Test Samsung Galaxy S23 Ultra : le nouveau patron des smartphones Android

Le Galaxy S23 Ultra est le nouveau fleuron de Samsung. Avec ce produit, la marque coréenne cherche à créer le meilleur smartphone Android du marché, aussi bien en termes techniques que d’expérience utilisateur. Un véritable bijou qui veut mettre la concurrence au tapis. Pari réussi ?

Le Galaxy S23 Ultra est le nouveau smartphone phare de Samsung. Annoncé en même temps que le Galaxy S23 et que le Galaxy S23+, il veut être le téléphone ultime, celui qui doit séduire les utilisateurs en quête de perfection. Bref, le S23 Ultra a pour ambition d’être le roi du marché.

Pour ça, la marque coréenne reprend la formule de l’excellent Galaxy S22 Ultra afin de l'améliorer. On dit adieu au processeur Exynos pour un SoC Qualcomm, le capteur de 108 mégapixels a été remplacé par un 200 mégapixels et l’écran a été revu pour être moins énergivore. On retrouve aussi ce qui a fait la particularité du précédent modèle, c’est-à-dire l’incorporation du stylet.

Sur le papier, nous avons donc un smartphone qui vise l’excellence, voire la perfection. Les belles promesses, c’est bien, mais il faut encore qu’elles soient tenues. Le nouveau Galaxy S23 Ultra est-il le nouveau patron de la téléphonie sur Android ? A-t-on là un pétard mouillé ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Il s’agit d’un smartphone ultra haut de gamme, le prix est donc élevé. Comme d’habitude, l’utilisateur a le choix entre plusieurs modèles :

Galaxy S23 Ultra 256 Go : 1419 euros

Galaxy S23 Ultra 512 Go : 1599 euros

Galaxy S23 Ultra 1 To : 1839 euros

On remarque une augmentation significative des prix par rapport au Galaxy S22 Ultra. Le modèle de 512 Go prend par exemple 140 euros dans la vue, tandis que le modèle 1 To prend 180 euros ! Une hausse due à l’inflation, selon le constructeur. Les autres modèles de S23 connaissent eux aussi le même sort. Autant dire qu'à ce tarif, le smartphone se doit d’être impeccable pour convaincre.

Une fiche technique qui gomme les défauts du S22 Ultra

La fiche technique du S23 Ultra se montre impressionnante. Le smartphone dispose d’un écran AMOLED LTPO 2 de 6,8 pouces. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, théoriquement le plus puissant du marché, épaulé par 12 Go de RAM. La batterie est pour sa part de 5000 mAh.

Galaxy S23 Ultra Ecran AMOLED 6.8"

WQHD+

LTPO 2.0 1-120 Hz

3088 x 1440 pixels

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13 + One UI 5.1 RAM 8 / 12 Go Stockage 256/512 Go/1 To microSD Non Capteur principal 200 MP grand angle f / 1,74

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique 10X f / 4,7

10 MP Zoom optique 3X f / 2,4

Autofocus laser Capteur selfie 12 MP (f / 2,2) Batterie 5000 mAh

Recharge filaire 45W

Sans fil 15W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68

Côté photo, le S23 Ultra veut mettre toutes les chances de son côté pour devenir le nouveau roi du marché. Nous avons quatre capteurs, un ultra grand angle de 12 mégapixels, deux téléobjectifs de 10 mégapixels chacun et surtout un capteur principal de 200 mégapixels. C’est ce dernier qui représente la grosse nouveauté sur le module photo. Sur le papier, ce S23 Ultra est un monstre. Il est maintenant temps de voir ce qu’il vaut réellement dans la vie de tous les jours.

Un design qui reprend une formule établie

En termes de design, Samsung a repris celui du Galaxy S22 Ultra pour son S23 Ultra. Les deux terminaux sont quasi-similaires. En les mettant côte à côte, on remarque quelques changements, notamment au niveau des tranches (plus plates sur le S23 Ultra, ce qui réduit l’impression de finesse), mais le constructeur n’a pas bousculé sa formule.

