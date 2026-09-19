Marvel’s Wolverine pourrait avoir droit à une suite, cette mystérieuse scène pourrait tout changer

Le jeu Marvel’s Wolverine nous offre plusieurs indices. Certains d’entre eux, situés en fin de partie, laissent entrevoir une suite au titre AAA d’Insomniac Games. On vous explique tout.

Au-delà des célèbres comics, Marvel, c’est tout d’abord le MCU. D’innombrables films et séries sont disponibles, pour le plus grand bonheur des fans. On pense par exemple à Avengers : Doomsday, dont on connaît la durée. On retrouve ensuite le non moins attendu Avengers : Secret Wars, dont la sortie est prévue l’année prochaine. On attend également la sortie du prochain film X-Men, dans lequel le personnage d’Angel sera joué par un acteur vu dans The Boys et Scream 7.

Mais il ne faut pas oublier que Marvel, c’est aussi toute une flopée de jeux vidéo. On pense par exemple à Marvel’s Spider-Man 2, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, ou encore Marvel’s Guardians of the Galaxy. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le State of Play de juin 2026 aura été riche en annonces.

Marvel en a en effet profité pour dévoiler son tout nouveau jeu Wolverine, qui est sorti, comme prévu, le 15 septembre dernier. Quelques jours plus tôt, les notes tombaient déjà, et ne présageaient rien de bon pour le titre AAA. Quoi qu’il en soit, il semblerait que le développeur du jeu, Insomniac Games, ait déjà prévu une suite.

Marvel’s Wolverine : bientôt la « guerre » totale ?

C’est en tout cas ce que semble suggérer la cinématique finale de Marvel’s Wolverine. À cette occasion, Logan s’excuse de ne toujours pas être capable de se souvenir de son passé. Jean lui répond : « Ce n’est pas ici qui m’inquiète. Tous ces nouveaux mutants vont se réveiller dans un monde qui les déteste. Pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Qui va les aider ? » Alors, ces « nouveaux mutants » participeront-ils à un futur DLC, ou même une suite ? Peut-être.

Et, comme tout bon jeu d’action, Marvel’s Wolverine dispose de plusieurs scènes post-génériques, déblocables en terminant certaines quêtes. Et l’une d’entre elles est particulièrement parlante. Au cours de celle-ci, on peut voir Vic se pencher sur un nouveau moteur Helix. Au-dessus de lui se tient une silhouette menaçante. À ses côtés, Apocalypse lance : « Les pièces sont en jeu. Le tour de la Mort est terminé… Maintenant, c’est le moment… de la Guerre. »