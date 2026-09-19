Free libère enfin le potentiel de son Wi-Fi avec cette mise à jour très attendue

Free améliore les performances de ses Freebox. L’opérateur élargit en effet sa bande 5 GHz, qui peut désormais fonctionner de manière optimale sur les répéteurs Wi-Fi.

Depuis son lancement au début des années 2000, le Wi-Fi a considérablement évolué. Celui-ci est passé d’un débit limité à quelques dizaines de Mb/s à plusieurs dizaines de Gb/s. Et, en attendant la sortie du Wi-Fi 8, nous devons actuellement nous « contenter » du Wi-Fi 7 et de ses débits hallucinants. Celui-ci peut en effet offrir une vitesse de près de 40 Gb/s. Dans ce contexte, de nombreux opérateurs proposent leur propre version de « box ».

On pense par exemple à SFR et sa box 5G compatible Wi-Fi, avec décodeur TV en prime. On pense ensuite à l’opérateur français Orange, qui propose également une Livebox compatible Wi-Fi 7. Mais c’est sans compter sur Free et sa célèbre Freebox, qui jouit d’une grande popularité. Mais l’entreprise ne compte visiblement pas se reposer sur ses lauriers.

En effet, Free met régulièrement à jour ses appareils. Plus tôt cette année, une màj améliorait grandement la qualité de votre réseau Wi-Fi. Et ce n’est pas tout. En effet, Free vient cette fois régler un problème de taille affectant votre connexion.

Free : une mise à jour plus que bienvenue

Les répéteurs sont bien pratiques. Ces derniers permettent de relayer le signal dans une grande maison ou dans des bureaux un peu trop vastes. Toutefois, les répéteurs Free souffraient d’un défaut de taille. En effet, ces derniers abandonnaient les canaux DFS. En d’autres termes, chaque répéteur était susceptible de brider votre connexion Internet.

Mais les mises à jour des Freebox Server en 4.13.0 et des répéteurs en 2.9.0, déployées le 16 septembre dernier, viennent résoudre ce problème. En effet, au lieu des 80 MHz habituels, la bande 5 GHz peut maintenant s’élargir à 160 MHz. Les Freebox Révolution, Pop, Delta et Ultra sont toutes concernées par cette évolution plus que bienvenue.

Alors, est-ce que le débit de votre Wi-Fi via répéteur est désormais doublé ? Peut-être. Il faut tout d’abord que vos appareils supportent la fréquence. Ensuite, les box présentes dans les environs ne doivent pas venir perturber votre propre fréquence.