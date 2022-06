Pixel 6a, Nothing Phone 1… voici la liste des smartphones attendus en juillet 2022

Le marché des smartphones va accueillir un grand nombre de nouveaux arrivants au mois de juillet 2022, on vous fait un récapitulatif de tous les nouveaux appareils qui seront présentés au cours des prochaines semaines.

De nombreux fabricants de smartphones vont présenter leurs nouveaux appareils au mois de juillet 2022. De Xiaomi à Google en passant par Nothing et OnePlus, il y en aura pour tous les goûts, mais surtout pour tous les prix. Voici tous les appareils que l'on attend en juillet 2022.

Xiaomi 12s, 12s Pro et 12s Ultra : sortie le 4 juillet 2022

Le mois de juillet va commencer en fanfare, puisque les fans de Xiaomi vont avoir droit à trois nouveaux smartphones le 4 juillet 2022, le Xiaomi 12s, le Xiaomi 12s Pro et le Xiaomi 12s Ultra dont nous entendons parler depuis de nombreux mois maintenant. La conférence aura lieu en Chine, les smartphones ne sortiront donc probablement pas chez nous avant encore quelques semaines.

Xiaomi a non seulement déjà dévoilé le design de ses Xiaomi 12s et 12s Pro, mais a également levé le voile sur les différences avec les Xiaomi 12 et 12 Pro actuels. Côté design, les deux appareils vont arriver dans un nouveau coloris blanc. À l’arrière, on retrouvera une nouvelle mention avec le nom du nouveau partenaire du fabricant chinois pour la photo : Leica. Au niveau des caractéristiques techniques, Xiaomi a dévoilé que les deux appareils seront propulsés par le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, et que le Xiaomi 12s allait hériter du capteur principal IMX707 de 50 MP du Xiaomi 12 Pro.

De son côté, le Xiaomi 12s Ultra va tout miser sur la photo, en utilisant notamment un nouveau capteur géant IMX989 de 1 pouce, le plus grand jamais utilisé par le fabricant chinois. On sait d’ailleurs déjà à quoi le smartphone va ressembler.

On s’attend également à ce que Xiaomi lève le voile sur le nouveau Xiaomi 12 Lite, qui est déjà apparu à de nombreuses reprises dans des vidéos unboxing ou encore des rendus officiels dévoilés il y a quelques jours par le leaker Evan Blass. Cependant, on ne sait pas encore exactement quand celui-ci sera présenté.

ASUS ROG Phone 6 : sortie le 5 juillet

Asus a dévoilé qu’il préparait un nouveau smartphone gaming haut de gamme pour le 5 juillet 2022, le ROG Phone 6. Avant son lancement, les rendus officiels du smartphone accompagné de ses accessoires ont déjà été dévoilés par nos confrères de 91mobiles.

Sa fiche technique est également connue. On retrouve un Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, un écran AMOLED FHD+ de 6,78 pouces 165 Hz, un capteur photo principal de 64 MP, une batterie de 6000 mAh compatible avec la recharge rapide filaire 65 W et jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5.

Nothing Phone 1 : sortie le 12 juillet 2022

Nothing a prévu de dévoiler son premier smartphone transparent le 12 juillet prochain. On sait déjà beaucoup de choses à son sujet, dont notamment son prix qui vient d’être dévoilé par Amazon Allemagne, deux coloris au choix, noir et blanc, ou encore son processeur, un Snapdragon 778G+. On retrouvera également deux capteurs photo de 50 MP et 16 MP, une batterie de 4500 mAh, la recharge rapide 45 W et un écran FHD+ AMOLED de 6,55 pouces 120 Hz.

Le smartphone va surtout se démarquer grâce à son design assez particulier. Il est équipé de plusieurs bandes LED au dos avec 900 LEDs individuelles, que Nothing appelle « Interface Glyphe ». Les lumières sont synchronisées pour clignoter dans des motifs uniques sur chaque sonnerie personnalisée proposée par Nothing. Elles vous permettront également de savoir qui appelle, qui vous envoie un message ou encore l'état de la charge en secouant le smartphone.

Pixel 6a : sortie le 21 juillet 2022

Le Pixel 6a est le dernier-né de la série de smartphones abordable de Google. Le fabricant américain avait officiellement levé le voile sur son appareil lors de sa conférence Google I/O au mois de mai, et le début des précommandes est prévu le 21 juillet prochain. Le successeur du Pixel 5a (qui n’était pas arrivé chez nous) hésite sans surprise du design des Pixel 6 et 6 Pro, mais également de la puce Tensor, qui devrait faire de lui un des smartphones les plus puissants de son segment.

Google va évidemment faire des concessions dans d’autres domaines pour maintenir un prix de départ fixé à 459 euros en France. On retrouvera donc un écran FHD+ OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de seulement 60 Hz. Il sera alimenté par une batterie de 4410 mAh, bien assez pour lui permettre de tenir deux jours sans sourciller. Côté photo, on retrouve les mêmes capteurs que les Pixel A précédents, c’est-à-dire un capteur principal de 12 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, et une caméra selfie de 8 MP. Le smartphone pourra tout de même compter sur 5 ans de mises à jour de sécurité pour se démarquer de la concurrence.

OnePlus 10T : sortie cet été

OnePlus va également présenter le deuxième smartphone de sa série 10, le OnePlus 10T. On ne sait pas exactement quand il arrivera en France, mais on sait déjà tout de son design et de ses caractéristiques techniques. On retrouvera le même design que le OnePlus 10 Pro avant lui, mais des changements sont à noter. Le flash LED change de place, l’Alert Slider disparaît, l’écran est plat, et le smartphone abandonne le métal pour du plastique.

Le smartphone est équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1, d’une batterie de 4800 mAh compatible avec la recharge rapide 150 W, et propose à l’avant un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces LTPO 120 Hz. La partie photo est assurée par un capteur IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 16 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.

Oppo Reno 8 et 8 Pro : sortie cet été

Oppo a déjà levé le voile sur ses nouveaux Reno 8, 8 Pro et 8 Pro+ en Chine le mois dernier, mais nous les attendons toujours avec impatience en France. Deux modèles devraient arriver chez nous dès cet été, le Reno 8 et le Reno 8 Pro. Cependant, nous avions appris que le modèle Pro n’arriverait pas avec un Snapdragon 7 Gen 1 comme c'est le cas en Chine, mais bien avec un MediaTek Dimensity 8100.

On retrouverait sur le modèle Pro un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz, une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide 80 W, trois caméras avec un capteur principal de 50 MP IMX766, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.