20 ans de sa propre licence ; mais surtout, il s’inscrit encore plus précisément dans la volonté affirmée de Microsoft de refaire de Xbox un acteur majeur de l’industrie. À un mois de sa sortie sur Xbox Series et PC, nous vous proposons aujourd’hui de faire le point dans cet article sur tout ce qu’il faut savoir au sujet de Gears of War: E-Day.

Cela fait maintenant sept ans que la licence Gears of War, fer de lance au même titre que Halo d’un écosystème Xbox en perte de vitesse, n’a plus donné signe de vie. Entamée en 2006 sur Xbox 360, dont le premier volet fut un des titres exclusifs majeurs en début de génération, cette série de jeux de tir à la troisième personne fut pensée comme une trilogie initialement conçue par Epic Games, et dont le flambeau fut repris par The Coalition en 2015 pour ouvrir le chapitre Xbox One de la licence.

Après un remaster de l’épisode original, le studio canadien a réalisé Gears of War 4 en 2016 puis Gears 5 en 2019, faisant progresser avec succès une série culte chez les joueurs Xbox et PC au même titre que Halo. C’est dans ce contexte, et après un long développement, qu’arrive le très attendu Gears of War: E-Day, premier opus à paraître sur Xbox Series dont il est une exclusivité forte. En attendant sa sortie, nous vous résumons donc les informations les plus importantes à connaître concernant Gears of War: E-Day, l’exclusivité Xbox de cette fin d’année !

Gears of War, c’est quoi ?

Les origines de la série Gears of War remontent aux débuts de la Xbox 360. Présenté à l’E3 2004 pour la première fois, ce jeu de tir à la troisième personne consistait en une démo technique développée par Epic Games, afin de promouvoir la troisième itération de son célèbre moteur graphique Unreal Engine.

Finalement sorti en tant qu’exclusivité Xbox 360 en novembre 2006 et porté sur PC un an plus tard, Gears of War fut très bien accueilli par la presse et les joueurs, saluant évidemment sa performance technique ainsi que les sensations de gameplay bourrin et jouissif, notamment du côté d’un multijoueur historiquement très apprécié (que ce soit en coopération ou en mode compétitif).

La licence fut prévue comme une trilogie, sortie intégralement sur Xbox 360 et ayant connu un spin-off en 2011 (Gears of War Judgment), avant d’être vendue à Microsoft en 2014 et cédée au développeur canadien The Coalition qui s’est chargé des quatrième et cinquième épisodes sortis sur Xbox One en 2016 et 2019.

Gears of War: E-Day est-il la suite de Gears 5 ?

Pour la première fois de l’histoire de la série Gears of War, nous avons affaire à un retour dans le passé, et pas des moindres. Là où les cinq épisodes parus en treize ans se suivaient (et ce sans compter le spin-off Gears of War Judgment sorti après Gears of War 3), Gears of War: E-Day n’est aucunement un “Gears 6”, mais plus un “Gears Zero”. Il constitue en effet une préquelle du tout premier volet, qui avait par ailleurs fait l’objet d’une nouvelle version remasterisée il y a un an sous le titre de Gears of War Reloaded.

Quand sort Gears of War: E-Day ?

Après un développement de toute évidence assez complexe (le jeu ayant été annoncé il y a plus de deux ans, et ayant fait partie des grands absents des conférences Microsoft en 2025), Gears of War: E-Day est prévu pour le 6 octobre prochain, date de sortie commune à l’intégralité des territoires sur lesquels il sera publié. Le jeu de The Coalition était présent à la gamescom de Cologne fin août, et après d’ultimes sessions d’aperçu, il semblerait qu’il soit parfaitement prêt à sortir à la date prévue !

Sur quelles plates-formes sortira Gears of War: E-Day ?

Après avoir été envisagé également sur PlayStation 5, Gears of War: E-Day constitue finalement le symbole d’une volonté ferme de Microsoft de croire à nouveau en le concept d’exclusivité. C’est donc le premier jeu des Xbox Game Studios à sortir en exclusivité console sur Xbox Series (S et X), sachant qu’il paraîtra aussi sur PC (Microsoft Store et Steam). À noter que Gears of War: E-Day sera proposé dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, sur PC et Xbox.

À quel prix sera vendu Gears of War: E-Day ?

L’édition de base de Gears of War: E-Day est tarifée à 69,99€ sur le Microsoft Store, et sera proposée au même prix public conseillé en boîte chez les revendeurs. Une édition Premium (exclusivement en dématérialisé) est proposée au prix de 99,99€ et contient :

jusqu’à cinq jours d’accès anticipé

le pack d’armes “Bravo Squad Signature”

cinq packs de personnalisation saisonniers, à commencer par le pack “Émergence” dès le jour de sortie du jeu (sachant que les autres packs seront disponibles dès leur sortie, dont la date n’a pas été communiquée)

À noter que les mêmes tarifs sont pratiqués pour ces deux mêmes éditions sur Steam.

