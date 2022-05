Oppo Reno 8 : design, fiche technique, on sait tout des smartphones qui seront lancés le 23 mai 2022

Oppo se prépare à dévoiler une nouvelle génération de smartphone de milieu de gamme, les Reno 8. À quelques jours du lancement officiel, le design et la fiche technique des smartphones ont déjà été dévoilés sur la toile.

Oppo a annoncé sur les réseaux sociaux l’arrivée des Reno 8, ses nouveaux smartphones de milieu de gamme. La nouvelle série sera composée de trois modèles : le Reno 8, le Reno 8 Pro ainsi que le Reno 8 Pro+. Alors que l’annonce officielle n’est prévue que le 23 mai prochain, des photos volées ont déjà dévoilé à quoi allait ressembler le smartphone.

Comme on peut le voir sur les affiches promotionnelles ci-dessus, le Oppo Reno 8 offre un design avec des bordures plates et une configuration à trois caméras au dos, placées dans le coin supérieur droit. D’après le leaker Ice Universe, la version Pro+ devrait adopter les bordures les plus fines de la série, tandis que le Reno 8 classique adoptera un design plus traditionnel.

Quelles caractéristiques techniques pour les Oppo Reno 8 ?

En plus du design, on sait désormais tout des caractéristiques techniques des smartphones. D’après le leaker Digital Chat Station sur Weibo, le Oppo Reno 8 sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1300. On retrouvera un écran FHD+ AMOLED 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Côté photo, le smartphone misera sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP IMX766, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP. Enfin, on apprend que la batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide 80 W, le smartphone propose donc beaucoup de points communs avec l’Oppo Find X5 Pro haut de gamme.

De leur côté, les Reno 8 Pro et 8 Pro+ se démarqueront par leur écran plus grand 6,62 pouces FHD+ E4 OLED 120 Hz avec des bordures plus fines. On retrouvera également la puce MariSilicon X des Oppo Find X5. Les deux smartphones s’annoncent également plus puissants, puisqu’ils seront équipés de puces Snapdragon 7 Gen 1 pour le Reno 8 Pro, et Dimensity 8100 Max pour le Reno 8 Pro+. Il s’agira d’ailleurs du premier smartphone avec le nouveau Snapdragon 7 Gen 1.

Pour l’instant, les Reno 8 ne seront présentés qu’en Chine le 23 mai prochain. Il faudra probablement attendre encore quelques mois avant de les voir arriver en France, sachant qu’Oppo a lancé son Reno 7 il y a seulement quelques semaines en France.