Le S23 Ultra est une brique. Il s’agit d’un des smartphones les plus imposants du marché avec ses dimensions de 163 x 78 x 8,9 mm et son poids de 235 grammes. C’est un monstre qui nécessite d’être utilisé à deux mains et qui demande de la place dans votre poche ou dans votre sac. Un choix complètement assumé qui pourrait en rebuter beaucoup.

Malgré ses dimensions titanesques, le terminal est un vrai plaisir à manipuler. Son poids est parfaitement équilibré et les tranches plates garantissent une bonne prise en main. De plus, la texture du capot arrière est en verre poli, très agréable sous les doigts. Notons qu’il est certifié IP68, soit résistant à l’eau et à la poussière, et doté d’une protection Gorilla Glass Victus 2, ce qui apporte une certaine solidité, notamment lors des chutes accidentelles.

Disponible en quatre couleurs (vert, noir, crème et lavande) sans compter celles exclusives au site de Samsung, le S23 Ultra arbore toujours ce module photo très particulier du S22 Ultra, avec les quatre capteurs et l’autofocus laser juste « posés » sur le capot arrière. Un design qui ne nous séduit pas, mais ce n’est qu’une question de goût.

Bien entendu, avec les capteurs ressortant de quelques millimètres du châssis, nous avons un smartphone bancal lorsqu’il est posé sur le dos. Un défaut que l’on retrouve chez bon nombre de constructeurs mais qui prend une autre dimension ici : il est difficile d’écrire au stylet quand il est posé sur une table. Un peu dommage.

Car oui, le stylet fait son grand retour dans ce Galaxy S23 Ultra. On se souvient que Samsung l’avait introduit dans la gamme avec le S22 Ultra, qui devenait de ce fait le successeur naturel du Galaxy Note. Pas de changement notable ici, nous avons toujours le S-Pen qui se range de manière naturelle sur la tranche inférieure et dont l’utilisation est accompagnée par la surcouche One UI 5.1, nous allons y revenir plus bas.

Pour le reste, nous sommes dans le grand classique. Nous retrouvons les tranches en aluminium brillant qui donnent un effet très chic à l’ensemble et un écran légèrement incurvé sur les bords. Une incurvation qui est moins prononcée que sur le S22 Ultra.

Toujours en parlant de l’écran, nous avons un capteur d’empreintes ultrasonique, plus étendu que précédemment et qui rend le déverrouillage encore plus aisé. Il peut fonctionner main dans la main avec la reconnaissance faciale, elle aussi très efficace.

Enfin, on notre toujours la présence d’un poinçon situé en haut de l’écran qui abrite une caméra de 12 mégapixels, contre 40 mégapixels sur le S22 Ultra. À l’ère de la visio et des selfies, cette concession est un peu étonnante. Tant qu’à réduire la qualité, il aurait peut-être été judicieux d’offrir un capteur sous l’écran comme le fait le Z Fold 4.

Niveau design, ce Galaxy S23 Ultra est donc une réussite, une habitude chez Samsung. Doté de finitions impeccables et offrant une prise en main très agréable malgré sa taille XXL, le smartphone est sans conteste l’un des plus aboutis du marché sur ce point. Nous ne sommes pas fans de la partie visuelle, notamment à cause de cet étrange module photo, mais c’est une question de goûts.

Une dalle AMOLED de toute beauté

Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces et d’une définition de 3088 x 1440 pixels (FHD+ par défaut dans les options). Il s’agit d’un écran LTPO 2.0, avec un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz selon ce qui est affiché. Une manière d’économiser de l’énergie sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive. Notons aussi la présence du HDR10+ pour une meilleure gestion des contrastes, mais toujours pas de Dolby Vision. Ne jouons pas le suspense plus longtemps : le S23 Ultra dispose de la meilleure dalle du marché. Nous n’en espérions pas moins de Samsung.

