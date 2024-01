“Grosses huîtres cuites” : voici comment l’IA du Galaxy S24 a résumé notre réunion professionnelle

Les Galaxy S24 sont actuellement en test à la rédaction de Phonandroid. Nous avons utilisé Galaxy AI, l’intelligence artificielle embarquée sur les téléphones, afin de retranscrire l’une de nos réunions. Les choses ne ce sont pas vraiment passées comme prévu…

Ça y est, les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra sont arrivés à la rédaction de Phonandroid. Bien évidemment, nous allons les passer sur le grill afin de déterminer leurs forces et leurs faiblesses. L’une des grosses nouveautés de cette gamme 2024, c’est l’inclusion de l’intelligence artificielle au sein même de One UI : Galaxy AI. Nous avons commencé à nous en servir et le résultat a été… disons étonnant.

L’une des fonctionnalités phares de Galaxy AI, c’est de pouvoir retranscrire à l’écrit les fichiers audio, puis d’en faire un résumé concis point par point. Sur le papier, la fonctionnalité est séduisante : vous avez fait une longue réunion et le téléphone vous sort immédiatement les choses essentielles à retenir. Nous avons tenté l’expérience à la rédaction et tout ne s’est pas réellement passé comme prévu.

Galaxy AI a encore beaucoup de choses à apprendre

Nous avons donc réalisé notre traditionnelle conférence de rédaction du jeudi, mais en enregistrant notre conversation sur le Galaxy S24 Ultra. Pendant vingt minutes, nous avons parlé planning de la semaine, mais aussi organisation par rapport à la conférence Xbox du 18 janvier. Lors de cette réunion, nous étions quatre (Bruno, Sam, Simon ainsi que votre serviteur). Une fois le fichier audio enregistré, nous avons demandé à l’IA intégrée de nous retranscrire tout cela à l’écrit. Première surprise : le processus prend plusieurs minutes pendant lesquelles le téléphone n’est pas utilisable. Une fois la voix transformée en texte, la deuxième surprise arrive. Galaxy AI ne semble pas avoir compris un traître mot de notre conversation. Si des bouts de phrases sont bien présentes telles qu’elles ont été dites, 90% de la retranscription semble naviguer à vue.

Par exemple, (en évoquant le S24) un « Une prise en main ou un tuto c’est déjà un petit bout de test déguisé à partir duquel on peut réutiliser des éléments pour le gros test, mais c’est mon avis » devient un « tellement dépenser en main oui en fait. C’est des tuteaux et oui c’est ça ou ça peut-être un test déguisé si tu veux après tu vas voir après. C’est mon délicieux ». Plus encore, l’IA est censée reconnaître les interlocuteurs selon leur voix. Alors que nous étions quatre, seuls trois sont présents dans la transcription orale, le Galaxy S24 confondant souvent Simon et Bruno, au timbre de voix pourtant bien distinct. Fort heureusement, cette transcription peut se lire avec l’audio par-dessus, les mots prononcés étant en surbrillance. Une manière de repérer les erreurs ou encore de comprendre qui parle.

Nous avons ensuite demandé à l’IA de nous faire un résumé de cette réunion, point par point. Le résultat est plus étonnant, puisque certains passages sont bien retranscrits, avec parties distinctes divisées en trois sous parties. On peut par exemple le voir dans le visuel, dans lequel le passage sur la conférence Xbox a bien été compris. S’il y a du bon, il y a aussi du moins bon : l’intelligence artificielle nous a affiché tout un point sur nos préférences alimentaires, évoquant les fruits de mer, les champignons et même « les grosses huitres cuites ». Un paragraphe lunaire, puisque nous n’avons absolument pas évoqué la nourriture ; en réécoutant notre réunion, nous ne savons même pas à quoi il peut faire référence. Ce n’est pas le seul passage bizarre, puisque l’IA a par exemple retranscrit une conversation affirmant qu’il est possible de racheter Samsung sur Amazon.

Bref, notre première expérience avec Galaxy AI s’est montrée un peu difficile. Si nous avons réalisé ce test à des fins expérimentales, nous ne nous voyons pas l’utiliser naturellement, tant le résultat final est inexploitable. Il faut cependant préciser que cette fonctionnalité reste nouvelle, et donc très perfectible. On peut espérer des améliorations dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Lors de notre test des terminaux, nous essayerons bien évidemment les autres possibilités offertes par l’IA, comme du résumé d’articles en ligne ou encore de la traduction instantanée. C’est surtout sur la photo que nous serons vigilants, Galaxy AI promettant de corriger les clichés pris avec le téléphone. En attendant, nous souhaitions vous partager notre première expérience amusante avec l’intelligence artificielle embarquée des S24. Les tests complets arrivent très bientôt.