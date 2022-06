OnePlus 10T : le smartphone arriverait dès juillet 2022 à moins de 600 euros

OnePlus se prépare à lancer un nouveau smartphone haut de gamme dès le mois prochain, le OnePlus 10T. Cependant, contrairement à la plupart de ses concurrents, son tarif promet d’être assez agressif.

Cela fait maintenant plusieurs mois que OnePlus a dévoilé le OnePlus 10 Pro, qui était jusqu’à présent son unique smartphone haut de gamme en 2022. Cependant, celui-ci serait bientôt rejoint par un tout nouveau modèle de la série 10, le OnePlus 10T. En effet, d’après les informations de nos confrères chinois de ITHome, le OnePlus 10T devrait arriver dès le mois prochain.

Le OnePlus 10T ne succèdera finalement à aucun smartphone, puisque OnePlus n’avait pas dévoilé de OnePlus 9T l’année précédente. Cependant, on sait que cette série T met généralement l’accent sur les performances, tout en faisant quelques concessions sur le reste de la fiche technique pour maintenir un prix relativement bas.

Le OnePlus 10T sera beaucoup moins cher que le OnePlus 10 Pro

Selon ITHome, le fabricant chinois pourrait présenter son OnePlus 10T en chine à un tarif compris entre 3000 et 4000 yuans, soit entre 427 et 568 euros. Il sera donc significativement moins cher que le OnePlus 10 Pro, qui on le rappelle, avait été lancé à 668 euros en Chine.

En France, il faut ajouter les différentes taxes aux tarifs mentionnés précédemment. Le OnePlus 10 Pro était sorti au mois d’avril à un tarif de 919 euros. On s’attend donc à ce que le OnePlus 10T soit disponible chez nous à moins de 800 euros.

Comme nous l’avait dévoilé précédemment le leaker heyitsyogesh, le OnePlus 10T promet de reprendre l’essentiel du design du OnePlus 10 Pro. Cependant, on sait que le nouveau modèle utilisera un écran plat FHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz. Le smartphone sera plus puissant que son prédécesseur grâce au nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm. La batterie de 4800 mAh sera compatible avec la recharge rapide 150 W, une puissance encore jamais vue en France.

Côté photo, le smartphone serait moins performant que le OnePlus 10 Pro. On retrouvera un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. À l’avant, les selfies seront assurés par une caméra de 16 MP.