Enfin, une édition collector proposée en exclusivité sur le site de Microsoft, et vendue 299,99€, contient les éléments suivants en plus du jeu (en version physique sur Xbox Series X) et d’une upgrade de ce dernier vers sa version Premium (voir plus haut) :

une statue d’environ 38 centimètres des deux héros, Marcus Fenix et Dominic Santiago, dans un diorama pouvant être éclairé (mais dont les piles ne sont pas fournies !) ;

une réplique (taille réelle) des plaques militaires de Carlos Santiago sur une chaîne en alliage de métal et de zinc ;

une lithographie, une photographie des trois personnages (Marcus, Dominic et Carlos) et une note écrite de remerciement du studio The Coalition ;

un boîtier Steelbook exclusif à cette édition

et bien sûr, un coffret exclusif regroupant l’intégralité de ces objets de collection.

Qui est le développeur de Gears of War: E-Day ?

Gears of War: E-Day est développé par The Coalition, un studio canadien basé à Vancouver, renommé ainsi en 2015 peu après le rachat de la licence Gears of War par Microsoft. Le studio, peu expérimenté en la matière (il n’avait travaillé que sur un obscur jeu à destination de Facebook et sur un Microsoft Flight assez moyen en 2012), s’est d’abord fait les armes sur un remaster du premier opus de la licence avec Gears of War: Ultimate Edition, paru un an avant la sortie de Gears of War 4. C’est depuis ce studio qui s’occupe exclusivement de la franchise, de la même manière que 343 Industries avec Halo, et Gears of War: E-Day sera le troisième opus de la série qu’il développe.

Que raconte le scénario de Gears of War: E-Day ?

Dans l’univers de Gears of War, Marcus Fenix et Dominic Santiago sont deux militaires armés jusqu’aux dents tentant de survivre dans un univers décimé par les Locustes. Cette espèce barbare a jailli des tréfonds de la planète Sera (où se déroule l’histoire du premier jeu) lors d’un événement appelé jour de l’Émergence, se déroulant quatorze ans avant le scénario de Gears of War premier du nom.

Comme son nom l’indique, le “jour de l’Émergence” est appelé “Emergence Day” en anglais, synthétisé en “E-Day”. Ce nouvel opus sous forme de préquelle a pour but de nous faire vivre cet événement majeur du lore de Gears of War au prix d’une immersion maximale dans cette catastrophe sans précédent qui a ravagé un quart de la population de la planète Sera, et ce aux commandes d’un Marcus Fenix plus jeune.

Que doit-on attendre d’un nouvel épisode de la licence avec Gears of War: E-Day ?

Comme Gears of War: E-Day est une préquelle de Gears of War, le jeu sera très attendu au niveau de la manière dont il explore un élément clé de la licence, à l’origine de l’univers tout entier de cette dernière. L’histoire étant supposée se focaliser notamment sur la relation fraternelle qu’il y développe avec son ami Dominic Santiago, on attend donc une certaine profondeur narrative, mais aussi un développement efficace de l’univers de Gears of War, introduisant et expliquant pas mal d’éléments scénaristiques d’une saga implantée dans le paysage vidéoludique depuis 20 ans.

En-dehors de son aspect purement scénaristique, Gears of War: E-Day est également très attendu sur le plan de la performance technique. Il s’agit en effet du tout premier jeu exclusivement développé pour cette génération de consoles par The Coalition (et plus spécifiquement, uniquement pour Xbox Series) et une certaine claque visuelle et immersive est attendue de la part d’un studio supposé maîtriser son environnement sur le bout des doigts. Gears of War: E-Day se doit non seulement de sublimer l’horreur et la bestialité du Jour de l’Émergence et de la Horde Locuste, mais également offrir une expérience de jeu de tir à la troisième personne immersive et sans égal sur une génération de machines quelque peu en manque d’une référence du genre.

En outre, Gears 5 ayant joué la carte d’un univers plus ouvert, Gears of War: E-Day sera particulièrement attendu au tournant dans son approche à nouveau plus linéaire, désireux d’aller à l’essentiel tout en faisant quand même explorer des zones semi-ouvertes, les bandes-annonces étant d’ailleurs très prometteuses à ce sujet.

Enfin, Gears of War étant une licence réputée pour la qualité de son multijoueur, son mode en ligne ainsi que sa coopération seront très attendus au tournant, ceci d’autant plus que les premiers aperçus de la presse s’étaient avérés très positifs vis-à-vis du mode Siège, jouable jusqu’à douze joueurs en ligne, et dont les zones de couverture pouvaient évoluer au gré de la destruction de l’environnement en combat. Le titre de The Coalition est donc non seulement attendu pour son solo et l’histoire prenante qu’il est supposé conter, mais aussi son expérience multijoueur très prometteuse.

Faut-il avoir joué à un autre jeu vidéo de la série Gears of War avant de se lancer dans Gears of War: E-Day ?

Vu qu’il ne s’agit pas d’une suite directe de Gears 5, et qu’il ne suit même le scénario d’aucun épisode de la licence, il est tout à fait envisageable de découvrir la licence Gears of War avec Gears of War: E-Day, et The Coalition l’a par ailleurs imaginé dans cette optique. Cependant, il est quand même recommandé d’avoir expérimenté un minimum la série principale pour connaître au mieux l’univers de Gears of War, et apprécier dans les meilleures conditions la manière dont le studio canadien y rend hommage dans cette préquelle. Chaque possesseur de Xbox Series ou de PC étant en mesure d’avoir accès aux anciens opus de la franchise, notamment à travers le Game Pass, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous y frotter un minimum au préalable pour encore mieux savourer cette préquelle tant attendue !

https://www.youtube.com/watch?v=9csWVZCa7sY