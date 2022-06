L’Asus ROG Phone 6 sera présenté le 5 juillet 2022, c’est officiel

Asus va prochainement lever le voile sur son prochain smartphone dédié aux gamers : le ROG Phone 6. Ce dernier sera présenté le 5 juillet prochain et embarquera un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier né de chez Qualcomm.

Si vous êtes un adepte des jeux mobiles, prenez votre plus beau stylo rouge, approchez vous de votre calendrier et faites une grosse croix sur le 5 juillet. C’est en effet ce jour qu’Asus va présenter son nouveau smartphone dédié aux jeux vidéo : le ROG Phone 6.

La marque taïwanaise va en effet organiser une conférence virtuelle le mardi 5 juillet à 14 heures précises. Bien entendu, elle sera retransmise sur le net et il sera possible de la regarder en direct.

Asus mise toujours sur le marché gamer avec son ROG Phone 6

Asus n’a pas joué le suspense dans son annonce. Oui, cette conférence sera bien dédiée au ROG Phone 6. La marque a même déjà donné quelques indices sur son futur smartphone. On sait ainsi qu’il disposera d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la version améliorée du 8 Gen 1. En plus d’apporter un petit coup de pouce en termes de puissance, il se veut beaucoup moins énergivore.

Côté affichage, nous devrions garder la dalle AMOLED de 6,78 pouces. Seule certitude, elle disposera d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz (contre 144 Hz pour le ROG Phone 5). C’est le constructeur « en personne » qui l’a confirmé dans un tweet. Pour le reste, nous devrions avoir un smartphone relativement similaire à ce que nous a proposé le ROG Phone 5, que ce soit au niveau de la batterie, de la charge rapide ou de la photo.

Reste également à voir quels accessoires vont être présentés lors de cette conférence. On sait que le terminal mise énormément sur ce point et on espère des choses intéressantes. Quoi qu’il en soit, nous serons au rendez-vous pour vous informer en temps et en heure de cette annonce. Pour rappel, le ROG Phone 5 est sorti en 2021 et a été décliné en plusieurs versions, avec un ROG Phone 5 Pro, ROG Phone 5 Ultimate, ROG Phone 5s et ROG Phone 5s Pro.