Nous avons évidemment passé l’écran sous la lentille de notre sonde et les résultats sont excellents. Le contraste est infini, AMOLED oblige, ce qui permet d’offrir de très nombreuses nuances de gris. Dans les scènes sombres, que ce soit dans des séries ou des jeux, la visibilité est tout bonnement parfaite. La luminosité maximale est aussi très élevée, à 700 cd/m², avec un mode qui permet de la booster jusqu’à 1200 cd/m² d’après nos mesures. Même par jour de grand soleil, nous n’aurez aucun mal à voir ce que la dalle affiche.

Concernant les couleurs, Samsung propose deux options : un mode vif et un mode naturel. Le vif, celui par défaut, fait « exploser » les couleurs primaires afin de rendre l’affichage plus attrayant (Delta E moyen de 3,6). En mode naturel, elles sont extrêmement proches de la réalité (Delta E moyen de 2, en dessous de 3 traduisant des couleurs fidèles). C’est ce dernier qu’il faudra choisir pour admirer ses photos. La température est pour sa part à 6500K, soit parfaite. L’écran ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Un calibrage impeccable.

Dans l’ensemble, nous avons donc une dalle de haute volée, parfaitement calibrée, lumineuse et avec un taux de rafraîchissement dynamique. Que demander de plus ? Samsung sait y faire avec ses écrans et le prouve encore une fois aujourd’hui.

Côté son, nous avons deux haut-parleurs : un sur la tranche inférieure et un situé sous l’écran. Compte tenu du format, le résultat est très satisfaisant. Nous avons une partie audio équilibrée et puissante. On regrette juste une stéréo qui aurait pu être mieux travaillée ainsi qu’un emplacement hasardeux du haut-parleur inférieur : en jouant, on pose notre paume dessus, ce qui conduit à étouffer le son. Inverser les positions du capot SIM et de l’enceinte aurait été bien plus judicieux.

Côté processeur, Samsung fait enfin le choix de la raison

Les Galaxy S de Samsung ont toujours été plombés par un gros défaut : leur processeur. En Europe, le constructeur nous sert, et ce depuis des années, son processeur maison : l’Exynos. S’il n’est pas mauvais en soit, il fait pâle figure face aux concurrents, notamment les Snapdragon de Qualcomm (qui équipent les modèles américains). En 2023, Samsung a enfin entendu les complaintes des utilisateurs ! Le Galaxy S23 Ultra dit adieu au SoC Exynos pour embarquer un SoC Qualcomm, une première depuis le Galaxy S6. Ici, nous avons le Snapdragon 8 Gen 2, le processeur mobile le plus puissant du marché actuellement. Il est épaulé par 12 Go de RAM.

Nous nous sommes évidemment empressés de lancer notre batterie de benchmarks sur le S23 Ultra et les résultats ne se sont pas fait attendre : c’est l'un des téléphones les plus puissants que nous ayons pu tester dans nos colonnes, aux côtés du OnePlus 11 et du Vivo IQOO 11. Le Snapdragon 8 Gen 2 fait des merveilles. Pour l’utilisateur, c’est synonyme d’un smartphone toujours fluide, même avec bon nombre d’applications actives, un traitement photo plus rapide et surtout la possibilité de jouer à tous les gros jeux du PlayStore.

Les titres les plus gourmands du marché, comme Genshin Impact ou Diablo Immortal, tournent tous à la perfection (60 images par seconde) avec les graphismes réglés au maximum. C’est bien simple, le S23 est une vraie bête de course et se montre idéal pour les gamers. À titre de comparaison, le S22 Ultra (Exynos 2200) peinait à dépasser les 30 FPS sur Diablo Immortal. C’était tout de même assez gênant pour un téléphone ultra haut de gamme.

