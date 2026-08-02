Xbox Series X/S : la hausse des prix est brutale, certaines consoles coûtent 150 euros de plus

Chose promise, chose due. Après avoir annoncé une augmentation de ses tarifs, Microsoft est passé à l’acte. Le prix des Xbox Series X/S vient donc de grimper de plus d’une centaine d’euros dans certains cas.

Nouvelles Xbox Series

La crise de la RAM ne cesse de faire de nouvelles victimes. En grande partie provoquée par l’intelligence artificielle, celle-ci provoque des augmentations de prix en cascade. Et la quasi-totalité des fabricants d’appareils électroniques est concernée. On retrouve tout d’abord Apple, qui a procédé à des augmentations allant jusqu’à 700 euros. D’ailleurs, l’iPhone 18 Pro Max ne serait pas épargné. Samsung, qui est accusé d’avoir fait gonfler artificiellement les prix de la RAM, est également concerné.

Mais il ne faut pas oublier les fabricants de consoles de salon. Valve, qui a récemment lancé sa Steam Machine, a d’ailleurs annoncé une potentielle augmentation de prix pour une console qui coûte déjà plus de 1 000 euros. Mais c’est également le cas de Xbox. En effet, voilà plusieurs mois que Microsoft a annoncé une augmentation de ses tarifs à compter du 1ᵉʳ août 2026.

Xbox : près de 150 euros d’augmentation

Et Microsoft a bel et bien tenu sa promesse. En effet, les prix de revente conseillés en France viennent d’exploser. Et ces augmentations concernent l’ensemble des consoles, de la Xbox Series S 512 Go à la Xbox Series X 1 To. On vous explique tout.

Commençons tout d’abord par la Xbox Series S 512 Go. Autrefois proposée au prix de 349,99 €, la console d’entrée de gamme de Microsoft passe désormais à 499,99 €. Autrement dit, son prix grimpe de près de 150 euros. Rien que ça.

On passe ensuite à la Xbox Series S 1 To, qui n’est pas épargnée. Son prix passe de 399,99 € à 599,99 €, soit une augmentation de 200 euros. On continue avec la gamme Xbox Series X, qui affiche également d’impressionnantes hausses de prix.

La Xbox Series X 100 % digitale passe de 599,99 € à 749,99 €, soit, une nouvelle fois, 150 euros de plus à débourser. De son côté, la Xbox Series X 1 To avec lecteur de disque subit elle aussi une augmentation de 150 euros, son prix passant de 649,99 € à 799,99 €.

Il semblerait donc que les prix de la gamme Xbox actuelle se rapprochent de ceux de la prochaine console de la marque, qui pourrait coûter plus de 1 000 euros


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