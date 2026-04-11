Les ventes de Samsung et Xiaomi dégringolent, Google et Nothing en grande forme

Les smartphones Pixel et Nothing se vendent de mieux en mieux, tandis que les ventes de Xiaomi plongent. Samsung, Oppo et Vivo ne sont pas en forme non plus.

Le marché du smartphone est en train de souffrir, et la crise de la mémoire ne va pas arranger la situation dans les mois qui viennent. Au premier trimestre 2026, les ventes de smartphones ont diminué de 6 % par rapport à la même période l'année dernière, nous apprend le cabinet d'analyses Counterpoint.

Mais toutes les marques ne sont pas égales face à cette baisse générale de la demande. C'est Xiaomi qui en souffre le plus, ses ventes dégringolant de 19 %. Le constructeur est toujours troisième mondial avec 12 % de parts de marché (pdm), mais voit son avance sur Oppo se réduire considérablement, malgré une diminution des ventes de 4 % pour celui-ci, pour 11 % de pdm. Vivo n'est pas loin, avec toujours 11 % de pdm et des ventes qui ont reculé de 2 %.

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Samsung se maintient à 20 % de pdm, avec une baisse des ventes égale à celle du marché (- 6 %). Mais sa place de leader est perdue, prise par Apple, qui a vendu 5 % d'iPhone en plus que l'année dernière. C'est le seul constructeur du Top 5 à progresser au premier trimestre 2026, ce qui lui fait gagner deux points de pdm.

“Google et Nothing ont enregistré une croissance significative de leurs livraisons au premier trimestre 2026, respectivement de 14 % et 25 % en glissement annuel”, fait savoir Counterpoint. La famille des Pixel affiche une bonne forme grâce à ses capacités d'intelligence artificielle embarquée, sa photographie computationnelle et son logiciel intuitif et épuré, estiment les analystes.

“Nothing, de son côté, continue de tirer profit de son design distinctif, de son positionnement de niche et de sa notoriété croissante auprès des consommateurs, ce qui favorise une forte adoption dans ses segments cibles”, ajoute l'entreprise. Elle précise que l'accueil du public pour le Nothing Phone (4a) a été très bon, ce qui ne nous étonne pas. Nous l'avons nous-même apprécié, en témoigne notre test du Nothing Phone (4a) ainsi que celui du Nothing Phone (4a) Pro.