Notre inquiétude concernait la chauffe, mais nos doutes se sont rapidement dissipés. Même si elle est présente en jeu, elle est bien gérée et reste parfaitement concentrée au niveau du SoC. Nous craignions que les tranches en métal ne soient désagréables au bout d’un moment, mais il n’en est rien. Bref, Qualcomm maîtrise parfaitement son sujet et c’est encore une amélioration notable par rapport aux Exynos.

Une partie logicielle toujours maîtrisée

Le Galaxy S23 Ultra est doté d’Android 13 ainsi que de sa surcouche One UI 5.1, qui fait ici ses débuts. Comme pour la partie hardware, on reste dans la droite lignée de ce qui existait déjà.

One UI 5.1 reprend donc les grandes lignes de la précédente version (One UI 4.1) en l’améliorant par petites touches. Si on remarque quelques ajustements esthétiques au niveau de la personnalisation (plus de choix dans le mode always-on-display ou dans les écrans de verrouillage) on reste globalement dans les clous. L’accent a été mis sur la sécurité des données ainsi que sur la gestion logicielle du téléphone. Par exemple, votre S23 Ultra pourra redémarrer automatiquement s’il le juge nécessaire (option désactivable).

On apprécie aussi l’apparition du format RAW pour les photos, idéal pour ceux qui veulent les retravailler ensuite. Le multitâche, avec la possibilité de diviser son écran en deux, est toujours présent et efficace.

La surcouche se montre intéressante pour ceux qui utilisent les autres produits Samsung. La convergence est de mise avec les fichiers partagés entre les différents terminaux (votre tablette Galaxy Tab S8 Ultra ou votre Galaxy Book 2 Pro, par exemple). Pratique ! L’écosystème de la marque, pour peu qu’on soit équipé, se montre réellement intéressant au quotidien.

À noter qu’Android et One UI 5.1 prennent 40 Go sur votre stockage (et non 60 Go comme on a pu le lire parfois). C’est beaucoup, ce qui justifie l’absence de modèle avec 128 Go de mémoire. Si vous êtes du genre à prendre beaucoup de photos (surtout en format RAW ou en 200 Mp) ou de vidéos (en 8K), nous ne saurons trop vous conseiller de vous diriger vers les modèles avec le plus de stockage.



La surcouche a été pensée pour accompagner l’utilisation du S-Pen. Pas de révolution ici non plus : nous avons comme d’habitude un logiciel très simple, qui réagit au doigt et à l’œil. Il suffit par exemple de sortir le stylet de son tiroir pour tout de suite noter quelque chose, même si le téléphone est verrouillé. Un aspect pratique pour ceux qui aiment prendre beaucoup de notes (c’est notre cas !) ou dessiner. Le S-Pen, avec son temps de réponse de 2,8 ms, donne une réelle impression d’avoir un vrai crayon lors de l’écriture. Rien à redire, tout est impeccable.

Une bonne autonomie, mais une charge rapide pas si rapide

Le Galaxy S23 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh. La présence d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui promet beaucoup sur la consommation d’énergie, laisse espérer une excellente autonomie. C’est le cas.

Lors de notre test, nous avons utilisé le smartphone de manière classique (navigation internet, réseaux sociaux, photo, GPS, 25 minutes de jeu par jour…) et nous constaté que l’autonomie tombait entre 30 et 40% au moment du coucher. C’est bien ! Cette mesure a été faite en QHD+. En réglant l’écran en FHD+, nous gagnons 15%. Comparé au S22 Ultra, qui disposait de la même batterie, c’est une amélioration notable. La cause est évidemment à chercher du côté du processeur, qui gère mieux sa consommation. Pour résumer : le S23 Ultra est endurant, un excellent point.

Pour la charge rapide, Samsung a fait le choix de se limiter à du 45 Watts, ce qui est peu pour un ultra haut de gamme, le marché nous habituant désormais à des charges qui peuvent dépasser les 100 Watts. Une décision prise pour ne pas abîmer la batterie sur le long terme, mais qui ne fait pas l’unanimité. Avec le chargeur adapté, nous avons mesuré une charge de 1 à 100% en une heure tout pile. Ce n’est pas fou comparé à la concurrence, mais c’est assumé.

