Amazon arrête la livraison gratuite de livres via lockers en France

Accusé de contourner la loi, Amazon a décidé de renoncer à la livraison gratuite de livres retirés en lockers en France. La réduction de 5 % est aussi supprimée. 

amazon locker arnaques
Crédits : 123RF

Conformément à la loi Darcos, qui impose 3 euros de frais de port sur les commandes de livres neufs inférieures à 35 euros, Amazon a déjà arrêté de livrer gratuitement (à 1 centime d’euro) ce type d’article au domicile de ses clients. Mais la plateforme de commerce en ligne proposait encore des solutions pour se soustraire à cette contrainte. En choisissant de venir retirer son livre en point relais ou via un locker (son système de casiers automatiques), les utilisateurs pouvaient éviter les frais de port. Il suffisait que le locker se trouve sur le parking d’un supermarché disposant d’un rayon librairie pour qu’on puisse y retirer des livres sans payer de frais de port.

Une situation qui agaçait au plus haut point les acteurs de la vente de livres, qui accusaient Amazon de contourner la loi. Fnac et Cultura, ainsi que des libraires indépendants, ont alors manifesté leur mécontententement au Ministère de la Culture pour dénoncer le subterfuge d’Amazon. Celui-ci a saisi le Médiateur du Livre, qui estimait en février 2025 qu’Amazon pouvait agir ainsi “tant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres”. Les retraits gratuits en casiers, eux, n’étaient pas considérés comme valables.

La livraison gratuite de livres en locker Amazon, c’est fini, mais d’autres points retraits sont encore éligibles

Non seulement Amazon n’a pas respecté cette décision, mais elle est allée encore plus loin en octobre 2025 en appliquant une réduction de 5 % sur les commandes de livres retirés dans un point de retrait, dans le cadre de la loi Lang permettant justement cette action. La goutte d’eau qui fait déborder le vase pour ses concurrents, qui y ont vue une énième provocation.

Pour apaiser les tensions, le géant états-unien a annoncé l’arrêt des livraisons gratuites d’ouvrages en locker. “Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer la remise de 5 % et la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin – et d’exclure les casiers automatiques”, déclare un porte-parole d’Amazon auprès du Figaro. Pour continuer à bénéficier de la livraison gratuite, il faudra donc choisir le retrait dans une boutique éligible.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

DJI Avata 360 : le drone ultra immersif qui vous permet de filmer en 8K à 360°

Si vous voulez avoir une expérience de vol en drone ultra-immersive, alors le meilleur choix est sans nul doute le DJI Avata 360. Ce modèle peut aussi bien se piloter…

Windows 11 vous laisse enfin reprendre le contrôle du menu Démarrer grâce à cette mise à jour

La build 29671.1000 de Windows 11 est déjà là. Celle-ci comporte plusieurs améliorations, et permet une personnalisation toujours plus poussée du menu Démarrer. Microsoft n’en finit plus de mettre à…

Napster se lance dans l’éducation : l’IA pourrait bientôt remplacer vos profs

Le célèbre Napster, désormais reconverti dans l’IA, se lance dans l’éducation à base d’intelligence artificielle. L’entreprise veut en effet proposer des sortes de « jumeaux numériques » des professeurs… De…

-42% sur la Honor Pad X9a : la tablette de 11,5 pouces est à moins de 145 €

La Honor Pad X9a voit son prix fondre sous la barre de 150 €. Malgré son tarif déjà très compétitif, la tablette de 11,5 pouces bénéficie d’une remise de plus…

Vous téléchargez des films sur Internet ? Cette nouvelle menace se cache peut-être sur votre PC

Télécharger des films illégalement n’a jamais été aussi dangereux. C’est en tout cas ce que vient de découvrir Kaspersky, qui a pointé du doigt une vaste campagne d’infections de torrents…

Le Ryzen 7 9800X3D perd 210 € : une belle baisse de prix pour le processeur AMD

Le Ryzen 7 9800X3D voit son prix chuter de plus de 200 €. Grâce à deux réductions cumulables, le processeur gaming d’AMD passe sous la barre des 320 €. Voir…

Samsung détrône Apple, la pénurie de RAM bouleverse le marché des smartphones

La pénurie de composants semble avoir profité à Samsung. En effet, face à Apple, le fabricant sud-coréen vient de reprendre la première place du marché mondial des smartphones. Dans un…

Votre iPhone garde une trace de vos déplacements : voici où les trouver et comment les effacer

Votre iPhone dispose d’une fonction qui enregistre les adresses où vous passez le plus de temps. Elle sert notamment aux suggestions de Plans. Cet historique est accessible dans les réglages…

Marvel’s Wolverine pourrait avoir droit à une suite, cette mystérieuse scène pourrait tout changer

Le jeu Marvel’s Wolverine nous offre plusieurs indices. Certains d’entre eux, situés en fin de partie, laissent entrevoir une suite au titre AAA d’Insomniac Games. On vous explique tout. Au-delà…

Free libère enfin le potentiel de son Wi-Fi avec cette mise à jour très attendue

Free améliore les performances de ses Freebox. L’opérateur élargit en effet sa bande 5 GHz, qui peut désormais fonctionner de manière optimale sur les répéteurs Wi-Fi. Depuis son lancement au…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.