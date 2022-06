Oppo Reno 8 Pro : le smartphone n’utiliserait pas le nouveau Snapdragon 7 Gen 1 en France

Oppo va bientôt lever le voile sur une nouvelle série de smartphones de milieu de gamme Reno 8 en France, mais avant leur sortie, on sait déjà qu’un des modèles pourrait être assez différent de la version chinoise.

Le mois dernier, Oppo a présenté en Chine trois nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Reno 8, Reno 8 Pro et Reno 8 Pro+. Ceux-ci ont fait une entrée remarquée sur le marché grâce à leur rapport qualité-prix intéressant, mais surtout grâce à l’introduction du nouveau processeur de Qualcomm. En effet, le Reno 8 Pro a été le premier smartphone à être propulsé par le SoC Snapdragon 7 Gen 1, une version moins rapide du Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme.

Cependant, il semblerait que le Oppo Reno 8 Pro n’arrivera jamais en France, ou du moins, pas avec les mêmes caractéristiques techniques que le modèle sorti en Chine. D’après un benchmark Geekbench repéré par nos confrères de MySmartPrice, le Oppo Reno 8 Pro qui arrivera dans d’autres pays n’utilisera pas de Snapdragon 7 Gen 1, mais bien un processeur MediaTek Dimensity 8100.

Le Oppo Reno 8 Pro serait un Reno 8 Pro+ chinois

Le Oppo Reno 8 Pro repéré sur le benchmark avec son numéro de modèle CPH2357 pourrait finalement être le Reno 8 Pro+ sorti en Chine, qui utilise lui un MediaTek Dimensity 8100. Le modèle avec un Snapdragon 7 Gen 1 pourrait donc ne pas arriver sous le même nom en France, voire ne pas sortir chez nous du tout.

Pour rappel, le Oppo Reno 8 Pro+ est légèrement plus intéressant que son petit frère, puisqu’il utilise un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces 120 Hz. Sa particularité est qu’il propose des bordures beaucoup plus étroites que la plupart de ses concurrents. Le reste de la configuration est assez similaire, on retrouve une batterie de 4500 mAh avec la recharge rapide 80 W.

Côté photo, le smartphone misera sur la puce MariSilicon X des Oppo Find X5 et sur une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP IMX766, un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par un capteur de 32 MP. Il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant de les voir arriver en France, sachant qu’Oppo a lancé son Reno 7 il y a deux mois en France.

Source : MySmartPrice