Pixel 6a : fiche technique, design, toutes les infos fuitent avant la Google I/O

La présentation officielle du Google Pixel 6a était attendue lors de la conférence Google I/O ce mercredi 10 mai. Seulement, le leaker réputé EvLeaks vient de gâcher l'effet de surprise en révélant l'intégralité de la fiche technique de l'appareil. On fait le point.

Depuis plusieurs moins maintenant, l'existence du Google Pixel 6a ne fait plus aucun doute. La faute à de nombreuses fuites publiées sur la toile qui ont permis notamment de découvrir le design de l'appareil ou encore les capteurs photo dont il sera équipé. Après la certification du Pixel 6a en avril, tout laissait à penser que le smartphone allait être révélé lors de la conférence Google I/O prévue le mercredi 10 mai 2022.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la conférence Google dédiée aux développeurs a d'ores et déjà commencé, et toujours aucune trace du Pixel 6a. C'était sans compter le leaker réputé EvLeaks qui vient de révéler toutes les caractéristiques techniques de l'appareil. Comme on pouvait s'y attendre, le Pixel 6a affiche une fiche technique moins ambitieuse que le Pixel 6.

Une fiche technique moins ambitieuse que celle du Pixel 6a

Concernant l'écran, le Pixel 6a serait équipé d'une dalle 6,1″ contre 6,4″ pour son prédécesseur. Notez que des concessions ont été faites sur la fréquence de rafraîchissement, qui passe de 90 Hz à 60 Hz seulement. L'écran proposerait une compatibilité HDR, tandis qu'il serait protégé par un verre de protection Corning Gorilla Glass 3.

Du côté de la batterie, l'insider évoque une capacité de 4306 mAh, avec une technologie de recharge rapide (la puissance n'est pas précisée). Ici encore, la batterie est moins généreuse que sur le Pixel 6 et ses 4614 mAh. Google promettrait une autonomie de 24h à 100%, et de 72h en mode économie d'énergie. Sous le capot, on trouve évidemment le processeur maison Google Tensor, associée à la puce de sécurité Titan M2. Le SoC pourra compter sur 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne en UFS 3.1. Passons en revue l'ensemble photo désormais :

Un capteur principal Dual Pixel de 12,2 MP

Un objectif ultra grand-angle de 12 MP

Un caméra frontale de 8 MP

5 ans de mises à jour Android et du Wi-Fi 6E

Certaines fonctionnalités comme la gomme magique aka Magic Eraser, Real Tone (pour mieux retranscrire la couleur et les aspérités de la peau) ou encore Face Unblur seraient de la partie. Concernant le volet vidéo, le Pixel 6a pourra filmer en 4K et Full HD en 30 et 60 FPS tandis que la caméra selfie devra se contenter de 1080p à 30 FPS. Les vidéos en slowmotion en 240 FPS sont également prévues.

Concluons ensuite par les différents capteurs et la connectivité. Le Pixel 6a embarquerait un accéléromètre, un gyromètre, un magnétomètre et un baromètre, ainsi qu'un capteur de proximité. Ensuite, l'appareil serait compatible Wi-Fi 6 et 6E, la dernière norme du Wi-Fi, tandis que le Bluetooth 5.2 serait également pris en charge.

Google promettrait 5 ans minimum de mises à jour de sécurité Android tandis que les utilisateurs pourraient bénéficier d'un système de protection contre le phishing et les logiciels malveillants. Concernant le prix des différentes versions et la disponibilité, il faudra attendre les informations officielles de Google.