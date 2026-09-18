Amazon arrête la livraison gratuite de livres via lockers en France

Accusé de contourner la loi, Amazon a décidé de renoncer à la livraison gratuite de livres retirés en lockers en France. La réduction de 5 % est aussi supprimée.

Conformément à la loi Darcos, qui impose 3 euros de frais de port sur les commandes de livres neufs inférieures à 35 euros, Amazon a déjà arrêté de livrer gratuitement (à 1 centime d’euro) ce type d’article au domicile de ses clients. Mais la plateforme de commerce en ligne proposait encore des solutions pour se soustraire à cette contrainte. En choisissant de venir retirer son livre en point relais ou via un locker (son système de casiers automatiques), les utilisateurs pouvaient éviter les frais de port. Il suffisait que le locker se trouve sur le parking d’un supermarché disposant d’un rayon librairie pour qu’on puisse y retirer des livres sans payer de frais de port.

Une situation qui agaçait au plus haut point les acteurs de la vente de livres, qui accusaient Amazon de contourner la loi. Fnac et Cultura, ainsi que des libraires indépendants, ont alors manifesté leur mécontententement au Ministère de la Culture pour dénoncer le subterfuge d’Amazon. Celui-ci a saisi le Médiateur du Livre, qui estimait en février 2025 qu’Amazon pouvait agir ainsi “tant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres”. Les retraits gratuits en casiers, eux, n’étaient pas considérés comme valables.

La livraison gratuite de livres en locker Amazon, c’est fini, mais d’autres points retraits sont encore éligibles

Non seulement Amazon n’a pas respecté cette décision, mais elle est allée encore plus loin en octobre 2025 en appliquant une réduction de 5 % sur les commandes de livres retirés dans un point de retrait, dans le cadre de la loi Lang permettant justement cette action. La goutte d’eau qui fait déborder le vase pour ses concurrents, qui y ont vue une énième provocation.

Pour apaiser les tensions, le géant états-unien a annoncé l’arrêt des livraisons gratuites d’ouvrages en locker. “Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5 % et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin – et d’exclure les casiers automatiques”, déclare un porte-parole d’Amazon auprès du Figaro. Pour continuer à bénéficier de la livraison gratuite, il faudra donc choisir le retrait dans une boutique éligible.