Votre iPhone garde une trace de vos déplacements : voici où les trouver et comment les effacer

Votre iPhone dispose d’une fonction qui enregistre les adresses où vous passez le plus de temps. Elle sert notamment aux suggestions de Plans. Cet historique est accessible dans les réglages et vous pouvez désactiver la fonction si vous préférez limiter les informations que votre iPhone garde sur vos habitudes.

Il vous arrive peut-être de recevoir des suggestions d’itinéraire vers votre bureau sans avoir renseigné cette destination comme votre lieu de travail. L’iPhone se base sur vos trajets habituels pour établir un profil de vos déplacements. Le smartphone finit en effet par reconnaître les lieux que vous fréquentez régulièrement, ce qui lui permet de vous proposer une expérience plus personnalisée.

Pour savoir ce qui a été enregistré sur l’iPhone, il suffit de faire un tour dans les réglages. Vous pourrez également y faire le ménage. Pensez aussi à vérifier les autorisations que vous accordez aux applications juste après leur installation. On accepte parfois ces autorisations un peu vite, alors qu’elles déterminent notamment quelles applications peuvent accéder à votre position.

Où retrouver l’historique de localisation de votre iPhone ?

La fonction porte le nom « Lieux importants et itinéraires » sur l’iPhone. Si vous utilisez une version plus ancienne d’iOS, vous pouvez la retrouver sous l’appellation « Lieux importants ». Elle enregistre les endroits que vous visitez, ainsi que la fréquence et les moments de vos passages.

En plus de vous suggérer des itinéraires, ces informations permettent à Photos de regrouper vos souvenirs par lieu. Pour ce qui est de leur protection, Apple indique que ces données sont chiffrées de bout en bout lors de la synchronisation entre vos appareils. La marque précise qu’elle ne peut donc pas les lire. Pour accéder à la rubrique :

Ouvrez les Réglages sur votre iPhone.

sur votre iPhone. Rendez-vous dans Confidentialité et sécurité , puis Service de localisation .

, puis . Descendez jusqu’à Services système .

. Allez dans Lieux importants et itinéraires, puis authentifiez-vous si nécessaire.

Vous pouvez alors consulter les informations que votre version d’iOS permet de voir. Le niveau de détail varie : cette rubrique ne permet pas forcément de retrouver chaque déplacement, rue par rue.

Comment supprimer les données enregistrées ?

Toujours dans cette rubrique, vous pouvez supprimer les données en appuyant sur « Effacer l’historique ». Confirmez ensuite l’opération. Il faudra également désactiver la fonction si vous voulez que l’iPhone arrête de mémoriser les lieux où vous passez. Effacer l’historique seul n’empêche pas l’iPhone d’enregistrer de nouveaux lieux.

Pour ce qui est de Plans, vous pourrez continuer à l’utiliser pour rechercher une adresse ou vous faire guider. Les suggestions tenant compte de vos habitudes seront toutefois moins personnalisées.

Autre précision si vous utilisez Google Maps ou des applications similaires : leurs historiques sont conservés séparément. La suppression effectuée dans les lieux importants d’Apple n’a donc aucun effet sur ces données, qu’il faudra effacer depuis les réglages de chaque service.

Vérifiez les applications qui ont accès à votre position

Pour vérifier les applications qui ont accès à vos positions, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Service de localisation. Appuyez sur celle de votre choix pour modifier son autorisation.

Plusieurs options sont proposées selon l’application, dont « Jamais », « Lorsque l’app est active » ou encore « Toujours ». En choisissant cette dernière, vous lui permettez d’accéder à votre position même en arrière-plan. Pensez à vérifier ce réglage pour les applications que vous utilisez peu ou dont le fonctionnement ne nécessite pas l’accès à votre localisation.

Il est également possible de ne transmettre qu’une position approximative. Il suffit pour cela de désactiver « Position exacte ». Cela peut être suffisant pour une application météo, par exemple. Par contre, pour vous guider jusqu’à une adresse, une application de navigation comme Apple Plans aura besoin de connaître votre emplacement avec plus de précision.

Vous pouvez enfin consulter les accès à votre localisation et à d’autres données sensibles grâce au Rapport de confidentialité des apps. Il faudra d’abord l’activer dans Confidentialité et sécurité pour que ces informations commencent à être enregistrées.

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Une localisation approximative reste encore possible

Même après ces modifications, votre adresse IP peut encore servir à estimer votre position. Les sites et applications peuvent l’utiliser pour déterminer votre ville ou votre région. Cela reste possible avec le service de localisation désactivé, comme le précise Apple.

Si vous préférez aussi masquer cette information, vous pouvez passer par un VPN. Ce dernier remplace votre adresse IP par celle d’un serveur dans le pays de votre choix. Les sites que vous consultez à travers le VPN voient alors cette adresse, tout comme les applications dont la connexion passe par ce serveur. Votre IP habituelle est masquée.

Pour ce qui est du GPS, le VPN ne change pas la position de votre iPhone. Si une application dispose toujours de l’autorisation d’y accéder, elle pourra vous localiser malgré la connexion au VPN. D’où l’intérêt de vérifier également les autorisations évoquées plus haut.

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Vous pouvez par ailleurs limiter certaines communications entre les applications que vous utilisez et des serveurs externes en activant une fonction de blocage des traceurs, comme le fait NetShield chez Proton VPN.