Il faut aussi évoquer le fait que Samsung ne fournit pas de chargeur dans la boîte. Un principe apparu avec les Galaxy S21 et suivi par bon nombre de constructeurs afin de réduire leur empreinte carbone (et surtout leurs coûts !). Pour profiter de la charge rapide, il faudra acheter le chargeur adapté vendu à 50 euros. Aïe.

Le meilleur photophone sur Android ?

Le Galaxy S23 Ultra cherche à devenir le nouveau roi de la photo dans le domaine de la téléphonie. Pour ça, Samsung mise sur une arme redoutable : un capteur principal ISOCELL HP2 de 200 mégapixels (f/1.7). Il est accompagné d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2) et de deux capteurs de 10 mégapixels chacun (f/4.9 et f/2.4). On rappelle que depuis le Galaxy S20, le modèle Ultra est équipé d’un capteur de 108 mégapixels, c’est donc un sacré changement.

Sans surprise, les photos obtenues avec le mode classique du Galaxy S23 Ultra (12 Mp) sont de haute volée. En extérieur et avec une bonne lumière, le mode automatique fait des merveilles. Nous avons un bon piqué, une parfaite gestion des contrastes et des couleurs. Appréciable.

Ces bons résultats se voient aussi bien en mode macro. Le S23 excelle à capturer les détails d’un objet ou prendre des photos de très près, même sur des sujets en mouvement comme des animaux. Le mode grand angle se montre aussi maîtrisé.

Le smartphone offre une excellente gestion des lumières et des halos lumineux. Même chose pour les contrejours. Ici, c’est le traitement logiciel qui est à saluer.

Le Galaxy S23 Ultra dispose de deux téléobjectifs pour offrir des zoom optiques X3 et X10. Là encore, rien à redire, les clichés capturés étant impressionnants. Le zoom numérique X100 fait son grand retour et permet d’avoir des résultats nets à défaut d’être réellement exploitables. Il sert pour repérer un détail au loin ou prendre des photos de la lune.

En activant l’option adéquate dans l’application, il est possible de prendre des photos en 200 mégapixels. Les résultats obtenus oscillent entre l’exceptionnel et le très moyen. Parlons d’abord de l’exceptionnel : nous avons des clichés précis, fouillés, avec une parfaite gestion des détails. En zoomant sur la photographie, on peut ressortir des éléments au départ minuscules. Un vrai tour de force qui devrait plaire aux adeptes de la photographie. En ce qui concerne le très moyen, nous devons regretter un traitement logiciel parfois trop abrupte au niveau des couleurs. Les clichés obtenus dans ce mode offrent des couleurs saturées, voire très éloignées de la réalité. Il suffit de comparer une photo prise en 12 mp et en 200 mp pour voir la différence. Plus la lumière manque, plus ce souci devient patent. Rien qui ne puisse être réglé avec une mise à jour logicielle, mais pour l’instant, c’est un peu rageant.

Concernant le mode nuit, le traitement du S23 UItra se montre très convaincant. Nous avons des clichés avec une excellente gestion de la lumière. Si nous le jugeons un poil en dessous de l’iPhone 14 Pro Max, le nouveau bébé de Samsung se hisse parmi les meilleurs du monde Android sur ce point, sur le même pied d’égalité que le Pixel 7 Pro.

Dans les faits, nous avons toujours un produit de haute volée, l’un des meilleurs en la matière. Le seul regret concerne le traitement de l’image en 200 mp, parfois un peu curieux, rien qui ne peut pas être réglé avec une bonne vieille mise à jour des familles.

Enfin, un mot sur la vidéo. Le Galaxy S23 Ultra est capable de filmer en définition 8K/30 images par seconde au maximum, contre 24 secondes précédemment. Un atout pour les metteurs en scène.