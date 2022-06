Xiaomi 12S : les smartphones avec capteurs Leica seront dévoilés le 4 juillet 2022

La série 12S de Xiaomi sera très bientôt officialisée. La marque a annoncé la date de la présentation en Chine. Il s’agit du 4 juillet 2022 à 19 heures, heure locale. Trois smartphones sont attendus lors de cet événement : les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra. La série 12S sera la première à profiter du partenariat entre Xiaomi et Leica au niveau du module photo.

Toutes les rumeurs l’affirmaient : Xiaomi va dévoiler de nouveaux smartphones dans les prochains jours. Et il ne s’agit pas de Redmi ou de Poco, mais bien de produits haut de gamme pour sa marque éponyme. Les fuites évoquent une série 12S, pour remplacer la série 12 sortie en début d’année (et dont vous pouvez retrouver les tests complets ici pour le Xiaomi 12 et là pour le Xiaomi 12 Pro). Cette nouvelle série serait composée de trois produits : 12S « classique », 12S Pro et 12S Ultra.

Lire aussi – Xiaomi lance les Poco F4 et X4 GT, les nouveaux rois du milieu de gamme

Aujourd’hui, Xiaomi a confirmé l’arrivée de nouveaux smartphones sur son compte Weibo. Les deux images qui forment le montage en tête de cet article proviennent de ce compte. Et vous pouvez y découvrir la date à laquelle les téléphones seront détaillés en Chine. Il s’agit du 4 juillet 2022. Soit au début de la semaine prochaine. La conférence commencera à 19 heures, heure locale. Soit 13 heures en France.

Les trois Xiaomi 12S profiteront du nouveau partenariat avec Leica

Les messages qui les accompagnaient confirment plusieurs informations. D’abord, il y aura bien trois smartphones sur scène. Le 12S, le 12S Pro et le 12S Ultra. Il n’y a donc plus besoin de se poser de question. Vous pouvez d’ailleurs les deviner sur l’un des visuels officiels. Au centre devrait se trouver le 12S Pro, à gauche le 12S Ultra et à droite le 12S classique. Ci-dessous, vous pouvez retrouver ci-dessous un visuel du 12S Pro posté par le leaker Ben Geskin sur Twitter.

Autre information, les Xiaomi 12S seront bien les premiers smartphones de Xiaomi à profiter du partenariat avec Leica qui a tant bénéficié à Huawei. La présence d'un module photo optimisé par Leica avait déjà été évoquée par plusieurs fuites. Le 12S s’appuiera sur le même positionnement que le 12 : un modèle haut de gamme de petite taille. Le 12S Pro se veut être le maître étalon de la photo en 2022. Et le 12S Ultra convoite simplement la tête des classements des photophones. Rappelons que le Mi 11 Ultra est positionné 3e du classement DxOMark.