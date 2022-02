Voici la liste des smartphones Samsung qui auront 4 ans de mises à jour Android

Samsung offrira désormais 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité sur certains smartphones Galaxy de son catalogue. Sans surprise, ce suivi logiciel amélioré est réservé aux terminaux haut de gamme et récents lancés par la marque. On vous a dressé la liste complète des appareils concernés.

Samsung continue d'améliorer le suivi logiciel de ses smartphones. Peu avant la présentation officielle des Galaxy S22 et Galaxy Tab S8, le constructeur sud-coréen, leader de la téléphonie mobile, s'est engagé à proposer 4 ans de mises à jour Android sur certains smartphones de son catalogue.

Jusqu'ici, le fabricant se contentait de promettre 3 ans de mises à jour Android majeures aux téléphones les plus premium de son lineup. Samsung a également pris des engagements forts en matière de sécurité. Le géant de Séoul garantit désormais 5 années de correctifs de sécurité, contre seulement 4 auparavant.

La liste des smartphones et tablettes Galaxy avec 4 ans de mises à jour Android garanties

Ce suivi logiciel étendu est réservé aux terminaux les plus récents de la marque, comme les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra qui viennent d'être dévoilés. D'autres appareils, lancés dans le courant de l'année dernière ou début de cette année, sont également concernés par ce nouvel effort. On vous a dressé la liste complète des smartphones qui recevront 4 mises à jour majeures d'Android et profiteront de 5 ans de patchs de sécurité :

Sans surprise, les prochains smartphones haut de gamme de la firme profiteront également de cette nouvelle politique. On pense notamment aux futurs smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Flip 4 ou le Galaxy Z Fold 4, dont la sortie est attendue dans le courant de l'été prochain.

Ces 5 années de correctifs garantissent que votre smartphone sera protégé contre les nouvelles failles découvertes dans le code source d'Android ou dans l'interface maison de la marque. Du reste, il est inévitable que Samsung n'offre pas de mise à jour de sécurité mensuelle pendant cette période de 5 ans. Après un délai encore indéterminé, les mises à jour seront poussées à un rythme trimestriel.